عباس يُصر على دعم فرصة تشكيل حكومة

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أدرك رئيس القائمة العربيّة الموحدة، والذي حظي حتى اللحظة الأخيرة بتودّد الجميع أنّ تأثيره على "معسكر التغيير" سيكون أقلّ بكثير من تأثيره على حكومة برئاسة نتنياهو. لكن لن يكتفي، المواطنون العرب من ناحيتهم بمجرد التودّد والتملّق هذا، بل سيطالبون بإنجازات ملموسة في حال تشكلت هذه الحكومة.

ألزم فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة، الأحزاب العربية والقائمة العربية الموحّدة بصفة خاصة، على البتَّ مجددا في مسـألة التوصية على هوية الشخص الذي سيشكل الحكومة. لم يكن لقرار هذه الأحزاب خلال جولة التوصية السابقة، أي ثقل حقيقيّ بالذات على ضوء امتناع حزب "تكفاه حدشاه" من التوصية على أيّ من المرشحين لتشكيل الحكومة مانحا بذلك تفوّقا عدديا لنتنياهو. لكن، تغيّرت الصورة كليّا هذه المرة، فقد بذل رئيس حزب "يش عتيد" يائير لببيد، مجهودا كبيرا بغية الحصول على كلّ صوت يزيد من احتمال تشكيله للحكومة. كما وأمِلَ أن تقود محادثاته المتعددة والتي أجراها، مع القائمة الموحدة والمشتركة إلى نتائج عينية، خاصة لأنه يحظى بدعم سائر معسكر اليمينيّ.

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شهدت القائمة المشتركة هذه المرة أيضا نقاشا صاخبا حول مسألة التوصية على هوية الشخص الذي سيشكل الحكومة. حيث رفض من طرفة حزب التجمع التوصية على أيّ مرشّح، بينما ثار نقاش حاد داخل الجبهة بين كلّ من عايدة توما سليمان، عوفر كسيف وأيمن عودة الذي أراد نقاش إمكانية التوصية على لبيد. ناقشت القائمة المشتركة سناريوهات عديدة خلال الجلسة التي عقدتها يوم الأربعاء الماضي، لكنها ما زالت تخشي أن تؤدي التوصية على لبيد إلى تشكيل حكومة برئاسة نتفالي بينيت في نهاية المطاف.

بالمقابل، مال حزب العربية للتغيير أيضا للتوصية على على لبيد. فقد اعتقد أعضاء القائمة المشتركة أنّ توصيتهم على رئيس حزب "يش عتيد" سيعيدهم للواجهة مرة أخرى ولو لفترة مؤقتة. أوصى وفي نهاية المطاف نوّاب الجبهة والعربيّة للتغيير على لبيد، بينما امتنع النائب الوحيد عن التجمّع، سامي أبو شحادة من ذلك. صرح نوّاب المشتركة أنّهم يدعمون جهود لبيد لتشكيل الحكومة، لكنّهم لا يرغبون أن يخدم صوتهم بينيت. فقد، أدرك نواب المشتركة أنّ توصية على لبيد قد تغيّر ميزان القوى داخل اللجنة المُنظّمة لصالح معسكر التغيير، الأمر الذي حسم موضوغ هذه التوصية في نهاية المطاف.

حظيت القائمة العربية الموحدة، والتي رغبت طوال هذه الفترة بأن يرى اليمين فيها حليفة لتشكيل حكومة يمين موحدة، بتودّد الجميع. كان باستطاعة قرار سموطريتش دعم فكرة حكومة تستند على القائمة العربية الموحدّة برئاسة نتنياهو، منح هذه القائمة قوّة غير مسبوقة. لكن، تلاشت هذه الإمكانية بعد فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة. لكن عباس لم يِكل ولم يِمل" بل استمر بسياسته الضبابيّة، لأنه أدرك أن احتمال تأثيره على معسكر التغيير أقلّ بكثير من احتمال تأثيره على حكومة برئاسة نتنياهو.

أوضح نوّاب القائمة العربية الموحدة أنّهم لن يغيّروا نهج الدعم المشروط الذي اتبعوه. وقد أوضح عباس ذلك خلال لقائه مع إذاعة الشمس، حيث كشف خلال هذا اللقاء أنّه اشترط مقابل التصويت على قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة، إلغاء قانون كمينتس وضخّ الميزانيات للسلطات المحليّة. طبعا رفض الليكود من ناحيته على هذه المطالب. لكن وبحسب أقواله أوضح عباس لممثلي نتنياهو:" أنّ قانون انتخاب رئيس الحكومة المباشر سيضعف القائمة العربية الموحدة وسائر الأحزاب الأخرى في الكنيست، وعليه نطالب بمقابل لهذا الدعم، لكنّنا لم نتلق أيّ ردّ بعد على مطالبنا هذه".

تبنّى عباس هذا الموقف ذاته خلال مباحثاته التي تمحورت حول على هوية الشخص المناسب لتشكيل الحكومة، إلى أن قرّر في النهاية عدم التوصية على أيّ من المرشحين. يحافظ عباس، وخلافا لموقف المشتركة، على تواصل مع بينت ولا يلغي إمكانية دعمه حكومة برئاسته طبعا في حال أبدى الأخير استعداده للاستجابة لمطالبه. شعر نوّاب القائمة العربية الموحدة ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات، أنّهم في مركز الخطاب العام، وأن جميع الجهات والتيارات السياسية تتودد إليهم. لا شكّ أنّ لقاء يجمع بين نائب عربيّ وبين حاخام يمثل مرجعيّة صهيونيّة دينيّة عُليا، كالحاخام دروكمان، يعدّ انتهاكا لكل المحظورات والتابوهات السياسية. لكنّ نجاح لقاء كهذا، قد يرجّح كفة النائب عباس وزملائه في القائمة. يعترف نوّاب القائمة العربيّة الموحّدة أنّ هذه الخطوة خطيرة سياسيا بل وقد تضرهم فلسطينيا، لكنّهم واثقون أنّ الأمور تقاس بخواتيمها.

يدرك نوّاب القائمة الموحدة جيدا أنّهم باتوا وبعد كل عملية هدم بيت في النقب، حدوث جريمة قتل في بلدة عربيّة تصعيد في الجانب الفلسطيني يشمل القدس، عرضة للنقد اللاذع من قبل المجتمع العربي . باستطاعة القائمة العربية الموحدة الادعاء أن الحكومة لم تقم بعد، وعليه فمن السابق لأوانه إصدار أي أحكام بحقّهم. لكننا نعلم أنه وفي حال شُكلت هذه الحكومة فسيطالب المواطنون العرب بإجابات واضحة، ولن تقنعنهم محاولات الاسترضاء، التودّد، ولا حتى ظهورعباس في نشرات الأخبار! فالنتائج والإنجازات ستكون القول الفصل!

למאמר בעברית: מנסור עבאס זכה בלגיטימיות, וכעת הוא נחוש לקדם את הקמת הממשלה

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