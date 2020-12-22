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أسيكون عام 2021، منصفا للنساء؟

ג'דיר האני
ג'דיר האני
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הפגנה בטייבה בעקבות רצח מסארווה, בתחילת החודש
عنف ضج النساء: لسنا بحاجة لتظاهرات، بل لنساء في مواقع اتخاذ قراراتצילום: תומר אפלבאום
ג'דיר האני
ג'דיר האני

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