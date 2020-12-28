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شو يا بقلاوة!

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הפגנה בביירות נגד ממשלת לבנון
تطبيع: النساء للحكم!צילום: AFP
חאדר אבו-סייף - צרובה
חאדר אבו-סייף

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