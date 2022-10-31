حققت حكومة التغيير ما عجزت عن تحقيقه كل حكومات نتنياهو مجتمعة 

رقمان يلخصان عمل حكومة التغيير. الأول، رقم عمليات البناء القياسي الذي حققته هذه الحكومة، حيث شرعت ببناء 73 ألف مبنى سكني. والثاني انخفاض أسعار السكن على المدى البعيد. حيث صرح مدير عام وزارة الإسكان أفياد فريدمان، أن الأسعار ستبدأ بالانخفاض خلال الربع الأول من عام 2023، أي بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات، وبعد إنهاء حكومة التغيير رحلتها.

صمدت حكومة التغيير لمدة عام واحد وأسبوعين لا غير، لتكون مدة حكمها الأقصر في تاريخ إسرائيل. لم يكن صمودها أهم إنجاز، لكنها حققت وبشكل مفاجئ جدا نجاحات هائلة خلال فترة لقصيرة. حيث يشير رقم البناء القياسي أن هذه حكومة، عَملت بكد ونشاط. فقد حققت خلال عام واحد فقط ما عجزت عن تحقيقه كل حكومات نتنياهو مجتمعة منذ عام 2009. بل ووعدت بإحداث تغيير، وحافظت عليه. لكن كانت ومع الأسف فترة حكمها قصيرة جدا بحيث لم تمكنها من جَني ثمار عملها. وعليه وفي ظل دعاية اليمين ضدها هاي هي تنهي رحلتها مُخلفة وراءها شعورا بالضياع والمرارة.

ثلاث إنجازات هامة لحكومة التغيير

الأول، عمل بلا توقف. حيث حققت حكومة التغيير خلال عام واحد فقط ما عجزت عن تحقيقه كل حكومات نتنياهو مجتمعة خلال 12 سنة متتالية. شملت هذه الانجازات الموافقة على قانون الميزانيات عام 2022 من أجل زيادة النمو، التشغيل وتحقيق أهداف الميزانية. تمت وبالاضافة لذلك الموافقة على العشرات من الإصلاحات الهيكلية التي تأخر تَقنينها، رفع سِن تقاعد النساء ، إصلاحات في مجال الاستيراد، إنشاء هيئة تنظيمية، منع التجارة بِسندات تقاعدية معينة، مَنح مدراء المدارس استقلالية والقائمة تطول. باختصار تم سَن وتفعيل كل التغييرات الهيكلية التي حلمت بها وزارة المالية منذ إصلاحات عام 2003، دفعة واحدة.

עברו לתצוגת גלריה التصويت على قانون الميزانيات لعام 2022 צילום: אוהד צויגנברג

لكن لم يَكن ما حدث آنفا شاذا عن القاعدة فقد حدث ثلاثة مرات بالسابق. حيث وافقت الحكومة وفي المرة الأولى عام 1985 على خطة استقرار اقتصادية، في الثانية قادت حكومة رابين في منتصف التسعينيات تغييرات تشريعية هامة أما في الثالثة فسَنت الحكومة انذاك قانون الميزانيات آنف الذكر. استطاعت الحكومة خلال هذه المرات من سَن عدة قوانين هامة خلال وقت قصير جدا.

يحصل هذا النجاح عادة على خلفية اندلاع أزمة اقتصادية غير مَسبوقة كالتي حدثت خلال (1985-2003)، اضطرابات سياسية وصعود حكومة متعطشة للعمل إلى السلطة. لمن لا يعرف كان هذا ما حدث لحكومة رابين خلال منتصف التسعينيات وهو بالضبط ما حدث مع الحكومة الحالية بسبب محاولاتها إحداث تغيير في واقع سياسي مُتجمد كان نتنياهو وزمرته سببهُ.

ارتكبت هذه الحكومة أخطاء لا تُعد ولا تحصى، حيث طَفت الخلافات على السطح بعد إقرار قانون الميزانيات لتواجه الحكومة صعوبات بِسن قوانين من خلال الكنيست. وعليه أهملت اقتراحات تشريعية هامة تتعلق بضريبة الأملاك، إنشاء هيئات نقل إقليمية، تحديد فترة ولاية رئاسة الحكومة، قانون التجنيد، قانون اعتناق الدين اليهودي قانون مترو الأنفاق الثاني وغيرها. كلنا أمل أن تُقر الحكومة القادمة قانون مترو الأنفاق الثاني، لكن إهمال القوانين الثلاثة الأخرى خطأً تاريخيً.

