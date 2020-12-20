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يُقتل بجانب بيتك كل يوم عامل بناء

עופר כסיף
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חילוץ פועלים שנפלו לבור בתל אביב
حوادث عمل: أغلب القتلى والمصابين من العرب أو من العمال الأجانبצילום: מוטי מילרוד
עופר כסיף

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