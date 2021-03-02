למאמר בעברית: אפרטהייד החיסונים

السؤال المحرج في هذه الأيام هو:" أتلقيتَ لقاح كورونا؟"أما الجواب الأكثر إحراجا فهو: "نعم". أما السائلون الذين لا يقصدون الإحراج بتاتا فهم جيراننا، أصدقاؤنا وصديقاتنا الفلسطينيين، سكّان الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) وقطاع غزّة. إنهم يعبّرون فقط عن اهتمام إنسانيّ ووديّ، بل ويعقّبون محرجين عادة قائلين: "جميل"، لعلمهم طبعا أننا كمواطنين إسرائيلين تلقينا لقاح كورونا بينما ينتظر آلاف الفلسطينيين دورهم.

لا يلغي تصدر إسرائيل المرتبة الأولى والمشرّفة عالميا معدل تطعيم السكّان والمواطنين، حقيقة أنها تمنع وحتى اللحظة لقاح كورونا عن ما يقارب 4.5 مليون فلسطيني يعيشون تحت سيادتها. لا، بل وتواصل الحكومة تنصلها من مسؤوليتها عن صحتهم. ولذا أعود وأذكر، أن كل فلسطيني من بين الـ4.5 مليون، مُسجّل في سجّل السكان الفلسطيني الخاضع للسيادة الإسرائيلية.

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ثم لنتوقف عند اصطلاح السيادة ومعانيه، فهذا الاصطلاح يعني ببساطة أنّ إسرائيل تسيطر أيضا على عملية التسجيل السكانية برمتها. وفي حال رفضت المصادقة على على شهادة ولادة طفل ما، فإنه لن يظهر في السجّل السكاني الفلسطيني بتاتا. فلا يكفي مثلا أنّ تُسجل وزارة الداخلية الفلسطينية، بيانات شابة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاما من سكّان غزّة، الخليل أو برطعة، لاستصدار بطاقة الهوية. وذلك لأن، المصادقة عليها تحتاج موافقة الجانب الإسرائيليّ. يجب على موظّفي وزارة الداخلية الإسرائيلية - الذين يتعاونون مع الإدارة المدنية - المصادقة على التفاصيل الواردة في كل بطاقة هوية يتم تسجيلها، وإلّا فستعتبر تلك البطاقة "مزوّرة".

هاتوا ليّ من فضلكم، دولة أخرى في هذا العالم تتنصل من مسؤوليتها عن صحة شريحة سكّانية معينة، ولكنّها بالمقابل تسيطر بشكل كامل على هوية وعملية تسجيلهم السكانية. لكن إن لم يكن هذا كافيا، فإسرائيل تسيطر أيضا على كمية المياه التي يستهلكها الفلسطينيون، على حريتهم بالتنقل، تطوّر اقتصادهم. كما، وتصادر حقهم الأكاديمي بالتعلم ، مساحة أراضي فلاحتهم، والقائمة تطول.

وبالرغم من ذلك، تقبل الرأي العام الإسرائيلي أبرتهايد التطعيمات بكل هدوء. فالاعتبارات الأخلاقية لا تمتُ لنا بصلة. أطالبَ أحد محاضري أقسام الفلسفة في الجامعات الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بتزويد كلّ سكّان هذه الدولة بلقاح كورونا دون تمييز؟ أسمعتم عن رجال دين يهود يطالبون واستنادا إلى صلاحيتهم الروحانية، الحكومة بمدّ كل شرائح المجتمع بلقاح كورونا؟ لا فهذا سؤال إستنكاريّ بحت! طرأ استثناء واحد فقط على هذا الإجماع وتحقٌّق بفضل دعوى قدّمتها منظّمات حقوق الإنسان، على إثرها قدمت إسرائيل لقاح كورونا للعمّال الفلسطينيين العاملين داخلها.

