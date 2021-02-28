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تظاهر العشرات ضد الاعتقالات في مدينة أم الفحم

ג'קי חורי - צרובה
ג'קי חורי
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מפגינים מול היכל המשפט בחיפה, הערב
استخدمت الشرطة قوة مفرطة لتفريق المتظاهرينצילום: רמי שלוש
ג'קי חורי - צרובה
ג'קי חורי

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