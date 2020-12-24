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كلام فارغ، لن يمنع العلاج جريمة القتل القادمة

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הפגנה בעראבה בעקבות רצח ופאא עבאהרה, בחודש שעבר
عنف: من الخطأ إلقاء المسؤولية على عاتق الرجال فقطצילום: גיל אליהו
שירין פלאח סעב
שירין פלאח סעב

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