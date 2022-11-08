ماذا نعرف عن العائلات العربية الثرية في إسرائيل؟

عائلة حسن، المشهد

أصحاب شركة ساري أحمد حسن م.ض. لاستيراد وتسويق المواد الخام للمخابز ومحلات الحلويات.

إليكم "مُلوك" عالم المخبوزات والحلويات في المجتمع العربي: نادية حسن ( حلويات سامي وأبنائه)، وساري حسن ( حلويات ديانا). وُلد وترعرع الاثنان في كَنف العائلتين اللتين أنشأتا أول مَحليْن للحلويات في منطقة الناصرة. أنشِئت المصلحة التجارية العائلية على يد سامي، والد نادية. صرح ساري وفي هذا السياق لهارتس قائلا: "افتَتَح عام 1964 في الناصرة، أول محل حلويات في المجتمع العربي، أو بالأحرى أول كونديتوريا في منطقة الشمال". لكن افتتحَ وبعد مرور بضع سنوات على ذلك، والد ساري أيضًا كونديتوريا في مدينة الناصرة. قال ساري لهآرتس: "عملَ جميع أفراد عائلة أبي في الزراعة، لكن وفي مرحلة ما اقترح أحد أعمامي على والدي التوسع والعمل في مجالات عمل أخرى. وعليه، تعلم أبي هذه المهنة، وافتتح كونديتوريا رفيعة المستوى باع إلى جانبها الحلوى الغربية، كان أبي أولَ من خَبَز البوريكس".

انضم ساري للعمل على الفور في كونديتوريا العائلة. حيث صرح قائلا لهآرتس: "كنتُ أرافق والدي للعمل في الكونديتوريا أيام العطل والإجازات الصيفية. لكن وعندما أنهيتُ تعليمي الثانوي، ألحَّ والدي عليّ بالالتحاق بالجامعة، لكن كان عقلي في مكان آخر تمامًا، كنتُ أريد كسب المال لا غير. وعليه اتضح لي صدفة وخلال محادثة مع مُورّد يهودي من تل أبيب عمل سابقا مع أبي، أنّ العديد من محلات الكونديتوريا والمخابز في منطقة الشمال، تجد صعوبة بالغة بالحصول على المواد الخام بسبب بُعدها عن منطقة المركز. وعليه عرضتُ عليه شراء المواد الخامِ منه، وتوصيلها مباشرة للمصالح التجارية الواقعة في منطقة الشمال. قام وعقب ذلك بعض الوكلاء بتزويدي ببضائع وصلت قيمتها 180,000 شاقلا، دون أن أدفع لهم قرشًا واحدًا".

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بدأت الشركة، والتي أنشِئت رسميًا عام 1994، مشوارها العملي من مستودع صغير داخل منزل العائلة. ليتحول هذا المستودع الذي نُقل لاحقا إلى كفركنا، إلى مصنع يمتد على مساحة 5,000 كم مربّع يشمل المكاتب والدكان. حيث صرح ساري وفي هذا السياق قائلا لهآرتس: "نعمل مع نحو 700 عميل ثابت، %90 منهم من المجتمع العربي. بل وتوظّف شركتنا حاليًا 45 عاملًا".

للزوجين أربعة أبناء. درست نور ابنة الـ27 عامًا، في مركز هرتسليا متعدد التخصصات، وأصبحت خبيرة اقتصادية، تعمل بالاضافة إلى عملها كاخصائية اقتصادية في المصلحة العائلية. أما شقيقتها الصغرى، لَنا، فتعمل في المصلحة العائلية بوظيفة كاملة. حيث صرحت لَنا لهآرتس قائلة: "غادرتُ البلاد عندما كنت في الـ18 من عمري، للدراسة في إنجلترا، حصلتُ على لقب في الأعمال الدولية من جامعة ويلز في لندن. لم أرغب بالعودة للبلاد عقب انتهاء دراستي، أردتُ متابعة دراستي ونيل اللقب الثاني. ولكنّ والدي قال لي 'تعالي اشتغلي معي بدل ما تستني'. مرت ثلاث سنوات على عودتي، وها أنا أعمل في المصلحة العائلية".

