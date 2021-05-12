شكرا لكم يا أهلنا في القدس

למאמר בעברית: תודה לכם, תושבי אל-קודס

سيكتب المؤرّخون، عندما يحين موعد ذلك، أنّ صمود أهالي القدس الشرقية صدَّ فاشية إسرائيل. سأل سليمان مسودة، مراسل "كان 11"، مُستوطنة شابة خلال مقابلة تلفزيونية إذا كانت شعارات "الموت للعرب" أو "سنحرقُ قريتكم" تمثّلها، فأجابت بأنّها سترد على السؤال بلباقة. لكن، وعندما أصر مسودة على استيضاح موقفها، أجابت ببساطة بأنّ على العرب مغادرة القرية، ليسكن اليهود مكانهم.

لم تترك وعلى ما يبدو أقوال المستوطِنة الشابة أي أثر لدى المراسل العسكري رون بن يشاي. حيث، لم يذكر الأخير وخلال تحليله المحنّك الذي نُشر في ynet وتمحور بالأحداث الأخيرة في القدس، كلمة واحد عن التطهير العرقي الزاحف نحو الشيخ جرّاح. كما ولم يذكر كلمة واحدة عن السكان الذين هُجروا عام 1948 وها هو خطر التهجير يتربص بهم من جديد.

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ما يفعله بن يشاي هو نقيض ذلك تمامًا، فهو يشيد بنهج الشرطة " المعتدل والمنضبط" خلال علاجها للأحداث الأخيرة. كان الانضباط الذي عناه بن يشاي التالي: جَرحُ يقارب الـ 200 فلسطيني حتى الآن، اقتحام 300 شرطي لساحة المسجد الأقصى وإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المسجد! لن تجدوا في تقاريره أيضًا توثيقًا للتنكيل بسكان الأحياء العربية القاطنين في المدينة، ولا للحواجز التي وُضعت بباب العامود. كما ولم يَقض بن يشاي مضجع قرّائِه بمسيرة منظّمة "لَهافا" المخيفة، ولا بنداءات الموت للعرب ولا بأفعال بن غفير الاستفزازية بالشيخ جراح.

أقول شكرًا لسكان القدس الشرقية الذين يقاتلون بشموخ، وهو أمر لا أعده بديهيًا. فالمدينة قابعة تحت الاحتلال والحواجز، ويعاني سكانها من تنكيل المتطرفين المتدينين، لكن وبالرغم من ذلك لا يرضخون بل يردون الصاع صاعين يتصدون بكل جرأة للقمع الشرطوي ويقابلون الشتيمة الواحدة بعشر. كل شاب بالقدس سور منيع أمام الفاشية، وكل شابة تسير مرفوعة الرأس في أزقة البلدة القديمة هي منارة أمل أمام قوات الظلام.

تدعي كتب التاريخ أن من عاش في ظل الفاشية سيميل للاختباء ببيته خلف نوافذ موصدة. سيطر الفاشيون على الشوارع بدعم من الشرطة، ولكن كان الوضع في القدس الشرقية كان مختلفا. لكن لِم على الديموقراطيين الإسرائليين الاهتمام بالأمر؟ ببساطة لأن كل انتصار فاشي يفتح شهية الفاشيين لشن حرب ضد "خونة" المجتمع الإسرائيلي. يشكل أبطال القدس الشرقية اليوم أهم سدّ أمام الفاشيين، الذين بدؤوا عملهم "من الداخل" أيضًا. رأينا بوادر ذلك خلال الاعتداءات على المتظاهرين في بلفور وأيضا على مفارق الطرق خلال التظاهرات التي نادت باسقاط حكم بنيامين نتنياهو.

تخيّلوا معي بينتسي غوفشطاين وبن غفير يطوفان شوارع تل أبيب بعد تطهير عرقي، لا سمح الله. على هذه الفكرة وحدها إيقاظ كل ديمقراطي من سباته العميق ليشمر عن ساعديه ويناصر سكان الشيخ جراح!

يهمني هنا ومن خلال هذا المقال الرد على تغريدة يائير لبيد - رئيس الحكومة المرتقب- المستفزة والذي شدّ على أيدي قوات الشرطة التي اعتدت على مئات الفلسطينيين. اعتمدت حكومة رابين سابقا على دعم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية الموحدة الخارجي والتي حملت اسم "الكتلة المانعة" حينها. ولكن وعند طرحها قرار إنشاء حي في جبل أبو غنيم (هار حوما)، اعترضت القائمتان على ذلك وأسقطتا القرار. وعليه، يجب صياغة معادلة جديدة أمام الحكومة الجديدة عند تشكيلها، أولا لانهاء حكم نتنياهو وثانيا لإفشال القرارات السيئة.

إليكم قيمة الكتلة المانعة الإضافية، ستتصدى لليكود بن غفير وللقوانين والاقتراحات المسيئة. وعليه فالقائمة المشتركة غير مجبرة على تغيير جوهرها (حمضها النووي) ليقبلها يائير لبيد ونفتالي بنيت، كما ولا تحتاج لشهادة حُسن سيرة وسلوك من حاخامات البلاد الظلاميين.

למאמר בעברית: תודה לכם, תושבי אל-קודס

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