لكن خسارة حكومة التغيير الكبرى- التي لم تشمل المتدينين- كان فشلها باحداث تغيير هيكلي على طريقة حياة المتدينين اليهود. وعليه فلن يصادق ائتلاف يشمل المتدينين اليهود على اقتراح فرض رسوم على حضانات الأطفال، خفض سِن الإعفاء من الخدمة العسكرية ليتمكن الجنود المتدينون من العمل أو على تبني منهاج الدولة الرسمي.

עברו לתצוגת גלריה عضو الكنيست يسرائيل ايخلر (يمين) وعضو الكنيست مئير باروش خلال أحد جلسات الكنيست 2022 צילום: נועם מושקוביץ / דו

كانت هذه الإنجازات التاريخية حصيلة تعاون بين المستوى التمثيلي المهني في الحكومة. لمن لا يعرف قامت حكومات نتنياهو المتعاقبة منذ عام 2015 بتدمير عمل الحكومة المهني، حيث ادعت باستمرار أن المسؤولين يُقوضون عمل الوزراء ويمنعونهم من أداء واجبهم. زرعت هذه الهجمة الشرسة التي استمرت لمدة ست سنوات على طواقم الحكومة المهنية، فوضى عارمة اضطرت بعضهم للاستقالة واضطرت البعض الآخر الانشغال بحماية أنفسهم بدل من العمل.

أدى صعود حكومة التغيير إلى تغيير الخطاب، تجديد الثقة وتطور مستوى أداء الحكومة المهني. وعليه تحررت كل الطاقات الابداعية التي تم قَمعها دفعة واحدة.

رغم اشتمال الحكومة الحالية على وزراء دون خبرة سابقة - نصفهم كان بلا خبرة برلمانية أو إدارية- - إلا أنها نجحت بإحداث تغيير كبير. حيث لم يخجل الوزراء من الاعتماد على معرفة وخبرة الطواقم المهنية، وعليه تطوروا وسمحوا للطواقم المهنية بالتطور. انعكس مفهوم الثقة الجديد بين ممثلي الجمهور والمسؤولين الحكوميين، من خلال تعيين مدراء حكوميين تنفيذيين محترفين لا تربطهم أي علاقة سياسية أو شخصية بالوزراء الحاليين. شملت هذه التعيينات عددا لا يستهان به من النساء المهنيات والرائدات.

تغايرية غير مسبوقة

كان تجديد الثقة، بالطبع ، نقيضا لحملة تدمير الثقة التي قادتها حكومات نتنياهو المتعاقبة. لكن كان هذا التجديد ما أشار لاحقا لنهج حكومي مختلف كليا عما قامت به الحكومات السابقة. كان هذا النهج تغييراً حقيقياً في موقف الحكومة، فقد أدركت تلك أنها لن تنجح بأداء عملها دون الاستعانة بطواقم مهنية حكومية. لسخرية الأقدار ما بدا في بعض الدول مفهوما ضمنا، كان في إسرائيل علامة بارزة على تغيير إيجابي!

עברו לתצוגת גלריה متظاهرون في بلفور خلال مراسم أداء قسم ولاء حكومة التغيير צילום: אוהד צויגנברג

أما إنجاز حكومة التغيير التاريخي الثالث، وربما الأهم على الإطلاق، هو تشكيلها من الأساس. فقد كان تشكيلها وعلى ضوء مركباتها - التي شملت عناصرا من أقصى اليسار، يمينا متطرفا وأحزابا دينية وعلمانية بالإضافة لانضمام حزب عربي لصفوفها- مستحيلا.

لكن كان غياب التجانس الحكومي ما أدى في نهاية المطاف إلى سقوطها. حيث لم يتمكن أعضاء الكنيست اليمينيين من الصمود أمام الضغوطات الاجتماعية التي مورست عليهم بسبب انضمامهم لحكومة ضمت حزبا عربيا، وعليه استقالوا. لم تنجح التصدعات الاجتماعية في إسرائيل باحتواء هذا التنوع غير المسبوق لتنهار تجربة حكومة التغيير التاريخية خلال عام واحد فقط.