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صرح ساري وتعليقا على أوضاع المصالح التجارية العربية قائلا لهآرتس: "قلة قليلة تعرف أن نقطة انطلاق المصالح التجارية العربية في مجتمعنا ليست من الصفر، بل دون ذلك. فقد ترعرعَ معظمنا في كنف عائلات فقيرة واقعها صعب جدًا، ولكنّ تغير هذا الواقع اليوم بعض الشيء، وهاي هي دولة إسرائيل تفتح أبواب الفرص أمام الجميع. وعليه فمن يعمل بِكد وباستقامة، يكن النجاح حَليفه". تتدخّل نور معترضة على أقوال أبيها قائلة: "أعتقد أنّ ما تقوله غير دقيق. حيث لا يَحظى بنظري الشاب اليهودي والشاب العربي بنفس الفرص. وعليه يضطر العربي لبذل مجهود أكبر".

يعتقد ساري أنّ تعامل المنظومة المصرفية مع المجتمع العربي، قد تَغير للايجاب. حيث صرح قائلا لهآرتس: "غابت عن هذه العلاقات في السابق الثقة المتبادلة بين رجال الأعمال العرب والمنظومة المصرفية، ولكن طرأ مؤخرًا تغيير إيجابي ملحوظ على هذه العلاقات. تَعي المنظومة المصرفية اليوم أنّ المجتمع العربي يملك امكانيات اقتصادية هائلة، وأنّ الأجيال الشابة تريد بشدة الاندماج، المشاركة والانتماء. بل وترغب بالتقدم، التطور، بناء مستقبل أفضل، كسبُ المال، وهي أقل انشغالًا بمسألة الهوية الوطنية".

أعاد ساري وقبل بضع سنوات، ترميمَ بيت طفولته في المشهد ليتحول إلى فيلا مكوّنة من أربعة أدوار، تشمل بركة سباحة على السطح. يقود ساري سيارة بورش، ويقود كل واحد من أبنائه وبناته الأربعة سيارة مرسيدس. أما أثاث ومحتويات المنزل فهي من دار فيندي الإيطالية ويظهر عليها شعار الحصان الشهير. نَوه ساري قائلا أنه ورغم السيارات الفارهة، لا تتباهى عائلته بثرائها. حيث صرح قائلا لهآرتس: "أشدّد دائمًا على أهمية التواضع. وعليه أطلب من أبنائي الامتناع عن نشر صور من شأنها إثارة الغيرة عَبر الانستجرام. لكن السيارة موضوع آخر، فهي قد تثير ردود أفعال معينة، ولكن يمكن اعتبارها أيضًا نموذجًا يُحفز الناس على السعي لبلوغِ نفسِ مستواكَ المعيشي".

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"تحوّلنا من عائلة تملك كل شيء إلى عائلة لا تملك شيئًا. تعلّمنا الدرس جيدًا"

أنور وسعيد بصول، الرينة

أصحاب شركة العقارات "بونيه رينة" ونادي مَكابي أبناء الرينة.

يتحتم علينا العودة ثلاثة عقود إلى الوراء من أجل فهم قصة نجاح أنور وسعيد. حيث صرح أنور ابن الـ45 عامًا قائلا لهارتس:"كنتُ قد أنهيتُ لتوي الصف الثاني عشر، عندما واجه والدنا، والذي كان رجل أعمال في القطاع العقاري حينها، أزمة اقتصادية صعبة ليضطر لاحقا لاعلان إفلاسه. تحوّلنا بين ليلة وضحاها من عائلة تملك كل شيء إلى عائلة لا تملك شيئًا. حجزت الجهات الحكومية على الممتلكات، أخذوا السيارات وصادروا حساباتنا المصرفية الخاصة".

لَقَنت هذه الأزمة الشقيقان درسًا لا يُنسى، وعليه أنشَئا معًا امبراطورية بناء بقواهما الذاتية وأطلقا عليها "بونيه رينة". تقوم هذه الشركة ومنذ أكثر من 20 عامًا ببناء مشاريع في جميع أنحاء البلاد. تملك الشركة، والتي تبلغ دورتها المالية السنوية نحو 500 مليون شاقلا، ذِراعان رئيسيتان- شركة منفذة وشركة مُبادرة. بحسب أقوال الشقيق الأصغر سعيد ابن الـ44 عامًا :"يصبُ أنور جُل اهتمامه وجهوده في الجانب الإداري والمالي، بينما أديرُ أنا الجانب التنفيذي". لمن لا يعرف عائلة بصول إحدى العائلات المعروفة كما وتملك نفوذا لا يُستهان فيه في قرية الرينة، فعمُّ أنور وسعيد هو رئيس المجلس المحلي جميل بصول. ولكنّ وعلى الرغم من ذلك انتقل أنور مع زوجته وأبنائهما الأربعة إلى نوف هَجليل، بل وينوي سعيد اللحاق بأخيه. فها هو على وشك الانتقال إلى منزله في طَبعون. "أردت مكانًا فيه طبيعة أكثر"، يقول سعيد.

