خيبة أمل كبيرة من السياسيين العرب

למאמר בעברית: בציבור הערבי מאוכזבים מפוליטיקאים, והחרמת הבחירות עלולה להביא למחיקת מפלגות

تبقى أقل من شهرعلى انتخابات الكنيست، وما زال خبراء ومستشارو استطلاعات الرأي الذين تحدثوا إلى هآرتس يواجهون صعوبة بتحديد نسبة إقبال المجتمع العربي على التصويت لانتخابات الكنيست والتي بدورها ستؤثر على هوية المرشح الذي قد يشكل الحكومة المقبلة. يدعم معظم الناخبين العرب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، وعليه فمن المتوقع أن تحصل الأحزاب المتبقية على نحو ثلاثة إلى أربعة مقاعد من أصوات الناخبين العرب.

وبحسب كلّ التوقعات، ستصل نسبة الاقتراع في المجتمع العربي هذه المرة إلى أقل من %60، حيث أشارت ستطلاعات الرأي أن نسبتها حاليا تترواح بين % 52-56. وصلت نسبة التصويت بالمجتمع العربي خلال انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين إلى ما يقارب الـ %65 من المصوتين العرب، كان هذا ارتفاعا ملحوظا جدا مقارنة بنسبة التصويت لانتخابات الكنيست الثانية والعشرين التي وصلت نسبتها آنذاك فقط إلى %59. من الجدير بالذكر أيضا، أن الانقسام داخل القائمة المشتركة عام 2019، قاد لاحقا إلى انخفاض نسبة الإقبال على الاقتراع لـ %49.

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أوضح ب. أمل جمال المحاضر في كلية العلوم السياسية في جامعة تل أبيب، أن رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي يعتمد إلى حد كبير على طريقة عمل القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، وذلك لأن ناخبي الأحزاب الأخرى قد حسموا أمرهم انتخابيا. وتابع:" على الأحزاب العربية بث رسائل واضحة، تسليط الضوء على نزع شرعيتها من قِبل الأحزاب اليهودية الأخرى وخاصة الليكود. ستكون هذه الاستراتيجية ناجعة، برأيي".

وتابع قائلا:"يجب ألا يقع المرشحون في فخ التهجمات الشخصية المتبادلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى إثارة اشمئزاز العديد من ناخبيهم العرب المحتملين، وخاصة الشباب الراغبين بمقاطعة الانتخابات". وبحسب جمال ، فإن رفع نسبة التصويت أمر وارد في حال بثت الأحزاب العربية رسائل واضحة وركزت على إبراز الخلافات السياسية والاجتماعية بدلا من الشخصية. وأضاف: "إذا استطاع المرشحون خلق حوار جماهيري جاد وواسع حول قضايا دينية- اجتماعية ، فقد يخرج الناخبون العرب للإدلاء بأصواتهم".

עברו לתצוגת גלריה عضو الكنيست منصور عباس צילום: אלכס קולומויסקי

توقع كثيرون بعد الانجازات التي حققتها القائمة المشتركة خلال الانتخابات الأخيرة، أن يملك الممثلون العرب تأثيرًا حقيقيًا داخل أروقة الكنيست. أما اليوم، فباستطاعة الناخبين العرب المُحبطين والمترددين، التصويت مرة أخرى للقائمة المشتركة لنفس الأسباب التي دفعتهم للتصويت لها في الماضي، وأعني هنا تصوتا كنوع من التحدي. حين أصبح إنقسام القائمة المشتركة خلال الأسابيع الأخيرة أمرًا حتميا، قامت القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة بعقد حلقات حوار منزلية لتجنب التجمهرات.

يقول باحث المجتمع العربي محمد خلايلة، الذي اعتمد في أقواله على استطلاع رأي شمل 2000 مشترك وعلى أبحاث أخرى، أن نسبة الاقتراع في المجتمع العربي تصل الـ%57 وهي نسبة مرتفعة بنظره، بالذات على ضوء إعلان نتائج استطلاعات الرأي بعد حل الكنيست. كما وصرح أن الأمور قد تتغيرخلال الشهر المقبل، في حال تمحورت القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة بنزاعاتها لشخصية وغفلت عن تقديم خطط عمل موضوعية.

