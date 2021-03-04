لا حاجة للنساء العربيات في يوم المرأة العالمي!

למאמר בעברית: מי צריך נשים ערביות ביום האישה הבינלאומי?

أتجول في بيتي ومنذ عدة أيام كعصفورة حبيسة في قفص، إنها ذات العصفورة التي أشارت إليها الباحثة ب. نوعمي وينر- ليفي، في بحثها عن أولى النساء الدرزيات اللاتي توجهن للتعليم العالي في نهاية سنوات الـ 80. لكن ما لي وللعصافير الآن، فأنا أريد مشاركتكم بتجربتي كامرأة، طالبة دكتوراة، امرأة ذات طموح أكاديميّ تنتمي للأقلية العربية. لا تتسرعوا بالحكم علىّ هذه المرة، فأقوالي هذه نابعة من الألم والخيبة التي أحسها. فأنا أعرف جيدا كامرأة عربية تنتمي للأقلية العربية، ما يتطلبه المشوار الأكاديمي بالجامعات الإسرائيلية. أدرك كذلك، الصعوبات والتحديات الاجتماعية، التي عليّ تحملها لأنجح في هذا المجال. تدرك كلُّ النساء العربيات اللاتي مررن بهذه التجربة، ما تواجهه كل طالبة دكتوارة عربية. حيث تقفز كل واحدة منا كالبهلوان بين دراستها، مهنتها الأكاديمية، الانصياع لتقاليد المجتمع وبين الأمل بالحفاظ على دورها الجندريّ النسوي.

تعالوا أحدثكم عن النساء العربيات المهمّشات داخل المؤسسات الأكاديميّة الإسرائيلية، حيث لايبشر الحال بخير بتاتا. فقد بذلنا وما زلنا نبذل كنساء عربيات كلّ ما نستطيع للانخراط في الحياة الأكاديمية، عَلّنا نحظى بدور فعّال فيها. لكن وببساطة شديدة " نَسونا" أو قُل ربما "لم يتنبهوا لوجودنا أصلا"!

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وخير دليل على ما قلته أعلاه كان الحَدث الذي نظمه منتدى "ناشطات داخل الحياة الأكاديمية" بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي بادرت إليه تسع جامعات إسرائيلية، وهو حَدث كان يجب عنوتنه أصلا بـ " بعيدات كلّ البعد عن الحياة الأكاديمية" لأنه لم يشمل باحثات وطالبات عربيات رغم وجود عدد لا بأس به منهن في كلّ جامعة. لكنني، ورغم تقديري وتثميني للجهود التي بذلتها المبادرات لهذا الحَدث، فقد همشت هذه التظاهرة الأكاديمية النسوية التي بادرت إليها مجموعة من النساء الإسرائيليات الأكاديميات، دور النساء العربيات في الحياة الأكاديمية الإسرائيلية. نعم، لقد همشتنا نساء المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية. ما جاء أعلاه ليس تجربتي الشخصية كامرأة عربية فقط، بل هو تجربة أغلب النساء العربيات في هذا السياق.

توجهت وعقب هذا بعض الناشطات الاجتماعيات اللاتي كان بينهن زميلات لي لمقاعد الدراسة قبل فوات الأوان، لبعض المُبادرات للفت انتباههن "للسهو" الذي وقع. وأعني هنا استثناء الباحثات والمحاضرات العربيات من حَدث بوم المرأة العالمي.

لكن، إليكم المفاجأة، كيف صَححت المُبادرت هذا " السهو" أو الخطأ برأيكم؟ أضفن للحدث "غرف نقاش صغيرة" وجانبية، لا حلقات نقاش مركزية تتخلل افتتاحية الحَدث تديرها باحثات عربيات. فمثلا، ستتوّلى ب. منى مارون عرافة "غرفة نقاش جانبية" تتناول الفصل الجندريّ ومنالية الجمهور الحريدي للتعليم العالي. وستتوّلى ب. منى – خوري كسابرة عرافة "غرفة تقاش جانبية" تتناول موضوع الشبيبة الجانحين. وعليه، ظلت جلسات النقاش المركزية، خالية من النساء العربيات!

لا أتهم أحدا، لكني أرغب بوضع الأمور في نصابها، وعليه أسأل الأكاديميات الإسرائيليات، لِمَ يتكرّر هذا الأمر؟ وما معنى هذا "السهو" المتكرّر؟ الذي صُحح بأسلوب لا يقلّ بشاعة عن الخطأ نفسه! لمَ تغيب النساء العربيات عن جلسات النقاش المركزية؟ أهذه الأسئلة التي عليّ طرحها على نفسي في يوم المرأة العالميّ؟ أهذه هي المشاعر التي يجب أن تنتابني في هذا اليوم؟

ما زلت عاجزة كتلك العصفورة، أحس أن مساعي وجهود النساء العربيات الرامية لتعزيز مكانتهن وأصواتهن في الحياة الأكاديمية، قد ذهبت سدًى. ما زلنا شفافات بنظر النساء الأكاديميات الإسرائيليات.وبالتالي، فإن المواقع المركزيّة معدّة فقط للنساء اللاتي ينتمين للأغلبية الحاكمة، لا للنساء اللاتي ينتمين للأقليّات!

من المؤسف حقا، أن تظهر الفجوات الاجتماعية الشاسعة أيضا، في المجال الأكاديمي الإسرائيليّ. لكن، ما يقلقني أكثر هو سكوت جزء من طالبات الدكتوارة العربيات على هذه الممارسات، خوفا من خسارة منحهن الدراسية. كان على هذا الحَدث أن يصحح بشكل ما الغبن الحاصل، وأعني هنا كان عليه أن يخلق تصحيحا اجتماعيا – جندريا، بل وأن يسعى إلى إحداث مساواة جندرية. فعلى المساواة الجندرية- النسوية الأكاديميّة، أن تتبدى في أدق التفاصيل كتخصيص مقاعد مركزيّة للباحثات العربيات اللواتي يتمتعن بحضور لافت للانتباه أكاديميا. لا يمكن غض البصر عن تجاهل هذا الحَدث لشريحة مجتمعية كاملة، في حالتنا كانت هذه شريحة تمثلها النساء العربيات في الحقل الأكاديميّ. على ما يبدو، لا نستوفي نحن النساء العربيات، المعايير التي تخوّلنا المشاركة في حلقات الحوار المركزية في يوم المرأة العالمي، وعليه فليس لنا مكان داخلها. تدرك كثيرات منا، أنّ العمل الأكاديميّ لا يتوقف على امتلاك المهارات والقدرات فقط، بل تتخلله صراعات وحروب نخوضها وحدنا أحيانا تماما كما حدث في الحالة التي أمامنا. نكتب خلالها سطورا مليئة بالأسى، خيبة الأمل والدمع الحبيس، لأنّ جهات أكاديمية تفوقنا قوة همشتنا مجددا، ورغما عنّا.

نحن نِد مساوٍ لًكُنّ كنساء يهوديات، وعليه فأنتن مطالبات بمعاملتنا كشريكات مُساويات لَكُن بالعمل الاجتماعيّ- الجامعي. نرغب نحن أيضا كنساء عربيات، بإحداث تغيير حقيقيّ بل وبتحويل كل خلافاتنا واختلافتنا لقوّة تمكّننا جميعا من التقدّم.

الكاتبة أم لطفلتين وطالبة دكتوراة في جامعة حيفا

למאמר בעברית: מי צריך נשים ערביות ביום האישה הבינלאומי?

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