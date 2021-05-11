موجة الاحتجاجات الحالية في القدس تتّسم بتداخلٍ غير مسبوق للفلسطينيين مواطني إسرائيل

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أسفرت أحداث يوم الجمعة في القدس عن أكثر من 200 جريح فلسطيني، والذين عالجهم الهلال الأحمر. أصيب اثنان منهما بجراح متوسطة، لم تكن صدفة أنّ كليهما لم يكونا مقدسيين- فأحدهما من مدينة سخنين والثاني من الناصرة. فأحد مميزات موجة الاحتجاجات الحالية في القدس هي تداخل واشتراك العرب مواطني الدولة في هذه الأحداث، خاصة الشباب منهم.

تقدّر سيرين جبارين، واحدة من قادة احتجاجات الشباب العرب مواطني الدولة، أنّ عدد المتظاهرين الذين قدموا من أم الفحم للشيخ جراح وصل يوم الجمعة الماضية إلى نحو 250 شابًا وشابة. بالإضافة إلى ذلك، حضر إلى المسجد الأقصى آلاف المصلّين، وشارك المئات بالمظاهرات والمواجهات مع أفراد الشرطة.

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كما هو معروف، علاقات الفلسطينيين المقدسيين بأشقائهم مواطني الدولة- "عرب 48" أو "أهل الشمال"، كما يسمونهم، مركبة جدا. فمن ناحية، فإن نخبة المدينة العربية هي من مواطني الدولة الذين يشغل معظمهم مناصبا مفتاحية. فهناك محامون عرب، مدراء مدارس وموظفون في المؤسسات الإسرائيلية أصلهم من الشمال أو المثلث، يمثل هؤلاء سكان القدس الشرقية أمام السلطات الإسرائيلية بل ويلعبون أحيانا دور الوسطاء. من ناحية أخرى، يتذمر بعض سكان القدس الشرقية من حضور "أهل الشمال"، الأقوى والأكثر ثراءً، ويدعون أنهم تناسوا ظاهريًا أشقاءهم المقدسيين القابعين تحت الاحتلال.

اقتصر النضال الفلسطيني ومنذ بداية الصراع في القدس، على المقدسيين بالأساس. لكن، أدت من حين لآخرالموجات الاحتجاجية التي اندلعت في القدس، خاصة حول المسجد الأقصى، إلى إندلاع مظاهرات في مناطق أخرى. ولكن، لا يتطرق أحد إلى تداخل النضالات واشتراك آلاف العرب مواطني الدولة في المظاهرات التي تحدث في القدس الشرقية. حضرت وعلى مدار آخرعشرة أيام من شهر رمضان إلى القدس يوميًا، عشرات الحافلات التي أقلت مصلّين/ متظاهرين من الشمال والمثلث. وعليه، فإن ما يحدث وبنظر العديد من الفلسطينيين، المقدسيين وغير المقدسيين، ما هو إلا تقويض لسياسة "فرّق تسُد" التي تنتهجها إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

أشا رت جبارين قائلة:" فقد الجيل الأكبر سنًا الذي عايش الانتفاضة الأولى والثانية وكان شاهدا على فشلها، الأمل. لكن، يشعر الشباب الآن بأن من واجبهم الاحتجاج". أما يارا الفحماوية ابنة الـ 21 ربيعا فقالت:"ما يحدث في القدس لا يحدث لسكانها فقط. نضالنا يتمحور حول وجود وبقاء العرب على أرضهم".

كان حضور الفحماويين الأبرز على الساحة مقارنة بباقي المتظاهرين العرب مواطني الدولة. يحمل الفحماويون صيت من لا يخاف عنف الشرطة. لا شك أن حشد المتظاهرين للحضور إلى القدس مرتبط بشكل وثيق مع احتجاجات شباب المدينة على تقاعس الشرطة عن دورها بمحاربة العنف في المجتمع العربي. اتحدت وقبل أشهر عدة ثلاث حركات شبابية في المدينة – "بدنا نعيش"، وهي حركة علمانية مختلطة، تضم نساءً ورجالًا، "لأجلك بلدي"، وهي حركة تضم رجالًا فقط وتميل للحركة الإسلامية، و"الحراك الشبابي الفحماوي" تحت ما يدعى اليوم "الحراك الفحماوي الموحد" الذي ينسق قادته الاحتجاجات أمام شرطة لواء الشمال والقد. وبالطبع، لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مركزيا بحشد الشباب للمشاركة في النضال. حيث قام جميعهم بتغيير صورة البروفايل خاصتهم تضامنًا مع عدد الجرحى الكبير في الأقصى، تحت هاشتاغ PLM- Palestinian Lives Matter.

كما وكان قيام بعض أبناء المجتمع الدرزي ممن لا يشاركون عادة باحتجاجات المجتمع العربي بالذات باحتجاجات الفلسطينيين في القدس بتحميل فيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي للشباب المتظاهرين مع هاشتاغ "أنقذوا الشيخ جرّاح"، أكبر دليل على تعزز هذه الظاهرة. حيث تصدّر هذا الهاشتاغ اليوم قائمة المواضيع الأكثر رواجًا على تويتر في إسرائيل والضفة الغربية، بل وساهم بازدياد عدد المشاركات بمليون ونصف مشاركة.

أخبرنا شادي نصار إبن مدينة عرابة البالغ من العمر 23 ربيعا:"عندما حضرت إلى الشيخ جرّاح يوم الجمعة، رأيت فصلًا عنصريًا في وضح النهار". وتابع قائلا:"القدس هي قلب القضية الفلسطينية، فبدونها، لا يمكن للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال والظلم التاريخي التحرر. وعليه، أتينا للتضامن مع سكان القدس والشيخ جرّاح، ومع كلّ صوت فلسطيني يناضل من أجل قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس".

تقول لين جبارين آبنة أم الفحم البالغة من العمر 17 عامًا: "بدأت بقراءة الأخبار التي يحاول الإعلام العبري التعتيم عليها ورأيت الظلم والألم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني الذي أنتمي إليه. اقتنعت بأنّ المقاومة على جميع أشكالها هي خطوة فعّالة، لذلك، أبذل قصارى جهدي للمشاركة في المظاهرات والأنشطة الاجتماعية، فمن يدري قد تندلع ذات يوم ثورة كبرى!".

أما إبراهيم إبن الـ 18 ربيعا والذي ولد بكفر كنا فيرى، أنّ المظاهرات واجب ديني حيث صرح قائلا: "يعاني المقدسيون المسلمون من القمع في جميع مجالات الحياة، تهجيرهم من بيوتهم في الشيخ جرّاح هو واحد من بين أمثلة كثيرة". وأضاف قائلا: "أعترضُ على الظلم والقمع عامةَ، وخاصة إذا كان موجهًا ضد الضعفاء، لذلك، يتوجب عليّ دينيًا دعمهم". شددت يارا ابنة باقة الغربية البالغة من العمر 22 ربيعا قائلة: "نأتي إلى هنا رغمًا عن أنف المستوطنين لأنّنا شعب واحد، أمّة واحدة من الجليل إلى النقب، وسنظل نأتي إلى هنا".

למאמר בעברית: גל המחאה הנוכחי בירושלים מתאפיין במעורבות חסרת תקדים של ערבים מישראל