"يواجه المجتمع العربي أزمة سكانية حادة جدا"، قال أنور لهآرتس. ثم تابع قائلا: "يعتقد الجمهور اليهودي أن العائلات العربية تسكن في عِزب كبيرة. لكن هذا غير حقيقي البتة، حيث يقوم الناس بالبناء الواحد فوق الآخر. بل ويبنونَ ومع الأسف في ظل غِياب بنى تحتية ومخزون أراضٍ في القرى العربية، مبانٍ مكونة من عدة أدوار ليغادروها لاحقا. الطبيعة أقوى من كل شيء، فها هي المدن اليهودية تتحول تدريجيًا إلى مدن مختلطة."

تبني شركة "بونيه رينة" في العديد من الأحياء اليهودية الواقعة في حيفا وفي مدن أخرى كموديعين وروش هعاين. ولكن في بعض الأحيان، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. حيث صرح أنور قائلا لهآرتس:"خُضنا مفاوضات لشراء أرض في جِفعات شموئيل، لكن تراجع البائع الحَريدي المتدين في اللحظة الأخيرة. حيث قال إنّه لا يستطيع بيعَ الأرض للعرب. حدث مَعنا ومع الأسف أمر مماثل في الكريوت".

أضاف سعيد وفي هذا السياق: "يُضطر رجال الأعمال العرب لبذل مجهود مضاعف من أجل كسبِ ثقة المجتمع اليهودي. وعليه فليس مفاجئًا أن تَخلو قوائم الأثرياء في البلاد، من العرب. لا يمكننا أن نمحو بلحظة تأخيرًا دام 74 عامًا. ولكن تشمل قائمة المجتمع العربي في إسرائيل ما يقارب الـ10-15 رجل وسيدة أعمال ممن يملكونَ رأس مالٍ يزيد عن المليار شاقلا".

يشدد أنور على أنّ أفراد عائلته لا يتبعونَ نمط حياة باذخ أو مُترف، كما ولا يتمتعون بمكانة خاصة. حيث صرح لهآرتس قائلا: "يعيش معظم الأشخاص القاطنين في محيطنا القريب بنفس مستوانا المعيشي، حيث يسافر جميعهم لخارج البلاد عدة مرات خلال السنة. وعليه فالفرق هو وِجهة السفر لا غير".

مع ذلك، هناك بضعة جوانب مُترفة قليلا في نمط حياتهم. فقد اشترى الأخوان ثمانية دونمات في المنطقة الصناعية في الرينة، وأنْشَئا عليها عام 2009 مزرعة خيول تحتوي اليوم على 20 حصانًا. صرح سعيد لهآرتس قائلا: "تجري محبة الخيول في عُروقي، جِيادنا للسَبق ولمسابقات الجمال أيضا". لكن بالاضافة للخيل بدأ الشقيقان وقبل ست سنوات، أيضًا بدعم وإدارة نادي مكابي أبناء الرينة. ليساهما بصعود هذا الفريق الذي لعب آنذاك في الدرجة ج، خمس درجات في غضون سِت سنوات ويصل للدرجة الممتازة. " كانت مزحة بالأول"، قال سعيد. وتابع قائلا: "أردنا إدخال الرياضة إلى الرينة، لنجد أنفسنا فجأة في الدرجة الممتازة. وعليه لن نتراجع عن هذا القرار الآن".

من جهته قال أنور لهآرتس: "كان عدد المشجعين في البداية 100، ثم وصل إلى 250 أما اليوم فيصل عدد المشجعين في كل مباراة إلى ألف مشجع. يضم جمهورنا أطفالًا، نساءً ومسنين، باستطاعة الرياضة برأيي الحدّ من العنف في المجتمع العربي، فبمقدورها خلق إطار للفتيان. فهي تجمعهم حول كرة القدم بدلا من الالتفاف حول أشخاص مثيرين للشغب". أما وفيما يتعلق بالانتخابات فقد أعرب الشقيقان عن قلقهما حيالها. حيث صرح أنور لهآرتس قائلا: "لن تتجاوز نسبة التصويت %40، بسبب اللامبالاة. لا أدري ربما نحتاج لسقطةٍ مُدوية كي ندرك أنّ الوضع بات مستحيلا، أيعقلُ أن يمثلنا نفس أعضاء الكنيست على مدار 20 عامًا؟ يجب تحديد فترة ولايتهم لدورتين فقط لا غير. كما ولا يمكنكهم التعبير عن معارضتهم من أجل المعارضة! لا تريدون التأثير؟ لا تترشحوا للكنيست".

