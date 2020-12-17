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اتفاقيات، العرب "الصالحين" و "الطالحين"

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اتفاقيات التطبيع: تبلور وعيا إسرائيليا كاذباצילום: Abdeljalil Bounhar / AP

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