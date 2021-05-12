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شكرا لكم يا أهلنا في القدس

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צעירים פלסטינים בשכונת שייח ג'ראח, בשבוע שעבר
شابات وشباب القدس سدّ منيعצילום: אוהד צויגנברג
עודה בשאראת
עודה בשאראת

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