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كن عربيا، لكن إياك أن ترفع رأسك!

עידו דמבין
עידו דמבין
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נציגי הרשימה המשותפת, אחמד טיבי, איימן עודה ומנסור עבאס
كنيست:الطريق التي لا نجرؤ على ذكر اسمها، هي حكومة مع العربצילום: רמי שלוש
עידו דמבין
עידו דמבין

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