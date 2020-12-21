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تزويد غزة بلقاح كورونا ليس صدقة، بل واجب قضائي وإنساني

ע'אדה מג'אדלה
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קורונה
كورونا: حوار الإشتراط ليس بجديد على إسرائيل، لكن عواقبه ستكون كارثية على غزةצילום: MOHAMMED SALEM / רויטרס
ע'אדה מג'אדלה

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