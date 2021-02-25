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لا يكترث الأوروبيون كذلك للفلسطينيين

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הריסת מאהל בדואי קטן בחירבת חומסה שבצפון הגדה המערבית.אשה בדואית צועקת ומניפה יד לעבר חיילת ישראלית. ברקע אנשי המינהל האזרחי מעמיסים אוהלים וציוד שהחרימו
إحتلال: موقف الفلسطينيين الدولي ضعيفצילום: JAAFAR ASHTIYEH - AFP
עמירה הס
עמירה הס

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