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"كنا الصحيفة الأولى التي نشرت على غلافها صورة لعارضة أزياء عربية بالبكيني"

يارا، فيدا وفاريا مشعور، نوف هغليل

صاحبات مؤسسة فيدا الإعلامية، والتي تضم صحيفة "الصنارة"، المجلة النسائية "ليلك" ومكتب مشعور للدعاية.

تترأس فيدا مشعور إحدى المؤسسات الإعلامية الرائدة في المجتمع العربي، وهي من مواليد بيت لحم. قالت مشعور خلال المقابلة التي أجريناها معها في منزلها الواقع في نوف هَجليل: "سافرتُ وبعد أن تخرّجت من المدرسة إلى الأردن لدراسة الفلسفة وعلم الاجتماع في إحدى الجامعات هناك. أردتُ متابعة دراستي هناك لنيل اللقب الثاني، ولكن انقلبت الأمور رأسًا على عقب، بعد عام 1967. وعليه اضطررتُ للالتحاق بالدراسة في الجامعة العبرية، وهناك التقيت بلُطفي".

وُلد لطفي مشعور الذي كان رائدًا في مجاله، في الرامة. أسّس قبل ثلاثة (1983) عقود صحيفة "الصنارة" التي كانت حينها إحدى أشهر الصحف وأشدها تأثيرًا في المجتمع العربي. صَرحت فيدا قائلة لهآرتس: "جاء لطفي ليُعدَّ تقريرًا صحفيًا عن قصتي الشخصية، فقد كنتُ الفلسطينية الأولى التي تدرس في الجامعة العبرية. لكنه هاجمني من خلال تقريره الصحفي، ولكن بعد أن لاقى التقرير أصداء واسعة، وقعنا في الحب ومن ثم تزوجنا. بدأت العمل خلال السبعينات في التلفزيون الإسرائيلي باللغة العربية. كنتُ مذيعة كما وقدّمت برنامجًا".

إ لى جانب الصحيفة التي أسّسها، أنشأ مشعور أيضًا مكتبًا للدعاية، ومن ثم مجلة "ليلك"- التي كانت حينها المجلة الشهرية النسائية الأولى في المجتمع العربي. أطلقَ لطفي مشعور على مؤسسته الإعلامية اسم "فيدا للإعلام"، تَيمنا بزوجته فيدا. توفي مشعور في عام 2006 عن عمر يناهز الـ58 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان. أراد العديد من رجال الأعمال شراء الصحيفة عقبَ وفاته، ولكن فيدا رفضت ذلك. تدير فيدا اليوم بمساعدة ابنتيها يارا وفاريا مؤسستهن الإعلامية بأنفسهن. صرحت فاريا ابنة الـ 47 عامًا والتي تدير مكتب مشعور للدعاية، قائلة لهآرتس: " اعتقد الجميع أننا لن نصمد كنساء. توقعوا أن نصمد لثلاثة أشهر فقط. لكن مضى على ذلك 16 عامًا!" .

صرحت فيدا قائلة لهآرتس: "كانت جميع الصحف حتى عام 1983حكومية أو حزبية". لتضيف يارا وفي نفس السياق قائلة لهآرتس: "كنا أول من أسس صحيفة مستقلة لا تتبع حزبا معينا أو شخصية سياسية معينة. وعليه لاقى ذلك ترحابا منقطع النظير، كان الناس متعطشين لذلك. سار أبي حينها عكس التيار". لمن لا يعرف أسّس لطفي عام 2000، مجلة "ليلك"، ومع إنهاء يارا دراستها، عيّنها محررة للمجلة. صرحت يارا لهآرتس قائلة: "كنا ومنذ اللحظة الأولى صحيفة جريئة سارت عكس التيار السائد في المجتمع العربي. لم نخضع لأي تابوهات. أجرينا مقابلة مع امرأة عربية أنجبت مولودها بالحقن المجهري خارج إطار الزواج، كما وأجرينا مقابلات عن الطلاق مع نساء درزيات، تطرقنا إلى حقوق المثليين. كنا الصحيفة الأولى التي تضع على غلافها صورة لعارضة أزياء عربية بالبكيني، ومن ثم بادرنا لحملة إعلانية لملابس داخلية".

