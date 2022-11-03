لا شك أن علينا انتظار نتائج الانتخابات النهائية من أجل فهم واقعنا السياسي الجديد على ضوئها. لكن النتائج الأولية التي أعلنت عنها ثلاثة من وسائل الإعلام عشية الانتخابات بشكل لا يدعو للشك، كشفت أن الرابح هو إيتمار بن جفير، وأن الخاسرة الوحيدة هي دولة إسرائيل.

نعم يا سادة لقد شَوهَ "حزب الصهيونية الدينية" المشروع الصهيوني بل وحَولهُ من بيت قومي للشعب اليهودي بأكمله إلى مشروع يهوي استعلائي، عنصري وديني يسير على نهجِ كهانا قائد ومعلم بن جبير. بل وأثبتت الانتخابات الأخيرة بدقة مرعبة، أن هذا النهج بات القوة السياسية الثانية في اسرائيل.

لمن لا يعرف تحولت اسرائيل وخلال السنوات الأخيرة إلى دولة متطرفة. وعليه فكل ما خشيناه يا سادة قد بات حقيقة دامغة. لقد تمت شَرعنة نهج كهانا بل وتجاوز هذا النهج البارحة حزبا برئاسة قُواد جيش سابقين. لقد ضاعف "الكهانيزم" من قوته وحصل على أصوات فاقت ما حصل عليه حزب العمل الذي أنشأ الدولة. وُلد وخلال كل محاولات معسكر اليسار، المركز واليمين الاتحاد ضد نتنياهو، تهديد أخطر مما تخيلنا.

غرد بتسيلئيل سموطرتش قائلا: "هذا نَصرٌ من عند الرب". بل وتابع قائلا: "لقد صنع حزب الصهيونية الدينية تاريخا، وسجل إنجازا عظيما لصالح حزب ديني قومي. سينضم هذا الإنجاز لانتصار المعسكر القومي". لكن، يتحتم على هذا الفرح أن يَقض مضجعنا جميعا.

رغم عدم وضوح خارطة توزيع المعسكرات حتى اللحظة، إلا أن احتمال عودة نتنياهو لسدة الحكم مرة أخرى ما زال قائما. سيمنحه هذا الائتلاف فرصة القضاء على الديمقراطية بل وسيجبرهُ على تدمير الجهاز القضائي. سيتخذ نتنياهو خطوات كارثية ستشمل فَصلَ مستشارة الحكومة القضائية، تقسيم وظيفة مستشار الحكومة القضائي، سَن قانون تجاوز الجهاز القضائي الذي سيسمح للحكومة بسن قوانين تخالف الدستور، اختيار قضاة العليا من قِبل الحكومة، الحَد من حرية التعبير عن الرأي، ملاحقة الصحفيين، العرب، اليساريين ومجتمع الميم.

لكن، كلنا أمل أن تتغير نتائج الانتخابات الأولية بعد الانتهاء من فرزِ كل الأصوات. بل وكلنا أمل أن يفشل نتنياهو بتشكيل حكومة كارثية تعتمد على أصوات الكهانيين. تقف إسرائيل على أعتاب ثورة قومية-دينية- سُلطوية تهدف إلى اغتيال الديمقراطية التي تقوم عليها الدولة. سيكون هذا يا سادة يوما أسودَ من القطران.

למאמר בעברית: הכהניזם ניצח