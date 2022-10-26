نتنياهو، لن ننام!

يقوم نتنياهو خلال هذه المعركة الانتخابية وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام، بتَخدير العرب. لكنني، رغم كل هذه الجهود، لا أنجح بالنوم. يقول المثل العربي: "قَلهُ نام حتى أذبحك! جاوبهُ: حَكيك بطيّر النوم من العينين". كيف ننام، يا نتنياهو، وأصدقاؤك يسرائيل كاتس ويوآف غالانت يُهددوننا بنكبة ثانية في حين يُعلن لاعبو تعزيرك سموطريتش وبن غفير، بلا تردد عن مشروع ترانسفير للعرب.

طار النوم من عينيّ. وعليه أعددنا، نحن الذين غادر النوم أعينهم، نداءً وجهناهُ إلى أبناء شعبنا. "سيتعينُ علينا غدا دفعُ الثمن الذي ندفعهُ اليوم -أي الاقتراع- أضعافًا مضاعفة"، هذا ما جاء في النداء الذي مَهرتهُ تواقيع المئات من أبناء شعبنا من رؤساء ونواب وأعضاء مجالس محلية، أكاديميين وكتّاب وصحفيين، نشطاء اجتماعيين وسياسيين وأعضاء كنيست سابقين، فنانين وأطباء ومحامين ومهندسين ومُربين. بل وتم تتويج هذا النداء بالعنوان التالي: "حالة طوارئ تتطلب استنفارا عاما، هَلموا بجماهيركم لصناديق الاقتراع".

حصلنا وبعد مرور بضع ساعات فقط من بثِّ هذا النداء على ما يقارب الـ250 توقيعا، "والخير لَقُدام".

تذمرت قلة قليلة من لغة النداء التَخويفية، لكننا، أي نحن المبادرون، اعتقدنا خلاف ذلك. فلا يمكننا التهرب من طرحِ أمور قد تثير القلق، فهذه براعم الغد التي أنبَتتها جهود الأمس. فقد شهدنا بأم أعيننا قبل عام ونصف وخلال أحداث أيار 2021، وصْمَ وسائل الإعلام الإسرائيلية العرب بالإرهابيين وبالمشاغبين. بل وشهدنا وصول قوات مُنظمة من زُعران "التلال" في حافلات إلى حيفا واللد وعكا ويافا، ليقوموا "ببروفة" علنية لما يمكنهم فِعله في حال واتَتهم الفرصة.

حاول وفي حينه الإعلامي عَميت سيغال تضليل المشاهدين بادعاءات لا أساس لها من الصحة. حيث صرح قائلا أن العرب يهرعونَ بالآلاف إلى المدن المختلطة بالحافلات. لكن تواجد ولحظنا الصحفي اللامع محمد مجادلة في المكان، ليفندَ أقواله. حيث اتضح لاحقا أن الباصات كانت مليئة بناشطي اليمين المتطرف الذين وصلوا مُسلحين تحت حماية الشرطة.

هذا لُب الموضوع يا سادة. صحيح تنشبُ احتجاجات في الوسط العربي بل وتتحول أحيانا لاحتجاجات عنيفة يجب إدانتها بشدة، لكنها عفوية وعليه تتوقف بسرعة. بالمقابل فإن عنف الطرف الآخر مُنظم فهناك قادة، مُخططون، مُتحدثون ومتعاونون يَجوبونَ أروقة مؤسسات الحكم ووسائل الإعلام.

وعليه فما يحدث في المناطق المحتلة الآن ما هو إلا مثال على ما قد يحدث للعرب داخل إسرائيل. أتستبعدونَ ذلك؟ ألم ندرك بعد أن العربي يظلُ عربيا سواء سكن مخيم بلاطة أم سكن الناصرة؟ تتعاون مجموعات المستوطنين وأفراد الجيش الذين يقدمون لهم الحماية فيما بينهم، بل ويقومون عند الضرورة بما لا يَجرؤ الفاشيون على فِعله. شاهدنا هذا الأمر في حيفا خلال أحداث أيار 2021، عندما ناشدت شابات عربيات ضباط الشرطة بحمايتهن من البلطجيين اليمينيين، ليقوم هؤلاء بتجاهلهن تجاهلا تاما. اتضح لهن أن حمايتهن سواء من بطشِ المجرمين من أبناء جلدتهن أم من بطشِ الفاشيين، ليس من مهام شرطة إسرائيل.

من ناحية أخرى، ومن أجل فهم الصورة كاملة، باستطاعتنا الاستمرار بادانة الحكومة الحالية، والتي تلوثت بعض أجزائها بالفاشية. لكن لا يمكننا تجاهل وجود بعض الأجزاء الديمقراطية الضئيلة داخلها. لا نملك يا سادة وفي هذه الأيام الحرجة، امتياز التخلي عن هذه الأجزاء. نحتاجهم ويَحتاجونَنا.

لكني أسمع وفي غضون ذلك الادعاء التالي: أن وصول بن جفير لِسدة الحكم أمر ايجابي، لأنه سيكشف للعالم أجمع وجه النظام الإسرائيلي الحقيقي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه أسيكبحُ العالم المتحضر جماح النظام الإسرائيلي بعد رؤية وجهه الحقيقي؟

لنفرض أن حكومة نتنياهو - بن جفير، ستبدأ بملاحقة العرب أي ستغلق مُدنهم، ستفرض حظر تجول حين تشاء، ستعتقلهم إداريا ستطلق النار عليهم، لكن أسيُرسلُ العالم قواته لوقف هذه الفظائع؟ لقد أضحكتم السوريين، الغزيين والأوكرانيين.

وعليه نذكّر القارئ العزيز بالمثل الشعبي التالي: "قَلو: أبوي بِجبر المكسورة، قَلو: أبوي بجبّرها قبل أن تنكسر". يتحتم على كل مجتمع يقظ الانتباه للأخطار القريبة المحدقة بة، وكم بالحري إذا تراكمت هذه الأخطار في الشوارع والساحات.

למאמר בעברית: נתניהו, למרות מאמציך, אני לא נרדם