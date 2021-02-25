لا يكترث الأوروبيون كذلك للفلسطينيين

למאמר בעברית: גם לאירופים לא אכפת מהפלסטינים

يتكرر ضعف الاتحاد الأوروبيّ مجددا، فلا يتعدى ما يقوم به سوى منح الفلسطينيين الصدقات أو وعظهم فيما يتعلق باحترام سلطة القانون. لكنّه فاشل سياسيا بالتصدي لخطط إسرائيل وبرامجها الساعية لتهجير وتركيز الفلسطينين بمناطق محددة بالضفة الغربية للاستيلاء على أراضيهم. أتساءل ما الذي سيفعله الاتحاد الأوروبيّ عندما تزداد قوّة مناصري الفاشيّ إيتمار بن جبير، والعنصريّ البارز بتسلئيل سموطرتيش، كما هو متوقع أن يحدث وفقا لاستطلاع رأي شارك فيه شبان حريديم ومتدينين؟ وماذا سيكون ردّه عندما يُنفذ كل هؤلاء تهديداتهم ويطردون الفلسطينيين الذين لا يدينون بالولاء لدولة إسرائيل خارج حدود دولتهم الكاملة؟ هل سيرسل الاتحاد الأوروبي منظماته المُساعدة لتوزيع خيم على الفلسطينيين، وتعليمهم أسس النظافة في ظل الظروف الصحراوية القاسية؟

قامت قوات الإدارة المدنية والجيش أمس - للمرة الخامسة على التوالي خلال هذه السنة والسادسة منذ تشرين الثاني 2020- بهدم ومصادرة مبانٍ خربة حُمصة شمال غور الأردن. شملت غنائمهم هذه المرة: 12 خيمة للسكن، خمس خيام للمواشي، سبعة خيام مفتوحة للمواشي، أربعة صهاريج لنقل المياه، وأربعة لتخزينها بالإضافة إلى بعض الخيام التي لم تُنصب بعد. تطالب إسرائيل باقتلاع خربة حُمصة الفلسطينية بشكل كامل من منطقة الغور، ونقلها لمكان آخر يقع على الجهة المقابلة للمنطقة. تتذرع إسرائيل بضرورة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة، وعليه تقوم بتهجير سكان حُمصة. لكن، أثبتت تجربة الـ73 عاما السابقة، أنّ السبب الرئيسي وراء عملية الإخلاء هذه، هو مصادرة أراضي خربة حُمصة ومنحها لمستوطنتي روعي وبكعوت وذلك لأن خربة حُمصة تقع بينهما جغرافيا. جاءت معظم المباني التي صادرتها قوات الإدارة المدنية من تبرعات دول أوروبية، التي زار ممثلوها المنطقة ثلاث مرات.

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صرحت ممثلية الاتحاد الأوروبيّ في القدس وعقب هذه الممارسات قائلة:" نعتبرما يحدث اقتلاعا بالإكراه يتعارض مع القانون الدوليّ بشكل صارخ. ونحن على علم أن هذه الممارسات تتكرر يوميا في الضفة الغربية على يد أذرع الجيش والإدارة المدنية المتنفّذة. حيث نلاحظ ازدياد أعداد البؤر الاستيطانية اليهودية غير القانونية المسلّحة والعنيفة كحفات بوكريم، والتي تدعمها حركة المصادرة "أمناه". كما ونعرف ما جاء على لسان مدير الحركة العام زئيف حيفر، الذي قال:" أعتقد أن نهج بناء بؤر استيطانية يهودية أكثر نجاعة في عملية نهب الأراضي الفلسطينية ودعم التهجير والطرد من بناء المستوطنات (هاجر شيزاف، "هآرتس"، 22.2).

مسألة البؤر الاستيطانية الإسرائيلية التي ازدادت وتيرتها بشكل ملموس في السنوات العشر الأخيرة علنا ودون خجل، معروفة لدى الدول الأوربية بل وتتعارض مع سياساتها الرسمية. ولا يعود فشل الاتحاد الأوربي بردع هذه الممارسات والتصدي لها لأزمة كورونا، أو لمجرد ضعف المؤسسة الداخليّ أو لتباين المواقف بين هنجاريا وفرنسا. بل يعود إلى عدم الاكتراث الذي تبديه أوروبا، ونهجها الاستعماري المستمر منذ القرن 19 في المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. أنوه، أن موقف الفلسطينيين الدوليّ ضعيف جدا خلافا لموقف إسرائيل، وذلك بسبب غياب قوى عظمى أو اقتصادية تساندهم وتكشّر عن أنيابها عند الحاجة.

في الحقيقة أيضا، لا يكترث المواطنون اليهود الذين يسكنون شمال تل أبيب أو ديمونا ومشمار هعيمك، لحقيقة أن جيشهم، أقرباءهم وأصدقاءهم وحتى هم أنفسهم، يقومون يوميا بعمليات تهجير مصغّرة. لا، بل وتبقي مدافعهم غزّة معزولة ومنقطعة عن العالم. كيف أعرف ذلك؟ ألقوا نظرة سريعة على نشرات الأخبار وعلى المنشورات والتغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ستلاحظون أن الإسرائيليين الداعمين للفلسطينيين قلة مقابل كم المفترسين الهائل. لكن، بالضبط ولمثل هذه الحالة وُضع القانون الدوليّ، وثيقة حقوق الإنسان وكُتبت عشرات الأبحاث التاريخية والاعتذارات الأوروبية عن جرائم الماضي. نعم، وضُعت كلها من أجل منع تقادم ونسيان جرائم إضافية يقوم بها البشر من أجل مصالح اقتصادية.

وحدها العقوبات السياسية والاقتصادية الصارمة، التي قد تفرضها أوروبا قادرة على ردع الجمهور اليهودي – الإسرائيليّ وتلقينه درسا بأنّه لا يستطيع "الرقص على الحَبلين". يعني أنه لا يستطيع الاستمرار، من ناحية بإجبار أوروبا على تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل "بصفتها ضحية جماعية وأزلية" لمشروع الطرد والإبادة الجماعي خلال سنوات 30 و40. لكن، ومن ناحية أخرى الاستمرار بتنفيذ مشروع تهجير ومصادرة لا ينتهي.

למאמר בעברית: גם לאירופים לא אכפת מהפלסטינים

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