تسافر نساء عائلة مشعور كثيرا، بل وغالبًا ما يَفعلن ذلك معًا. "نعشق لندن"، تقول فاريا. ثم تابعت قائلة: "نشعر أن لندن بيتنا فقد درسنا فيها. بل واتفقنا على الانتقال للعيش هناك بعد التقاعد". لكنّ، لن تسافر نساء عائلة مشعور مع شركة إل-عال للطيران أبدا! حيث لن تنسى نساء العائلة التجربة المهينة مرّ بها والدهما قبل وفاته بعامين خلال زيارة رسمية إلى فرنسا مع رئيس الدولة في حينه، موشيه كتساب. فقد خضع دون سائر صحافيي البعثة للتفتيش الأمني، ليضطر لاحقا للتنازل عن السفر والعودة إلى بيته.

قالت فاريا لهآرتس: "قد يبدو ما سأقوله شعارا مُستهلكًا ومَمجوجا لكن آمن أبي بشدة بدولة كُلِ مواطنيها. لا أقصد هنا التفتيش الأمني الدقيق الذي نخضع له كلنا عند سفرنا بمفردنا، بل أتحدث عن تفتيش أمني لصحفي كان جزءًا من بعثة صحافيين؟! توقفنا عن السفر مع إل-عال منذ تلك الواقعة".

تقود يارا سيارة كاديلاك، بينما تقود فاريا سيارة مرسيدس. صرحت فاريا قائلة لهآرتس: "السيارات الفارهة آفة المجتمع العربي. فحتى وإن لم يملك الناس المال الكافي لاقتنائها، تجدهم يقودونها، لذلك، يمكنني القول إننا وفي هذا المضمار اندمجنا مجتمعيا. لكن نمط حياتنا بسيط وليس مترفًا، لا لأنّ المجتمع يتوقع منا إخفاء هذا الثراء، بل لأننا ترعرعنا على البساطة. وعليه أحاول إخفاء ثرائي أمام أطفالي. يهمني أن يكونوا كالآخرين، وألا يدمنوا استهلاك الماركات".

أما يارا فقالت لهآرتس: "نصف سيارات الناصرة فارهة. لست مولعة بالماركات، ولكنني أريد منحَ ابني كل شيء. لقد تغير المجتمع العربي كثيرًا. حيث يقضي الفتيان جُل وقتهم على الإنستغرام والفيسبوك، ويهمهم ارتداء الماركات المعروفة مع الشعارات المناسبة".

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"أحلامه كبيرة وأحرص أنا على إعادته إلى الواقع. رد فعلي عامة يكون "إنسى الموضوع، فش مصاري".

عائلة زعطوط، حيفا

أصحاب مجموعة سامي زعطوط، المتخصصة بتصنيع المعادن وبناء مصانع ومرافق تَحلية مياه

ترعرع سامي زعطوط الذي وُلدَ عام 1945، في حي وادي الجمال الواقع في حيفا. أما ابنه فيسكن مع عائلته في فيلا مطلة على الميناء في أعلى قمة جبل الكرمل. ازدهرت مصلحة العائلة التجارية والتي أسسها الأب في مجال صناعة المعادن على مر السنين، بل وحصدت نجاحًا كبيرًا. تشمل مجموعة سامي زعطوط حاليًا شركتين، بل وتوظّف 160 عاملًا و230 مُقاولًا فرعيًا.

لا ينسى الابن رامي ابنُ الـ51، أن يَنسب هذا النجاح لوالده الذي توفي بداية هذا العام. حيث قال رامي لهآرتس: "كان والدي قائدًا بالفطرة، فقد أسّس مصلحته التجارية خلال السبعينات بالتزامن مع إنشاء معامل التكرير في حيفا. بدأ عمله مع منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي، وبنى لهم "بيت هلوحيم". كما وتولى أيضًا مسؤولية صيانة المكان لمدة 15 عامًا. كنت أرافقه خلال طفولتي،إلى مواقع العمل، وعليه كان انضمامي للمصلحة التجارية مفهوما ضمنا".

