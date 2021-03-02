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أبرتهايد التطعيمات

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הגעת משלוח החיסונים הראשון לדרום רצועת עזה, לפני כעשרה ימים
كورونا: أطالبَ محاضرو الجامعات الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بتزويد كلّ سكّان هذه الدولة بلقاح كورونا دون تمييز؟צילום: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / REUTERS
עמירה הס
עמירה הס

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