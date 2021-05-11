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موجة الاحتجاجات الحالية في القدس تتّسم بتداخلٍ غير مسبوق للفلسطينيين مواطني إسرائيل

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متظاهرين بالشيخ جراحצילום: אוליבייה פיטוסי
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