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هندل وهاوزر يختاران العار

זהבה גלאון
זהבה גלאון
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יועז הנדל וצבי האוזר בכנסת, במאי
هاوزر وهندل: لا يمكنكما الاستمرار بالتهرب من القرار الحاسمצילום: עדינה ולמן / דוברו
זהבה גלאון
זהבה גלאון

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