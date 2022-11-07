لا علاقة للعنصرية باليمين، لأنها جزءٌ لا يتجزأ من DNA هذا المكان

بدأ وفور نشرِ نتائج عيّنات الانتخابات في العاشرة ليلًا، البكاء والعويل وكيلُ الاتّهامات. وعليه كانت ميخائيلي أول المُذنِبين، تلاها الناخبون الأيديولوجيون والاستراتيجيون، وبطبيعة الحال العرب الناكرون للمعروف. فَهُم السبب الرئيسي وراء عودة بنيامين نتنياهو الذي يقوم الآن بكل ما وسعِه لتفادي محاكمته جنائيا، لسدة الحكم. لكن بيبي سيعود هذه المرة لسدة الحكم، مَدعوما بإيتمار بن غفير الكهانيّ وبتسلئيل سموتريتش العنصريّ الديني.

منعًا لأيّ التباس، لا شكّ أن حصول الكهانيّين المتدينين على 14 مقعدًا هو نبأ مرعب. لكنه وبنفس الوقت غير صادم البته! لكن ما أجد صعوبة باستيعابه هو التظاهر بحدوث مفاجأة والبحث عن مُتَّهَمين في صفوف المعسكر الخاسر.

فليس ثمة ما يَدعو للعجب من عملية صعود يمين متطرف على شاكلة حزب "الصهيونية الجديدة". لكن هذا الصعود لم يحدث فقط بسبب عدم قدرة معسكر "كلهُ إلا بيبي" ومعسكر "أحزاب المركز" على طرح أيديولوجيّة راسخة، تجاهل معسكَر"اليسار والوسط" الإسرائيلي البرجوازيّ والمُترَف الطبقات الفقيرة أو لأنّ بن جفير البلطجي والعنيف أمسى ضيف شرف على غالبية استوديوهات التلفزة.

فما حدث خلال جولات الانتخابات الأخيرة - التي تحولت فيها إسرائيل إلى حيز سياسي يَميني متطرف- أنّ العنصريّة التي هي جزء لا يتجزّأ من الصهيونية انقلبت على أنصارها. فلا يمكن الجمع بين الأمر ونقيضه. فلا يمكن يا سادة أن يسمي اليسار نفسه "يسارًا" ما دام يمنح ويمنع الحقوق المدنية وفق اعتبارات إثنيّة. كما ولا يمكن أن يسمي اليسار نفسه "يسارا" في حال اعترض فقط على مفاهيم أولئك اليمينيّين العنصرية تجاه المثليين أو النساء، لكنه وبالمقابل يُبرر قمع الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة وداخل حدود الدولة. بل ولا يمكن أن يتحدث اليسار عن السلام ويدعم بالمقابل قيام جيشَنا المُبجَّل والمُقدَّس المرّة تلو الأخرى بحملات عسكريّة لا طائل من ورائها. لا يمكن لليسار أن يتحدث عن العدالة ويتجاهل العراقيب، دَهمش و36 قرية منزوعة الاعتراف بالاضافة إلى حيّ هأرجزيم وهتكفاه وصفقة رون حولدائي ويتسحاق تشوفا القذرة التي مَحت جفعات عمال. حين أدرك معسكر "اليسار" هذا الزيف، غيروا اسم معسكرهم "للوسط"، ليكتشفوا لاحقًا أنّ الاسم لم يَحل المعضلة.

