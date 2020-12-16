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تحرشوا فيّ، أنجرؤ على قولها؟

שירין פלאח סעב
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אחמד אבו ראס
عنف: كل الأساليب متاحة من المِفك وحتى البندقيةצילום: באדיבות המשפחה
שירין פלאח סעב

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