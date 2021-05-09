من المتوقع أن تمر مسيرة الأعلام بباب العامود

לידיעה בעברית: למרות המתיחות: המשטרה צפויה לאפשר למצעד הדגלים לעבור בשער שכם

من المتوقع أن تسمح الشرطة لمسيرة الأعلام التقليدية غدا الاثنين بالقدس بالمرور عبر باب العامود والحي الإسلامي في طريقها إلى الحائط الغربي. وبحسب قرار قائد منطقة القدس، دورون تورجمان، من المتوقع أن يتم إغلاق منطقة باب العامود وشارع حجاي غدا بِدءا من ساعات الظهيرة أمام المسلمين وحتى الساعة 19:30. وعليه، فسيتم في نفس الوقت توجيه حركة سكان البلدة القديمة عبر بوابات البلدة القديمة الأخرى.

لم تتخذ الشرطة الإسرائيلية بعد قرارا حاسما فيما يتعلق بدخول المسيرة إلى الحرم القدسي، وصرحت أنها ستبت في هذا الشأن صباح الإثنين بناء على تقييم استخباراتي.

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كما هو معروف، تمر مسيرة "الأعلام" هذه التي يشترك بها شباب يتبعون التيار الصهيوني الديني من الحي الإسلامي. حيث، يسير عشرات الآلاف من المتدينين اليهود حاملين أعلاما إسرائيلية في مسيرة صاخبة داخل الأحياء الفلسطينية المكتظة في البلدة القديمة.

اتسمت مسيرة العام الماضي بمظاهر العنصرية، التحريض والعنف ضد السكان الفلسطينيين. حيث، اعتاد المئات من المتظاهرين اليهود على الهتاف "الموت للعرب" وعلى غناء الأغاني البغيضة، بل وأتلف الكثير منهم الممتلكات الفلسطينية خلال المسيرة. في أعقاب الالتماسات التي قدمتها مؤسسة "عير عميم" وانتقاد قضاة المحكمة العليا لأداء الشرطة التي تعاملت بتسامح زائد مع المشاركين بالمسيرة، زاد المنظمون والشرطة من رقابتهم لأفعال المشاركين.

ومع ذلك، تقود هذه المسيرة كما في كل عام إلى فرض قيود صارمة على حرية حركة الفلسطينيين، وأعني هنا إلى إغلاق شوارع الحي الإسلامي والأحياء المجاورة له. كما ويضطر معظم أصحاب المصالح التجارية المسلمين إلى إغلاق متاجرهم في المنطقة، الأمر الذي يقود إلى توترات لا نهاية لها.

يمر مسار المسيرة الأصلي من القدس الغربية وصولا إلى ساحة جيش الدفاع الإسرائيلي، ثم ينقسم إلى مسارين واحد للشابات ليمر عبر باب الخليل والحي اليهودي وآخرللشبان الذكور الذي يمر عبر بوابة نابلس والحي الإسلامي.

לידיעה בעברית: למרות המתיחות: המשטרה צפויה לאפשר למצעד הדגלים לעבור בשער שכם