لن أسكت بعد اليوم خوفا على تعليمي أو مستقبلي!

למאמר בעברית: לא אשתוק יותר, מחשש לפגיעה בהשכלתי או עתידי המקצועי!

لطالما حاول الكيان الصهيوني تفرقتنا، تفتيتنا وتشتيتنا بطرق عدة وأساليب مختلفة ليقمع هويتنا ويبعدنا عن ذواتنا أولا وعمن هم بعيدون عنا كالرفاق والعائلة الموزعين في جميع بقاع فلسطين وفي الشتات. أطلق وقبل عدة أشهر قليلة الشباب الفلسطيني في الداخل المحتل، الضفة الغربية وقطاع غزة حملة الكترونية حملت عنوان "متواصلون"، أثبت الشباب من خلالها أنهم متواصلون وبل وأنهم شعب واحد رغم الاحتلال والحدود، بل وأن هذه العقبات لن تمنعه كجيل واعٍ عن ايصال صوته بلا خوف رغم التهديدات، الاعتقالات والاسكات من قبل الاحتلال وأجهزته.

لا أذكر هذا عبثا، فالمشهد يكرر نفسه اليوم مجددا. فمع تصاعد المواجهات في القدس الشرقية على خلفية قرارات قضائية إسرائيلية بإخلاء بيوت بعض حي الشيخ جراح من العائلات الفلسطينية التي تسكنه لصالح المستوطنين، يكمل الشباب الفلسطيني رباطه وتواصله من خلال التفاعل عبر حملة الكترونية واسعة وذكية لنصرة أهل الحي. حيث قام الشباب عبرها بالتعبير عن غضبه لكن من خلال توفير معلومات عن حي الشيخ جراح، التهجير القسري وعن المسار القانوني الذي ما زال مستمرا. كما واستطاع هذا الجيل الفلسطيني الجديد التعبير عن نفسه وعن شعبه وما يمر من خلال تصاميم بصرية- جرافية ورسومات توضيحية خلاقة تم نشرها وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعية كتويتر، انستغرام وفيسبوك رغم محاولات هذه الآليات تشتيت هذا الصوت واخراسه حتى لا يصل للعالم. لكن، تواصل الفلسطينيين واتحادهم مكنهم من إيصال رسالتهم للعالم.

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لم يكتف الشباب الفلسطيني بساحة معركة واحدة تحصره بين أربع زوايا وحيدة، منفردة فقد لجأ بدوره للتظاهر، مهرولا لكل الميادين وبيده كوفية وبالأخرى علم فلسطين. تظاهر الفلسطينيون في القدس، رام الله، نابلس يافا حتى أم الفحم وحيفا. بل ووصل هذا الصوت إلى خارج البلاد وحرك الجالية الفلسطينية في شيكاغو وبرلين، حيث هتفت الشاعرات في كل من هذه المدن نصرة لأهل القدس والأقصى واحتجاجا على الاستيطان والتهجير المستمر وأثبتت المرة تلو الأخرى أننا شعب واحد متواصل رغم الاحتلال وقمعه. ردد الآلاف في مدينة أم الفحم شمال فلسطين المحتلة:" من أم الفحم تحية، لأهل القدس العربية، كف بكف وأيد بأيد عن أقصانا ما منغيب". لم يقف نضال هذا الجيل الفلسطيني الجديد عند حدود قراه ومدنه، بل تعداها حيث خرج الكثير من أهالي الأراضي المحتلة نساء ورجالا إلى القدس لمساندة أهلها والوقوف إلى جانبهم.

أثبت هذا الجيل الفلسطيني الصاعد ومن خلال الحملات والتظاهرات العديدة في السنوات والأشهر المنصرمة، أنه يعرف جيدا مبتغاه بل ويعرف كيفية تحقيق هذه المبتغيات. فلم يقع الاختيار ومنذ البداية على وسائل نضالية تقليدية للتصدي لممارسات إسرائيل، بل لجأ هذا الجيل إلى طرق مبتكرة وناقدة أتاحت له الفرصة والمساحة لإطلاق العنان لآرائه دون خوف أو وجل متواصلا أيضا وبقوة مع أبناء شعبه في الميادين العديدة في جميع بقاع الوطن والعالم.

كعربية فلسطينية أعيش في الأراضي المحتلة تحديدا في منطقة المثلث وكجزء من هذا الجيل المرتبط بشعبه من أصدقاء وعائلة في رحاب العالم، أعيش وأشهد هذا المشهد على جلد. فأنا كغيري من الشباب أريد ايصال صوتي أولا وصوت شعبي ثانية، فلانخراط بهذا النضال هو حق وواجب. انتهى وقت الصمت، لن أسكت بعد اليوم خوفا على شهادتي الدراسية أو على غيرها من أمور والتي لطالما كبتت آرائي، معتقداتي وما أسعي اليه. بل سأتواصل مع نفسي ومع شعبي لنكمل مسيرتنا معا دون تردد عن وعي وادراك كامل لجميع مطالبنا، حقوقنا وواجباتنا كأبناء هذا الشعب.

أنا على يقين بالذات على ضوء كل الظواهر التي رصدتها خلال الأسابيع المنصرمة أن شبابنا أحد أهم الأركان المضيئة في هذه العتمة وهذا السواد. وكلي ايمان أننا لن نقف صامتين أمام مَن يحاول إخراس أصواتنا وإذلالها. فهذا الانخراط السياسي، الاجتماعي والثقافي هو البوصلة التي تقود مسيرتنا ومسيرة اجدادنا من أجل الدفاع عن قضيتنا.

النضال واحد والشباب واحد اليوم وغدا وبعد غد.

الكاتبة طالبـة فـي السـنة الأخيرة لنيـل درجـة البكالوريـوس فـي الاعلام والسـينما والتلفزيـون مـن جامعـة تـل أبيب. مستشارة إعلامية وتسويقية. ولدت وتعيش في قرية عرعرة - المثلث المحتل وكاتبة في مبادرة هارتس 21

למאמר בעברית: לא אשתוק יותר, מחשש לפגיעה בהשכלתי או עתידי המקצועי!

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