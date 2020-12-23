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لنتصالح مع غسيلنا الوسخ!

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זירת רצח בטייבה, בתחילת החודש
عنف: إلى متى سنعارض افتتاح محطات شرطة بالوسط العربي؟
ג'לאל איוב
ג'לאל איוב

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