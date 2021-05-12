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لن أسكت بعد اليوم خوفا على تعليمي أو مستقبلي!

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הפגנה בשייח ג'ראח
النضال الفلسطيني يتصدر تيكتوكצילום: אוהד צויגנברג
זינה אבו-זרקא
זינה אבו-זרקא

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