نعم فنحن نخضع للاعتبارات القانونية، إذا ما خدمت مصالحنا فقط. فإذا اعتمدت إسرائيل على تأويل معاهدة جينيف قانونيا فقط، بمعنى نفت عن نفسها تهمة الاحتلال، تنصلت من مسؤلياتها كقوة "محتلة" سيادية - حتى وإن اعتقدت كل المنظّمات الدولية عكس ذلك - فهي بلا شك غير ملزمة بالحفاظ على صحة الفلسطينيين! طبعا، فلنا الحق باعتبار إتفاقية أوسلو مثلا مُلزمة، أقصد هنا بند الاتفاقية الذي يُحمّل الطرف الفلسطيني مسؤولية صحة مواطنيه. ولنا متى نشاء، أن نتجاهل مدة سريان مفعول هذه الاتفاقية التي كانت مدتها وعن قصد خمس سنوات فقط، إلتزم خلالها الطرفان الإبقاء على الوضع القائم كما هو كي لا تؤثر التغييرات على اتفاقية المرحلة النهائية.

لم يبق في جعبتي شيء أناقشه مع المواطن اليهوديّ العادي، سوى اعتبارات النجاعة الصحية. كما أثبتت مؤخرا عملية تطعيم العمّال الفلسطينيين. ناقشت وخلال الأسبوع الأخير حركة - ONE وهي حركة عالمية لمحاربة الفقر، قضية التوزيع لقاح كورنا الظالم عالميا. وأشارت، أن بعض الدول الغنية تقوم بتخزين مليارات الوجبات الفائضة، في الوقت الذي تعجز فيه الدول الفقيرة عن شرائها. كما صرّحت الحركة التالي: " تُعد كلّ عدوى جديدة احتمالا لطفرة جديدة. فهناك أكثر من 4،000 نوع من COVID-19. بل وأثبتَ علميا أنّ بعضها - كطفرة جنوب أفريقيا والطفرة البريطانية- تنتشر بسرعة فائقة. وعليه، يشكّل كلّ نوع جديد احتمالا جديّا لتطوّر المرض وانتشاره، أي أنّ التطعيمات المتاحة حاليا لن تكون مجدية على المدى البعيد أصلا. ولن يحقّق قادة الدول الاقتصادية الحماية لمواطنيهم ،من خلال تخزينهم لهذه التطعيمات". وعليه، فإن صح هذا الأمر بحالة للولايات المتحدة وفرنسا مقابل المكسيك والمغرب، فإنه صحيح بالضرورة بحالة إسرائيل والفلسطينيين.

لا يقتصر احتكاك الفلسطينيين اليومي مع المجتمع الإسرائيلي، على العمالة الفلسطينية في إسرائيل أو في المستوطنات. حيث يدخل الفلسطينيون المجمّعات التجارية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ويدخل المستوطنون المصالح التجارية الفلسطينية كمحلات البقالة وكراجات تصليح سيارات وأكشاك الفلافل الواقعة في المنطقة c. كما، وينتهك الجنود حرمة البيوت الفلسطينية كل يوم، يعتقلونهم، ينهالون عليهم بالضرب ويقتربون منهم ويصرخون بوجوههم. إذا لم يكن هذا كافيا، يتنفس محققو جهاز الشاباك ذات الهواء مع معتقليهم، ثمّ يعودون لبيوتهم للتنزّه مع أطفالهم في حديقة الحيّ. من جهة أخرى، يقابل الفلسطينيون القاطنون في القدس وإسرائيل أقربائهم وأصدقائهم، شركائهم في العمل والتجارة بالضفة. كما ويلتقون من حين لآخر، مع تجار إسرائيليين آخرين، ولا ينقطع الفلسطينيون مواطنو الدولة عن مقابلة أشقائهم بالضفة. مُحال أن يتحقّق الفصل المحكم بين الفلسطينيين واليهود، كما ولن تأخذ الطفرات المخادعة تنصل إسرائيل من مسؤوليتها تجاه الفلسطينيين بعين الاعتبار!

למאמר בעברית: אפרטהייד החיסונים

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