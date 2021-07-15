بيطون، أوقفي اختبارات الشاباك الأمنية تجاه المعلمين العرب

لا يبذل جهاز التربية والتعليم في إسرائيل وفي ظلّ معدل التحصيلات الدراسية المنخفضة ونسبة التسرّب المرتفعة، جهودا كافية من أجل ملاءمة برامج التعليم للمواطنين العرب في إسرائيل. ينعكس ذلك من خلال برامج التعليم التي لا تتناسب واحتياجات الطلاب العرب وعليه تخلق تباعدا وغربة بينها وبينهم، بالإضافة إلى خصيص الموارد والخدمات المهنيّة المحدودة.

فما نشهده من تمييز في جهاز التربية والتعليم العربيّ ناجم عن سياسة ممأسسة ومقصودة، كما هو الحال في معظم مناحي الحياة بالبلاد فلم تنجح الاصلاحات المعتمدة للحدّ من ظاهرة التمييز بين جهازي التربية والتعليم العبري والعربي بتغيير الوضع القائم، نظرا لمواردها المحدودة من جهة ولتوقيتها المتأخر من جهة أخرى.

لمن لا يعرف هناك فرق شاسع - سواء على صعيد الأهداف أم على صعيد برامج التعليم بين جهاز التربية والتعليم العربي واليهودي، هذا بالإضافة طبعا إلى طريقة توظيف وترقية العاملين في سلك التعليم العربي. حدد جهاز التربية والتعليم اليهودي طابع جهاز التعليم العربي، من خلال مجموعة معايير لا يستطيع المجتمع العربي التأثير عليها. وكالعادة تم إقصاء العرب من عملية اتخاذ القرارات، وضع السياسات العامة والتخطيط للمدى البعيد في وزارة التربية والتعليم، هذا دون أن نذكر حرمانهم من التمثيل اللائق إداريا في الوزارة.

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وإن لم يكن ما جاء آنفا كافيا، فما زال توظيف المعلّمين العرب في جهاز التربية والتعليم العربي خاضعا لاعتبارات سياسيّة في الأساس. وما زال جهاز التربية والتعليم اليهودي كجهة وحيدة تقرّر مَن يصلح للعمل في مجال التدريس يتدخل بشكل مباشر بعملية تعيين المعلّمين، مدراء المدارس والمفتّشين، دون الرجوع لجهاز التربية والتعليم العربيّ المحليّ. أنوه هنا، أنّ دراسة اللقب وشهادة التدريس لا تكفيان المواطنين العرب في إسرائيل للحصول على عمل في مجال التدريس. وذلك لأن عليهم ودون علمهم اجتياز اختبارات ومعايير جهاز الأمن العام "الشاباك"، قبل قبولهم للعمل في وزارة التربية والتعليم.

إنّه لأمر عبثي للغاية، ألّا تحظى الأقليّة العربية بالبلاد بإدارة جهازها التعليمي الذاتي بنفسها. لكن، تبعات هذه السياسات خطرة جدا فجهاز التربية والتعليم العربي ليس شريكا بعملية اتخاذ القرارات، بالتخطيط، بتحديد الأهداف وإعداد البرامج التعليميّة. صحيح أنّ هناك برنامجا تعليما عربيا مستقلا، لكن لم تصادق عليه لا وزارة التربية والتعليم، لا لجناها ولا أكاديمييها اليهود.

يحافظ جهاز التربية والتعليم اليهودي وبسبب سيطرته على الأهداف، المضامين، البرامج التعليميّة، البنى التحتية يشمل الطواقم التدريسية، على مكانة العرب الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية المتدنية في المجتمع الإسرائيليّ.

تتساءلون طبعا وبحق، أهناك حلّ؟ بالطبع هناك حلّ. فقد، قدمت وفي ثمانينات القرن الماضي لجنة متابعة قضايا التعليم العربيّ، كبار العاملين في مجال التربية والتعليم العربيّ وبعض أعضاء كنيست اقتراحا لإنشاء دائرة تربية وتعليم عربية مستقله في وزارة التربية والتعليم (على غرار دائرة التربية والتعليم الدينيّة اليهودية). وماذا كان مصير هذا الاقتراح يا ترى؟ لم يلق آذانا صاغية بتاتا.

كي يقوم جهاز التربية والتعليم العربي بمهمته على أكمل وجه، ينبغي عليه توظيف معلمين مؤهلين للعمل بالمهنة، من أجل إحداث تغيير على سياسات مجتمعهم التربوية. وعليه، يجب العمل على بلورة سياسة تسعى لإيجاد حلّ لتحديات جهاز التربية والتعليم العربي يكون باستطاعتها إعداد الطلاب والمجتمع العربي عموما بنجاعة للتعامل مع الواقع المتغيّر وتحديات القرن الـ 21.

آن الأوان لنستخلص العبر من تجربة الماضي، من أجل العمل على بناء مستقبل أفضل للمجتمع العربيّ والمجتمع الإسرائيليّ على حد سواء. وعليه، فيجب على وزيرة التربية والتعليم الجديدة العمل على إنشاء دائرة تعليم عربية مستقلة مشابهة لدائرة التربية والتعليم الرسمية – الدينية اليهودية بالوزارة. تشمل مهماتها تحديد أهداف التربية والتعليم ومضامين التدريس، توظيف أيدي عاملة مهنية بكافة مستويات مجال التربية والتعليم العربي في إسرائيل بالإضافة إلى دمج كبار العاملين في مجال التربية والإدارة التربوية بجهاز التربية والتعليم العام وفي وزارة التربية والتعليم. فنحن نشهد، ولأوّل مرة منذ قيام الدولة، مشاركة حزب عربيّ بالائتلاف الحكوميّ الحالي، الأمر الذي سيشكّل تحديّا جديّا أمام وزيرة التربية والتعليم الجديدة.

الكاتب عضو رفيع المستوى في المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة

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