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جمزو لمعلوماتك، ستذهب خطة الرمزوز أدراج الرياح!

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פרויקטור הקורונה, פרופ' רוני גמזו
كورونا: خصصت الحكومة أقل من %2.5 من الميزانيات للسلطات المحلية العربيةצילום: מוטי מילרוד

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