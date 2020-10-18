הארץ – חזרה לעמוד הבית
התחברותרכישת מינוירכישת מינוי

كنت أودّ أن تعاملني الشرطة كما تعامل اليهود المتديّنين

حسين الغول
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
הפגנת חרדים נגד הסגר
عنف شرطة: لا يسعني كمواطن عربي، سوى أن أحلم بمعاملة شبيهةצילום: אוהד צויגנברג
حسين الغول

תגובות