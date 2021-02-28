تظاهر العشرات ضد الاعتقالات في مدينة أم الفحم

לידיעה בעברית: עשרות תושבי אום אלפחם מחו נגד מעצר המפגינים אתמול

تظاهر العشرات من أهالي أم الفحم الليلة (السبت) أمام محكمة الصلح في حيفا إثر اعتقال أربعة شبان من سكان المدينة أمس، خلال احتجاج على تقاعس الشرطة عن أداء عملها. أمرت المحكمة مؤخرًا بالإفراج عن ثلاثة من المعتقلين الأربعة بكفالة ودون شروط تقييدية. كما وأمرت لاحقا، بالإفراج عن المعتقل الرابع تحت ظروف تقييدية، لكن الشرطة استأنفت ضد هذا القرار، وعليه ستستمر جلسة الاستماع في قضيته اليوم (الأحد).

وندد المتظاهرون الذين كان بينهم أيضا بعض منظمي الاحتجاج الأسبوعي أمام مركز الشرطة بأم الفحم، بتقاعس الشرطة عن أداء دورها وطالبوا باطلاق سراح المعتقلين وهتفوا: "أم الفحم لن تستسلم، أم الفحم لن تستسلم". أصيب وعقب اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة أمس (السبت) رجل يبلغ من العمر 30 عامًا في رأسه، ونقل على أثر ذلك إلى مستشفى رامبام.

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كما وصرح منظمو الاحتجاج عقب المظاهرة أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة خلال تفريقها للمتظاهرين شمل ذلك الغاز المسيل للدموع، الرصاص الإسفنجي والقنابل الصوتية. كما زعموا أن أفراد الشرطة هاجموا واعتقلوا المتظاهرين دون أي مبرر.

كما وأصيب في تظاهرة يوم الجمعة 26.2.2021 عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة) ورئيس بلدية أم الفحم سمير محاميد. أما الشرطة فصرحت من طرفها قائلة أن ثمانية من عناصرها أصيبوا بجروح طفيفة جراء رشق الحجارة. اشترك في مظاهرة أمس قرابة الـ500 شخصا حملوا نعوشا تخليدا لضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي. عولج خلال هذين اليومين، ما لا يقل عن 20 متظاهرا في المركز الطبي المحلي بعد اصابتهم باختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع نحوهم، كما وأصيب العديد من المتظاهرين جراء إطلاق قنابل الصوت والرصاص الإسفنجي.

לידיעה בעברית: עשרות תושבי אום אלפחם מחו נגד מעצר המפגינים אתמול

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