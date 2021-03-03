لا أحد كنتنياهو، فهو الأخطر

למאמר בעברית: לא כולם אותו דבר. נתניהו הוא המסוכן ביותר

يمكنني القول وبصريح العبارة، أنّ السياسيّ الأخطر داخل المنظومة السياسة الإسرائيلية هو بنيامين نتنياهو. فهو أخطربنظري حتى من دونالد ترامب بكل جبروته. فلم يقم ترامب مثلا، بملاحقة أعضاء كونغرس ديمقراطيين لإغرائهم بالانضمام لمعسكره. لكن، وبالمقابل يقوم نتنياهو بهذه الأفعال صباحا ومساء، فهويحرّض، يرشو ويحكم مسبقا.

لم يكتفِ نتنياهو بتبني سياسة فرّق تسد التي تعتبر حجر أساس الفكر الاستعماريّ، بل طوّره واستعمله ضد أبناء شعبه كذلك. فقد نجح بزرع الفتن وتفكيك كلّ مؤسسة حزبية وقفت في طريقه. كيف يفعل ذلك؟ يحدد أولا نقطة ضعف عدوّه، ثمّ ينقض عليه من ذاك المكمن، أما البقية فمعروفة!

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تبخر إيهود براك والذي شكل بنظر بنيامين نتنياهو الحلقة الأضعف سياسيا بعد انشقاقه، وبات حزبه وأعني هنا حزب العمل بلا حول ولا قوّة. كما واندثر بسبب نتنياهو حزب كاديما، الذي كان مرة حزبا حاكما كأنه لم يكن. لم تنجُ أيضا أحزاب "العائلة الموسّعة" كحزب نفتالي بينت، الذي لم ينجح باجتياز نسبة الحسم خلال أحد المعارك الإنتخابية جراء سياسة نتنياهو.

لكن، جاء الآن دور العرب! خمن نتنياهو بسليقته أنّ الحلقة الأضعف داخل القائمة المشتركة هي القائمة العربية الموحدة، وعليه قرر دفعها خارجها. عرف نتنياهو أن الغنيمة ستكون دسمة بطبيعة الحال، ففشل القائمة الموحدة باجتياز نسبة الحسم - وفقا لكلّ التوقعات - يعني أنّ الكتلة المانعة التي وصل تعداد مقاعدها لـ15 عضو كنيست، من شانها أن تتقلص جديا.

وكما شهدنا، ازدادت شهية نتنياهو بعد التراجع الذي حل على شعبية القائمة المشتركة. وعليه فهو يوجه أنظاره للسلطة الفلسطينية، مطالبا إياها باستعمال سلطتها على العرب الإسرائيليين، من أجل حثهم على التصويت لحزب الليكود لا للقائمة المشتركة. لا يدخر نتنياهو جهدا، فهو على استعداد للتواصل حتى مع حزب الله وربما طهران للحصول على مراده.

تشبه الحلبة السياسية الراهنه بالضبط وصف الشاعر العراقي مظفّر النوّاب، حيث كتب التالي" زُجّ سجين بمستودع مظلم، حيث يشكَّ العقرب حتى بصحبهِ". نعم، فالمنظومة السياسية المحلية تشبه مستودعا مظلما مليئا بالعقارب، لا مكان فيه للثقة. حيث، تزعزت الثقة في المنظومة الحزبيّة كليا، بعد أن نزع نتنياهو من خلال حملته عبر وسائل الإعلام الثقة عن الجهاز القضائيّ، فكك كل الأحزاب المنافسة وجعل حزب كاحول لفان هباء منثورا. وعليه، وبعد الانشقاقات التي شهدناها، كيف لا ينقلب الناخبون على أحزابهم ليدعموا أحزابا منافسة؟ وكيف نضمن ألا تنقلب الأحزاب التي حملت شعار "كُله إلا بيبي"، في اللحظة الحاسمة وتتبنى شعار "نعم لبيبي"؟ كان هذا ملخصا مختصرا لتأثير أفعال نتنياهو الكارثية على السياسة الإسرائيلية: "كُله بيشك بِكله".

وعليه، يبدو أنّ الصرعة الراهنة والمسيطرة هي"كُلهم زَي بعض"، لكن الصرعة الأخطر اعتبار نتنياهو ومعارضيه فعلا ككل الآخرين. حيث، يبدو الجبل لنا أحيانا من بعيد متناسقا، لكن حين ندو منه تختلف الصورة كليا، فما نراه عن بُعد لا يشبه بالضروره ما نراه عن قُرب. حيث يقوم، العمل السياسي على تقصي وتتبع أدقّ الفروقات داخل المنظومة السياسة لنزع الضارّ منها.

وعليه واستنادا إلى ما قلت أعلاه، فنتنياهو بنظري أكثر الساسيين الإسرائليين خطورة، فهو بارع بالتحريض ويملك قدرة غريزية على تفريق معارضيه عربا ويهودا. نذكّر فقط وعلى سبيل المثال لا الحصر أن المصادقة على "قانون القومية" والتي وقف على رأسها نتنياهو، تمت بأغلبية سبعة أصوات. لكن، ورغم خلافاته الداخلية الشاسعة، وقف في صف المعارضة تحالف يهوديّ – عربيّ ضد هذا القانون المُجحف. وعليه، فكيف لنا الادعاء أن كل السياسيين الإسرائليين متشابهين؟

أخيرا، دعوني أخبركم أنّ "قواتنا" مرّت يوم الجمعة الماضي بمدينة أم الفحم. أسفر هذا المرور عن سقوط بعض الجرحى واعتقال العشرات، كان من بين هؤلاء الجرحى رئيس البلدية سمير محاميد وعضو الكنيست يوسف جبارين. فكيف يُعبر القائد نتنياهو عن محبته للعرب؟ يرسل قواته لأم الفحم ليبرهن ذلك! وفي الوقت الذي يغدق نتنياهو على العرب عسله المسموم، يمهّد الطريق ويفرش البساط الأحمر ليشق ورثة كهانا طريقهم للحكومة القادمة. سيذرف هذا المُحبّ بعض الدموع، عندما يشرع هؤلاء بتنفيذ مخططات تهجير العرب قسرا!

למאמר בעברית: לא כולם אותו דבר. נתניהו הוא המסוכן ביותר

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