يتحتم علينا أوّلًا خلع الأقنعة والاعتراف أن هذه الدولة صهيونية حتى النخاع

إنّ العنصريّة التي نتهمُ بها اليمين بكل سهولة، ما هي إلا جزء لا يتجزأ من DNA هذه البلاد. فقد كان وزير المالية أفيغدور ليبرمان من طالب برفعِ نسبة الحَسم الانتخابية عن عمدٍ بهدف إعاقة عملية تمثيل خُمس سكّان البلاد العرب في الكنيست، لا بن غفير. بل وكان رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت من دعا الفلسطينيين بـ"شوكة بالمؤخرة"، لا سموتريتش. وكان وزير الدفاع الوسيم بيني غانتس من تفاخر باعادة غزّة إلى العصر الحجريّ. وكانت ميراف ميخائيلي مَن برّرت الحرب "الاضطراريّة" على غزة مُدعية أنّ مواطني إسرائيل تحت الحصار، لا أوريت ستروك. وكان يائير لابيد الصهيونيّ الصالح " إلي مِنا وفينا" من اخترع قبل نحو عقد التعبير العنصري"الزُّعبيز"، لا يائير نتنياهو ولا أبوه. أتذكرونَ سُخط ميرتس على غيداء ريناوي- زعبي المتمرّدة؟ التي تجرأت على التصويت ضدّ تمديد أنظمة الطوارئ، التي تنصّ فعليّا على استمرار سياسة الأبارتهايد أي استمرار نظامَين قانونيَّين مختلفَين لمجموعتَين إثنيّتَين مختلفتَين تقطنان نفس الحيز- في الضفّة الغربية. هاي كُل القصة.

بدأت الصهيونية بالاضمحلال تحديدا في الـ1967، جرّاء التناقض الداخلي الكامن فيها. فقد حاول المعسكر الذي انهار خلال هذه الانتخابات اقناع نفسه، أن باستطاعة هذه الدولة أن تكون "يهوديّة وديمقراطيّة" بنفس الوقت. لكن لا يمكن لدولة تمنح حقوقا مدنية - من تراخيص البناء وصولًا إلى الجنسيّة (عودوا لقانون العودة)- وفق معايير اعتباطيّة، إثنية وعنصريّة مُمأسسة أن تكون ديموقراطية. سَموها ما شئتم، لكنها ليست دولة ديموقراطية. إنها كذبة.

يصدق كثيرون في إسرائيل هذه الكذبة. فهم يؤمنون بالمساواة والسلام والديمقراطيّة، لكنّهم يعتقدون أن من حَق اليهود الحصول على امتيازات خاصة. وعليه ينتخبون مرشَّحين لا يؤمنون بالشراكة العربية- اليهودية، بل ولا يرمش لهم جفن حين ترفض المحكمة تداول فكرة المساواة المدنيّة التامّة. قد يصرخون من حين لآخر حين تتم المصادقة على بعض القوانين العنصرية كقانون القومية، لكنهم يعيشون بسلام تامّ مع فكرة تحويل الفوقيّة اليهوديّة إلى قوانين.

لكنّ، يا سادة لا مبرّر لهذه الصدمة، لأن ما حدث لم يَكن مُفاجئا البتة . ألم تدعموا شعار "شعب إسرائيل حيّ"؟ لقد اتخذ هذا الشعب قراره بشكل واضح، فهو يريد حكومة ترفض التعاون مع "الزُّعبيز" وتدعم الفوقيّة اليهوديّة، وعليه فاليمين المتطرف أرحم من الأقنعة.

إنّ اتّهام العرب الوقحين بالتقاعس عن إنقاذ الدولة التي تعتبرهم تهديدًا ديموغرافيّا، أمر مُخزٍ. فكي ننجح باستبدال هذا النهج الكهانيّ- الديني، يتحتم علينا أوّلًا خلع الأقنعة والاعتراف أن هذه الدولة صهيونية حتى النخاع . فما دُمنا نبرّر العنصريّة المُقننة بغضّ النظر عن أسبابها، فإننا ندعم الفوقيّة اليهوديّة المتمثلة ببن غفير. كان إنكارنا يا سادة ما أوصلَنا إلى ما نحن عليه اليوم، وعليه حان الوقت لتحمّل مسؤولية ذلك.

למאמר. בעברית: גזענות היא לא ימין. היא חלק מהד-נ-א של המקום הזה