واجهت الشركة وقبل نحو 20 عامًا صعوبات جَمة، وأصيب سامي بسكتة دماغية اضطرته للتخفيف من أعباء العمل. حيث قال رامي لهآرتس: "تسلّمتُ زمام الأمور بنفسي ليصبح والدي مستشارًا. لكني قررت العودة الى صناعة المعادن والتركيز على بناء أشياء كبيرة: حاويات، أنابيب، تركيب معدات للمصانع وغيرها. الأمر الذي دفع بنشاطنا للنمو والتطور باستمرار. لكني لم أكن لأنجح بفعلِ ذلك دون دعمِ زوجتي رانية".

أنجبت رانية ابنتهما البكر شيراز في ربيعها العشرين، ومن ثم أنجبت سامي ورَيان. لكنها درست وفي الوقت نفسه إدارة الحسابات، وعليه تشغل حاليًا منصب نائب مدير الشؤون المالية في الشركة. صرحت رانية لهآرتس قائلة: "لقد حفرنا الصخر بأظافرنا كي نتقدّم. تحوّلت من سكرتيرة ومسؤولة مشتريات إلى مديرة مالية. كانت ساعات العمل جنونية، فقد قُمنا بكل شيء بأنفسنا، إلى جانب تربية ورعاية ثلاثة أبناء". رامي ورانية متزوجان، لكن يشغلُ رامي منصب المدير العام وتشغلُ رانية منصب النائب. قالت رانية وفي هذا السياق لهآرتس:"لا أريد التحدث عن علاقتنا الزوجية، ولكن ما يجعلها مستقرة هو توزيع المهام بيننا. فلكل منا دوره وشخصيته. هو صاحب الأحلام الكبيرة والأفكار المبتكرة وأنا الواقعية". "سر النجاح بسيط جدًا، إنّه الحب"، قال رامي.

تقوم شركة سامي زعطوط وبالتعاون مع كبار مزودي الطاقة كشركة الكهرباءـ شيـفرون ونوبِل إنرجي، بتنفيذ مشاريع عديدة. ولكن، العميل الذي يساهم بنمو شركة زعطوط باستمرار، هو مجموعة بازان المسؤولة عن تشغيل مصافي التكرير في حيفا. لكنها ومع الأسف مجموعة سيئة السمعة لمساهمتها الكبرى في تلوث الهواء. وعليه صرح رامي وفي هذا السياق قائلا: "من السهل الادعاء أن عمل بازان مُضر للصحة، ولكن الواقع مركّب. إذ تحتاج دولة إسرائيل لمعامل تكرير وعليه وإلى حين إيجاد صيغة بديلة، يجب استخدام المنشآت الحالية بطريقة رشيدة. لا يمكن تحميل شركة بازان مسؤولية تلوث الهواء في إسرائيل، فالشاحنات والسيارات تسبب التلوث أيضًا، لكننا لا نطالب بالاستغناء عنها! تبذل بازان قصارى جهدها من أجل تقليص الأضرار. علينا ألا ننسى أيضا أنّ هذا المكان مصدر رزق لعائلات كثيرة تنتمي لفئات مجتمعية عديدة".

لم يتوقف طموح رامي عند هذا الحد، فقد اشترى عام 2013، شركة البناء "بيتوليت"، لكنه غَير اسمها لـ"زعطوط للهندسة" ومن ثمة دَمجها في المجموعة. تعمل الشركة في مجال تطوير وإنشاء بُنى تحتية كبناء منشآت تحلية مياه، لكنها تزوّد خدمات لوزارة الدفاع أيضا. صرح رامي وفي هذا السياق قائلا لهآرتس: "كانت هذه شراكة طبيعية لكلا الطرفين بنظري. لقد خضعتُ للمعايير الأمنية المطلوبة التي استغرقت نحو 6 أشهر. لم أتردد بالعمل مع وزارة الدفاع، فنحن نبادر لمشاريع بناء تُشغّل العرب واليهود على حد سواء، مشاريعنا مدنية، لا نقوم بصناعة أسلحة".

