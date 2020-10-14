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هل أصبح التطبيع أمرا عاديا؟

محمد العطاونة
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טקס חתימת הסכמי השלום עם איחוד האמירויות ובחריין בבית הלבן, לפני כשבועיים
تطبيع: يدعم مواطنون سعوديون كُثر التطبيع مع إسرائيلצילום: Alex Brandon/אי־פי
محمد العطاونة

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