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وزارة الصحة تستعد للبدء بالتسهيلات

עידו אפרתי
עידו אפרתי
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מתרחצים בחוף הים בתל אביב, השבוע
كورونا: شاطئ تل أبيب هذا الأسبوعצילום: תומר אפלבאום
עידו אפרתי
עידו אפרתי

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