اعتقد كثيرون أن هذه التجربة قد فشلت. ليتحول هذا الاستنتاج للتفسير الوحيد لانخفاض نسبة تصويت المجتمع العربي. فقد أدرك العرب أن الأحزاب اليهودية لا ترغب باشراكهم باللعبة السياسية، وعليه فلا جدوى من المحاولة للانضمام للائتلاف الحكومي. لكن كان هذا الاستنتاج يا سادة خاطئا جدا. فقد كانت حكومة التغيير من الناحية العملية طلائعية، وعليه سيتعين على الحكومات الإسرائيلية المستقبلية الاقتداء بها، فلا خيار أمامها.

المحاولة الأولى لمواجهة الواقع

تُظهر توقعات دائرة الإحصاء المركزية الديموغرافية أن سكان إسرائيل ينقسمون إلى 21٪ مواطنين عرب، 66٪ يهود علمانيين و 13٪ يهود متدينين. لكن تشير هذه المعطيات أيضا أن عام 2065 سيجلبُ معه تغييرا جذريا على التركيبة السكانية الحالية، بسبب الفروقات الهائلة في معدلات ولادة هذه المجموعات. لكن سيحافظ المواطنون العرب على استقرار نسبي. ستنخفض حصتهم السكانية بشكل طفيف، من 21٪ إلى 19٪. لكن وبالمقابل سيحدث في المجتمع اليهودي تغيير جذري، حيث ستصل نسبة اليهود المتدينين إلى 32٪، بينما ستصل نسبة اليهود العلمانيين إلى 48٪ فقط. وعليه فمن المتوقع أن يفقد وبحلول عام 2065 اليهود العلمانيون أغلبيتهم لصالح الأقلية العربية واليهود المتدينين.

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تشير هذه التوقعات أن واقع إسرائيل بالفعل سيتحول إلى واقع أكثر تعقيدًا مما هو عليه الآن، سيزداد التنوع وستتسع الفجوات.

لمن لا يعرف كانت تجربة حكومة التغيير المحاولة الأولى من نوعها للتعامل مع هذا الواقع غير المتجانس. حاولت الحكومة ورغم غياب المتدينين عن الائتلاف، جسرَ الهوة الشاسعة بين بين العرب واليهود، اليسار واليمين، وبين المتدينين والعلمانيين. انطوت هذه التجربة وبلا أدنى شك على تنازلات مؤلمة وخطورة واضحة، وعليه فلم يكن فشلها مفاجئا. لكن لن تكون هذه المحاولة الأخيرة من نوعها.

لقد تجاوزت هذا الحكومة الخط الأحمر الذي نادى بالامتناع عن ضم العرب للائتلاف الحكومي. بل وادعى عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، أن نتنياهو كان أول من مهد الطريق لحدوث هذا التغيير. وعليه أنصح أعضاء الكنيست اليهود ببلعِ الاهانات، فسيظل العرب بيضة القبان بل وستستمر الأحزاب اليهودية بالتودد إليهم. وعليه يا سادة كان سلوك عضو الكنيست منصور عباس حكيما للغاية، فقد أثبت أنه شريك يمكن للأحزاب اليهودية الاعتماد عليه، مما أتاح له المجال لتحقيق إنجازات مهمة للمجتمع العربي كان بينها المصادقة على ميزانية بلغت الـ30 مليار شاقلا خلال خمس سنوات بالإضافة إلى تغيير واضح في مجال مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.

كان فشل عباس وفشل حكومة التغيير الوحيد، هو عدم قدرتها على تحقيق إنجازات ذات طابع قومي لناخبيها، كتوسيع خرائط البلدات العربية الهيكلية والاعتراف بالقرى البدوية مسلوبة الاعتراف النقب. غطى هذا الشعور على كل الإنجازات الأخرى، لكن وبالرغم من ذلك تطمح القائمة الموحدة بالانضمام للائتلاف بل وتطمح الجبهة والقائمة العربية للتغيير إلى دعم التحالف من الخارج. تثبت هذه التحركات السياسية أن تغييرا تاريخيا قد حل على الشراكة العربية-اليهودية، بالذات على ضوء نسبة العرب السكانية.

كانت حكومة التغيير حكومة غير متجانسة، عكست واقعا غير متجانس لا يمكن تجاهله، وعليه غيرت وجه السياسة الإسرائيلية إلى الأبد. لقد حدث التغيير يا سادة!

למאמר בעברית: בשנה אחת — ממשלת השינוי עשתה יותר ממה שנתניהו עשה ב-12 שנה