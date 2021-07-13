ابتسام، لِم تساومين الآن؟

قال لي وقبل سنوات عدة شخص عزيز: "لا أصعب من العيش في دولة كاسرائيل تحمل فيها إقامة دائمة لا غير." حدث ذلك قبل اختراق قانون المواطنة للخطاب العام، وقبل إدراكنا أبعاده وخطورته على عائلات فلسطينية كثيرة، تقطّعت أوصالها بسبب لعبة الهويات والقوانين هذه. والحقيقة، أنّني لم أدرك حينها ما مشكلة مكانة الإقامة الدائمة؟ قلت في نفسي مستغربة، ومحاولة فهم المسألة: " لا مواطنة، لكن على الأقلّ هناك إقامة دائمة تمنح حامليها حقوقا. فلماذا يشتكي هذا الصديق."

مرت على هذه المحادثة أيام كثيرة، علمتُ بعدها من صديقي أنه قرّر الهجرة، أخبرني قبل سفره: "لا يمكنني العيش كمواطن يحمل إقامة دائمة في وطني وعلى أرضي، متوسلا للجهات الرسمية الاعتراف بي كمواطن. ولدتُ هنا وولِد والديّ هنا كذلك، لنراك تمرين بالمطار حاملة هذه البطاقة!!" قال متألما، وأضاف: "الإقامة الدائمة وصمة عار، فهي لا تمنحني أيّ حقوق، بل على العكس تماما تصادر كل إنسانيتي فأنا أقيمُ حسبها فقط، لا حسب مهنتي كطبيب أعالج الناس أقدّم مساعدة إنسانية وقت وقوع الكوارث. سترافقني هذه الوصمة طيلة إقامتي في إسرائيل، لم ّاعد قادرا على تحمل ذلك". مرّ أكثر من عقد تقريبا على محادثتنا هذه، التي تمحورت حول "الإقامة الدائمة" والأثمان النفسية والعاطفية المترتبة عليها.

وعليه أتساءل وعلى ضوء تبعات هذا القانون الباهظة، كيف أثنت وصفّقت ابتسام مراعنة على اقتراح التسوية، عشية التصويت على هذا القاانون قائلة: "أنا سعيدة جدا لاستجابة الوزيرة شاكيد للمخطّط الذي أعددته خلال الأسابيع الأخيرة الماضية. تدل هذه الاستجابة على قدرتنا على التعاون داخل الائتلاف الحكومي بالرغم من اختلاف وجهات نظرنا". صُدمت فهذه ليست ابتسام مراعنة التي أعرفها وأقدّرها، المخرجة الشجاعة والجريئة، التي لا تتردّد في التعبير عن آرائها بقوة وصلابة. أعترف أني تساءلت بيني وبين نفسي قائلة، تسوية ولِم الآن؟ وأي جهة يخدم هذا الموقف؟ أنا على يقين أن هذا الموقف لا يخدم العائلات التي تعاني من تبعات هذا القانون!!

يا الله لمين بنكتب؟- لقاءعبر زوم بمناسبة مرور عام على إنشاء " الساحة" لمزيد من التفاصيل

إن لم تكن أنت يا ابتسام مَن يتصدى لهذا القانون، فمَن سيفعل يا ترى؟ لقد طرحتِ قضايا المهمّشين والمستضعفين بل ووضعتها على أجندة الرأي العام الإسرائيلي، من خلال إبدا السينمائي. سلّطتِ الضوء على معاناة العرب الفلسطينيين اليومية في إسرائيل دون مساومة ودون تلعثم. ابتسام، هذا ليس وقت التسويات والتنازلات، بل العكس من ذلك تماما إنه وقت الجرأة والشجاعة، لكن يبدو أن ابتسام المخرجة التي عرفناها غادرت إلى غير رجعة!

وقفتِ ومن خلال إبداعك السينمائي، بالمقدمة وأبديتِ رأيك دون مواربة وتملّق، ابتداء من إبداعك الأوّل، فيلم "براديس- الجنة المفقودة" (2003)، الذي من خلاله طرحتِ قضايا دينية، اجتماعية وسياسية وحتى برنامج "بلا مؤاخذة" الذي بثته قناة مكان. كنتِ المرأة العربية الوحيدة التي تجرأت على طرح هذه الأسئلة، بل وتجرأت على نقاش مشاعر اغترابك الشخصية وعلاقتها بمكانة المرأة المتغيّرة في المجتمع الإسرائيلي. هذا ودون أن أذكر حتى، الحلقة الخاصة بالعائلات "المشتتة" التي أخرجتها ضمن برنامج "بلا مؤاخذة" الذي بثته قناة "مكان".

إذا لِم تتنازلين الآن؟ وأين اختفت نضالاتك السابقة؟ يبدو لي، يا ابتسام أنّك تشقّين طريقك السياسيّ من خلال التسويات والتنازلات، متفادية القضايا التي تؤرّق المجتمع الفلسطينيّ والتي حرصتِ على الاهتمام بها سابقا من خلال عملك السينمائيّ. إذا تنازلتِ عن العرب في الكنسيت لصالح بقائك السياسيّ، بدلا من وضع معاناة المواطنين العرب على رأس أجندة الرأي العام السياسي الإسرائيلي. ابتسام. ها أنا اقول لكِ، لقد حان الوقت لتعبّري عن موقفك الخاص والاستثنائيّ، كماعبّرت عنه بكلّ شجاعة وجرأة سابقا كمخرجة. فلا تساومي ولا تتنازلي!

الكاتبة هي إحدى مشتركات مبادرة هآرتس 21 التي تهدف إلى ايصال صوت المجتمع العربي من على هذه المنصة

למאמר בעברית: אבתיסאם, למה פשרה עתה?

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