ونوه قائلا:"يسعى الرأي العام العربي، للتغيير وإلى علاج قضاياه المُلحة خاصة العنف والجريمة". وتابع: " صرح أكثر من %81 من مشتركي الاستطلاع أن مكافحة العنف في المجتمع العربي هي القضية الرئيسية والأكثر تأثيرا بنظرهم على نسبة التصويت تلتها قضايا التخطيط والبناء. وعليه، فإن تضافر جهود جميع الأطراف - وليس بالضرورة العرب - في هذه المجالات وتقديم خطط عملية قد تحفز الناخبين على الاقتراع ". لكن، شدّد خلايلة وفي الوقت نفسه، على أن الرسائل السياسية المرتبكة والصراعات الحزبية قد تؤدي إلى انخفاض نسبة الإقبال على الاقتراع، مما سيؤثر بشكل كبير على نسبة تمثيل العرب في الكنيست وقد يقود لاختفاء بعض أحزاب المركز- وسط يسار.

يوافق إيهاب قدح الذي يشغل منصب مدير أبحاث المجتمع العربي في أحد معاهد الاستطلاع العامة، على أن هناك اتجاهًا واحدا لرفع نسبة الإقبال على الاقتراع. كما وصرح، أن الإقبال على الاقتراع أمر حاسم بالنسبة لتمثيل الجمهور العربي في الكنيست. وبحسبه، فإن مقاطعي الانتخابات العرب قد حسموا أمرهم، لكن هناك قلة قليلة ما زالت مترددة وعليه فيجب مخاطبة هذه الشريحة مباشرة.

يقول قدح: "لن نصل ووفقا للبيانات إلى نسبة اقتراع قريبة ولو قليلا من الـ %63 التي وصلنا إليها خلال الانتخابات الماضية. حيث، تشير التوقعات المتفائلة أن نسبة الاقتراع قد تترواح بين %56- %57. ستؤثر النزاعات الشخصية والحملات السلبية بشكل مباشر على نسبة الاقتراع، بالإضافة بالطبع إلى نسبة اقتراع شريحة الناخبين اليهود. لقد سئم المجتمع العربي من نزاعات الأحزاب العربية الداخلية، كما ولن يشجعه الهجوم الشخصي - بالذات شريحة العاطلين عن العمل الذين عارضوا الانقسام- على الاقتراع".

عزز قدح أقواله معتمدا على محادثات كانت قد أجرتها صحيفة "هآرتس" مع شبان عرب، حيث قرر هؤلاء مقاطعة الانتخابات المقبلة. فقد أدلت لمى حاج يحيى من الطيبة بصوتها خلال كل دورة الانتخابات السابقة وحتى العام 2015 ، لكنها رفضت فعل ذلك مؤخرًا، كما ولا ينوي المقربون منها التصويت. تقول: "كان عام 2015، مختلفًا، اعتقدنا أن أصوتنا ستقود إلى تغيير حقيقي، لكن ومع الأسف لم يتغير شيء. قاطعت الانتخابات الأخيرة رغم شعور النشوة العارم الذي ساد المجتمع العربي. لكن الانقسام في صفوف المشتركة وسلوك بعض السياسيين عززا موقفي".

صرحت يثرب حسن سعيد من قرية المشهد، أنها أيضا ستقاطع الانتخابات، فقد أدلت قبل خمس سنوات بصوتها للقائمة المشتركة لكنها قررت مؤخرا مقاطعة الانتخابات. تقول: " لا تأثير للقائمة المشتركة على الحلبة السياسية، كما وتدفعني المكائد والصراعات الشخصية للمقاطعة. وعدنا المرشحون باحداث تغيير جدي، لكن لم يحدث شيء على أرض الواقع".

أما " م" الحيفاوية فقد أدلت بصوتها خلال الانتخابات الأخيرة، لكن الانقسام الذي حدث داخل القائمة المشتركة دفعها لتغيير رأيها. قالت: "لقد أدليتُ دائما بصوتي خلال كل دورات الانتخابات السابقة، لكن ما حدث خلال الحملة الانتخابية الأخيرة أشار بشكل واضح إلى غياب استراتيجية موحدة وسلوك جمعي، وعليه فلا جدوى من التصويت". وأردفت قائلة: "لِمَ ينبغي عليّ سماع نقاشات حول المثليين والدين كما لو أنها قضايانا الأكثر إلحاحا؟"

למאמר בעברית: בציבור הערבי מאוכזבים מפוליטיקאים, והחרמת הבחירות עלולה להביא למחיקת מפלגות

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