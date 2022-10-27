أيمن، الجمهور العربي لا يثق بكم

تحياتي لعضو الكنيست أيمن عودة، عن القائمة المشتركة للجبهة-العربية للتغيير. معك نير جونتاج من هآرتس.

أهلاً نير. حبيبي نير، بحبك أنا.

الجمهور العربي لا يثق بكم. وأنا أتحدث عن عموم أعضاء الكنيست المُنتمينَ للقوائم العربية، باستثناء الموحدة. ببساطة شديدة لا يثق بكم.

تمنى الجمهور العربي وبلا أدنى شك استمرار الوحدة. بل وتمنى حصولنا على 17-18 مقعد بدل 15 مقعد وهذا حقهم. لكن لا يرغب الناس في بعض الأحيان رؤية التفاصيل، بل يرغبون برؤية النتيجة النهائية فقط.

هذه حِجة.

هذا ما يحصل عادة داخل المجموعات المقموعة، كالسود في الولايات المتحدة. حيث تقوم المؤسسة الحاكمة بفعلِ كل ما في وسعها من أجل تدمير ثقة الجمهور بممثليهِ. إليكَ مثال، أوصينا مرة على جانتس، لكنه لجأ في نهاية المطاف لنتنياهو. بل ووافق بعضنا على الانضمام للحكومة وأعلن على الملأ بأن هذه الدولة وُلدت يهودية بل وستبقى يهودية، لكنه لم يحصل على شيء. لا شك أن هذه الأمور...

بالعكس، عودة. بالعكس. بالنسبة للنقطة الأخيرة بالذات: تشير غالبية الاستطلاعات أن الحزب العربي الأقوى والأكثر ثباتًا الآن، هو القائمة العربية الموحدة. يبدو لي أن الجمهور العربي يقول عكس ما تقولهُ. بل وربما يقول: نريد تعاونا تاما وكاملا مع اليهود.

أنا لا أحب عبارة "مع اليهود". فالمجتمع اليهودي مُتنوع جدا. هناك يهود كعوفر كاسيف وكموسي راز. بل وهناك يهود سيئون جدًا كجفير وسموتريتش.

اتفق معك. ربما يقول لكم الجمهور وعلى ضوء الاستطلاعات : تعانوا مع حكومة إسرائيل.

علينا القيام بما يَصب في مصلحة الجمهور.

ماذ تعني بذلك؟

رفعت الحكومة الأخيرة الأسعار، وصلت نسبة الجريمة في المجتمع العربي أعلى معدلاتها. حطم قتل الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال، أرقاما قياسية. بل ووصلت نسبة اقتحامات اليهود للمسجد الأقصى أعلى معدلاتها منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967. السؤال هو، ماذا نفعل...

لكن ما نستنتجهُ الآن من استطلاعات الرأي هو أن الموحدة وحدها أقوى من الجبهة والعربية للتغيير مجتمعتين. أقصد، أن الجمهور العربي يُقدر التعاون مع حكومة إسرائيل.

شهدنا أيضًا وخلال الخمسينات والستينات نشوء أحزاب "تابعة" لم تختفِ خلال سنة أو خمس سنوات. لكن سجّل عندك بأن الجمهور سيمنح قائمتنا وفي نهاية المطاف، أكبر عدد ممكن من الأصوات.

سجلّت. أين تقفون الآن وبحسب استطلاعاتكم الداخلية؟

نقف على الحافة. بالضبط عند حَد نسبة الحسم. لكني أثق بجمهورنا العربي، بمسؤوليته وبحكمته. وعليه فأنا على يقين بأنه سيخرج للاقتراع. تفصلنا بضعة أيام عن الانتخابات، سيقوم جمهورنا بفعلِ الصواب.

أفهم امتناعكم عن توقيع اتفاق فائض أصوات مع الموحدة، تخافونَ من تسرّب أصواتكم الفائضة لصالح حكومة يمين، لكني لا أفهم لماذا لَم توقعّوا على اتفاق فائض أصوات مع التجمع؟

أردنا التوصل لاتفاق مع التجمع. كان هذا أمرا تقنيا استند إلى أمرين؛ الأول أي الأحزاب أقرب سياسيا إلينا؟ وأي الأحزاب قد يتجاوز نسبة الحَسم؟ نَعي جيدا اشكالية الموقف، لكننا فضّلنا الموقف المبدئي. لكن يهاجمنا التجمع ومع الأسف طوال الوقت، يبدو أن قيادته اعتقدت أن التوقيع معنا لا يخدم مصالحهم. بالمقابل لم نطلب من الموحدة الامتناع عن الانضمام لحكومة يمين متطرف. لكن قادتها لم يصرّحوا حتى بعكس ذلك.

أهناك احتمال بأن توصوا على لبيد أو جانتس أمام رئيس الدولة؟

لدينا مطالب أساسية لن نتنازل عنها. الغاء قانون القومية وقانون كمنيتس، مكافحة العنف في المجتمع العربي، وقف هدم البيوت في النقب وإجراء مفاوضات لإنهاء الاحتلال. نحن متمسكونَ بهذه المطالب بكل قوتنا. يتحتم على جمهور المركز-يسار الضغط على قيادته لتحقيق هذه المطالب. بل ويتحتم على هذا الجمهور مساندتنا.

مُضحك. فلن يلغي لبيد وجانتس قانون القومية ولا قانون كمنيتس. هذا مستحيل.

مَن يرفض القيام بذلك، لا يستحق توصيتنا.

وعندها لن توصوا عليه؟

لن نوصي على شخص لا يحترم مطالبنا أبدا!

فهمت. هذا هو العدد الأخير من المُلحق المخصص للانتخابات. ما هي الرسالة التي تود إيصالها؟

أود التوجه للجمهور اليهودي الديمقراطي لأقول له أننا نعاني من الإجرام يوميا، من هدم البيوت ومن تبعات قانون القومية. اضغطوا على قياداتكم التي تنتمي لمعسكر المركز-يسار وأرغموها على الاستجابة لمطالبنا العادلة.

جميل توجهك لهذا الجمهور، لكنه لن يستجيب لك. كما ولن يستجيب لك لا لبيد ولا جانتس. وعليه لن توصوا على أحد، بالمقابل لن يلغي هؤلاء قانون كمنيتس ولا قانون القومية. هذا مستحيل.

لن نوصي على شخص لا يحترم مطالبنا. موقفنا حاسم.

قد يقود هذا لانتخابات سادسة.

أجد صعوبة بتخيل إجراء انتخابات سادسة، لكن تفشي الجريمة في مجتمعنا العربي، تبعات قانون القومية وقانون كمينتس أصعب بكثير. بل وما يقوم به الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ الـ67 أصعب. يجب احترام مطالبنا.

طبق جانتس، بالذات خلال السنة الأخيرة سياسة لم نشهد مثيلها منذ سنوات في الأراضي المحتلة.

يقف العالم أجمع صامتا أمام ممارسات "حكومة التغيير". لكننا لن نصمت، بل وسنتصدى لهذه الممارسات بكل قوتنا. لن نُسقط بن جفير وجماعة سموتريتش فحسب، بل سنقاوم أيضا العنصرية الكلاسيكية المتفشية في معسكر المركز-يسار.

شكرًا أيمن.

شكرًا حبيبي. باي باي.

לאייטם בעברית: יש סיכוי שתמליצו על לפיד או גנץ? "אם לא יכבדו את הדרישות שלנו, אין מצב!"