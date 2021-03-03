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لا أحد كنتنياهو، فهو الأخطر

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אחרי הנגיסה ברשימה המשותפת, התיאבון של נתניהו רק גבר. עכשיו הרשות הפלסטינית על הכוונת. אאם יש צורך, הוא יפנה גם לחיזבאללה, אולי גם לטהראן
انتخابات: أرسل نتنياهو قواته لأم الفحم ليبرهن محبته للعرب!צילום: יריב כץ
עודה בשאראת
עודה בשאראת

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