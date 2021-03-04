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لا حاجة للنساء العربيات في يوم المرأة العالمي!

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אוניברסיטת חיפה (למצולמים אין קשר לכתבה)
يوم المرأة العالمي: لامكان للنساء العربيات بحلقات الحوار المركزيةצילום: ירון קמינסקי
שירין פלאח סעב
שירין פלאח סעב

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