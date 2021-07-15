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بيطون، أوقفي اختبارات الشاباك الأمنية تجاه المعلمين العرب

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חינוך בתי ספר תיכון אורתודוקסי ערבי חיפה
يحافظ جهاز التربية والتعليم اليهودي على دونية العربצילום: ירון קמינסקי
ب. إسماعيل أبو سعد

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