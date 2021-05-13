למאמר בעברית: אפילו 'אפרטהייד' אינו תופס את הסבל הפלסטיני במלואו. אבל זה עוזר

طُلب مني وخلال اللقاء الذي أجري مؤخّرًا مع أحد مندوبي الأمم المتحدة، ذِكر اصطلاحات تُعبر عن معاناة عائلتي وأحبائي في غزة. تجمّدت في مكاني، ليس لأن شخصًا يملك خلفية قانونية ويبحث دون جدوى عن اصطلاح يعبّر عن معاناة غزة وجه إلي هذا السؤال، إنّما لأنني لم أكن قادرا على إيجاد كلمات تصف تجربتي الحياتية وتعكس تعقيدها ومعاناتي.

بامكاني استحضار مجموعة كبيرة من المفردات- بشكل مُرتجل أو مدروس- لأصور للقارئ المفردات التي قد تعكس مدى الوحشية، الإذلال والحصار الذين نعاني منهم نحن الفلسطينيون في غزة. ولكن لا يمكن لشيء وصف شعور العجز والانكسار اللذان شعرت بهما وأنا أحدق بعيني أبي الراحل عند احتضاره. كان عاجزا عن الكلام من شدة الألم في ظل غياب الدواء والعلاج، لأنّ إسرائيل سجنت مليونيّ فلسطيني في سجن كبير اسمه غزة.

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لا يمكن وصف المشاعر التي تنتابك وقت اختبائك داخل قبو خلال الحرب التي نشبت بين إسرائيل وعناصر مسلّحة من حماس، استمرت تلك الحرب ثلاثة أسابيع أودت بحياة 1500 فلسطيني عام 2009. أمطرت إسرائيل سماء غزة في ذلك العام بمادة الفوسفور لتحوّلها إلى جحيم مشتعل، وتقدّمت قوات الجيش لاقتحام حَينا. اختبأ سبعة منا داخل سيارة واحدة لمدة ست ساعات، كانت كل دقيقة عبارة عن دهر كامل. لم نجرؤ على إصدار ضجيج، بل وخشينا النوم واليقظة، تحدثنا همسا وارتجفنا رعبا إلى أن عمّ الهدوء المكان مع بزوغ الفجر. أكنا سنتحول إلى مجرد "أضرار جانبية" في حال قُتلنا؟

لا يمكن للكلمات وصف معاناة الأصدقاء والأحبة المنهكين، الذين يشعرون يوميًا بأنّهم أحياء من قلة الموت. بلغ بعض أصدقائي سنّ الـ 35 عامًا تعلموا وحصلوا على ألقاب أكاديمية، لكن ومع ذلك وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل، وحيدين بل وعاجزين عن إنشاء أسرة ويخشون الموت قبل خوض الحياة أصلا!

كان ذنبهم الوحيد أنّهم ولدوا على جهة الجدار الخاطئة. فأي كلمات قد تصف الذلّ الذي يرافق كل فلسطيني عند توسله للسلطات الإسرائيلية لتتكرم عليه وتصدر "تصريحًا أمنيًا" استثنائيًا يخوله الخروج من غزة للتعليم أو لتلقي العلاج، بينما يسافر الإسرائيليون بحرية دون حاجة لتقديم التماس لتحصيل حق أساسي.

انضمت الآن منظمة Human Rights Watch لجمعية بتسيلم لتمنح واقعنا تعريفا مستفزا: أبارتهايد. أشار بعض الأصدقاء الفلسطينيين وبحق، أن هذا الاصطلاح المقترن بأكثر الأنظمة عنصرية وقمعًا في التاريخ الحديث لا يعبّر بشكل كامل عن واقعنا اليومي ولكنه الأقرب إليه.

لمن لا يعرف الأبرتهايد وبحسب الاتفاقيات وكما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش المكوّن من 223 صفحة، مصطلح قانوني يقوم على ثلاثة مركبات: الرغبة الملحة بالسيطرة، القمع الممنهج والأفعال غير الإنسانية المتكررة.

نعيش واقعًا تُسلب فيه حرياتنا وحقوقنا، لكن ضائقتنا وإذلالنا اليومي على جهة الجدار الأخرى غير مهمة لأن هناك "مخاوفا أمنية"!. يحدد هذا الواقع مصير الإنسان فور ولادته: فإما أن تعيش حياة إذلال ترافقها ساعات انتظار طويلة على حواجز تفتيش مكتظة تفصل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية عن بعضها، وإما أن تعيش حياة بدون قيود.

نعيش واقعا يعتبر فيه تهجيرنا القسري والممنهج عاديًا، مقبولًا ومبررًا وشرعيا بنظر الحكومات الإسرائيلية المتعاقية، لأنّه يشق الطريق لإنشاء ودعم مجتمعات استيطانية.

نعيش واقعا يحدد فيه الانتماء الإثني الحق بسماع الشكوى والإحباطات- أو تجاهلها. تحولت غزة إلى هدف يستطيع من خلاله وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، التفاخر علنًا بأن إسرائيل لن تسمح بحدوث أي تطور حقيقي طويل الأمد في قطاع غزة. لم يكن غانتس أول سياسي يصرح بذلك، فقد سبقه أفيغدور ليبرمان الذي صرح علنا: " سنسمح لهم بإبقاء رؤوسهم فوق الماء فقط"- بينما يلتزم اليسار الإسرائيلي الصمت!

لا شك أن أعتراف أحد أهم منظمات حقوق الإنسان المستقلة في العالم بأن ما يحدث للفلسطينيين هو أبرتهايد، أمر بغاية الأهمية. لا لأنه سيجعل حياتنا أفضل أو سيمسّ بحياة الإسرائيليين، بل لأنّ تشخيص المشكلة بدقة يشكل خطوة أولى نحو حلها، بشكل عادل ومُستدام.

عليّ أن أعترف أن عزاءنا الوحيد حاليا هو وصول صرختنا ومعاناتنا لكل مجتمعات حقوق الإنسان. فعلى الأقل نحصل من خلالها على القليل من العدل والتضامن، في وقت يفعل فيه اليمين كل ما باستطاعته لإقناعنا بأننا وحيدون ومهزومون بينما يتابع العالم دورته.

لا نريد الانتقام بل العدل. نريد الاعتراف والمصالحة، لا الكراهية والشيطنة. فمن جهة الأبارتهايد ليس شتيمة، بل جرس إنذار ونداء استغاثة لاتخاذ خطوة فورية تمنع تدهور الأوضاع. لكنه ومن جهة أخرى، ليس قدرًا محتومًا وينبغي تغييره قبل وقوع كارثة.

موقف هيومن رايتس ووتش غير المسبوق، وهو جزء من إجماع قوى آخذ بالتبلور داخل مجتمعات ومنتديات حقوق الإنسان، بالذات على ضوء تحول كلمة "احتلال" لكلمة ممجوجة ومتعبة لا تصف الوضع الراهن غير المحتمل وعلى ضوء امتناع عواصم غربية كثيرة عن استنكار وشجب ممارسات إسرائيل.

يضع تقرير هيومن رايتس ووتش مرآة أمام إسرائيل والعالم، ويدعوه للصحوة فالظلم المستمرلا يؤذي الفلسطينيي فقط وإنّما الإسرائيليين أيضًا.

يشوه الأبرتهايد روح الظالم بالضبط كما يدمر حياة المظلومين.

למאמר בעברית: אפילו 'אפרטהייד' אינו תופס את הסבל הפלסטיני במלואו. אבל זה עוזר

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