يَدّعي رامي أنه لم يواجه عوائق مؤسّسية. ولكن يعترف بوجود عقبات كثيرة أمام تطور مصالح المجتمع العربي التجارية، وأهمها العنف المستشري. حيث أشار رامي باعتباره عضو مجلس إداري في اتحاد المصنّعين، أن مصالح تجارية عربية كثيرة قد تَضررت بسبب العنف وفرض الإتاوة. بل وأضاف أنّ مصالح عديدة في المجتمع العربي قد خسرت مبالغا ضخمة، وعليه لن تتمكن من النهوض قريبًا. شدّد رامي قائلا، يتحتم على الدولة وضع خط سياسي واضح لا يتهاون مع آفة العنف، كما وعليها إيجاد الأدوات اللازمة لتطبيق هذه السياسة من أجل القضاء على العنف.

لمن لا يعرف ينشط سامي ورانية في المجال الخيري، ولكنها يفضّلان عدم التطرق لتفاصيل هذا النشاط. انضمت رانية أيضًا لجمعية "إينرويل ستيلا ماريس" الحيفاوية، التي تعمل في مجال تمكين النساء والفئات المهمشة. حيث صرحت قائلة لهآرتس :"نختار سنويًا مشروعًا مركزيا كدعم فتيات في ضائقة، إعادة ترميم مأوى، تمويل منح دراسية لنساء لم يحظين بفرصة التعليم العالي، ومن ثم نتوجّه لبعض المتبرعين من أجل تمويل هذه المشاريع وتنفيذها".

يطمحُ رامي ورانية أن تحافظ المصلحة التجارية على طابعها العائلي في المستقبل أيضًا. حيث قالت رانية وفي هذا السياق لهآرتس: "أبناؤنا جزء لا يتجزأ من المصلحة. كانوا وفي صغرهم، يَملّون من أحاديثنا عن العمل، وعليه حرصنا على الفصل بين العمل والعائلة. ولكنهم انخرطوا بشكل فعال بالشركة الآن، بل ويبدون آراءهم أيضًا".

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"خلافًا للآخرين، توقّع منّا أبي أن نثبت أنفسنا، أن نعمل كالرجال تمامًا "

إيفلين ورزان شقحة، الناصرة

صاحبات مجموعة سمعان شقحة، والتي تضم شركة المنتجات الغذائية سيمونس سويت، دكان غانت (بامتياز تجاري) وشركة عقارية.

أتوقّع جورج شُقحة أن تتحول بقالته الصغيرة التي افتتحها في الناصرة عام 1930 لامبراطورية تجارية؟ لا عِلم لنا بذلك. لكننا نعلم أن ابنه سمعان حول البقالة إلى مصلحة عائلية تستورد وتسوق منتجات غذائية أساسية، لتتحول هذه البقالة لشركتين منفصلتين يديرها الأحفاد. بل ولتدير إحداها نساء العائلة فقط. حيث صرحت إيفلين شقحة ابنة الـ48 عامًا في هذا السياق قائلة لهآرتس:"نحن خمس شقيقات، تشغلُ كل منا منصبا معينا في إحدى الشركات. لكن الإدارة نسائية". وتابعت وفي هذا السياق قائلة لهآرتس: "انفصلنا عام 2006 عن المصلحة العائلية، كان الجانب الجندري أحد الأسباب التي دفعتنا لفِعل ذلك. حيث لم يتقبل بعض شركاء والدي تقلد النساء مناصبا عليا في الشركة. لكننا أنشأنا معه شركة للحلويات، ومن ثمة وسعّنا نشاطنا لندخل مجاليْ الأزياء والعقارات".

لمن لا يعرف تسلمت الشقيقات زمام الأمور قبل ثلاث سنوات عقب وفاة أبيهن. قالت رزان لهآرتس: "لقد رافقنا أبي في نشاطه التجاري منذ نعومة أظفارنا. كنّا على عِلم بكل تفاصيل عملهِ، طريقة تفكيره والقيم التي كان يؤمن بها ويطبقها". أما إيفلين فقالت من جهتها: "لم يعاملني أبي يومًا كامرأة، كان يتوقع مني أن أتعلم كل شيئ من الصفر، بل وأخوض غِمار العمل التجاري كالرجال تمامًا. أذكر أني وعقب إنهائي تعليمي الثانوي ورغبتي بالاندماج في المصلحة التجارية، قصدتُ المكاتب مباشرة، مُعتقدة أنّ هذا ما تفعله النساء- أي القيام بأعمال مَكتبية. ليأتي أبي ويَصحبني إلى مستودع التوابل، قائلا سَتبدأين هنا، مع العمال في مجال إدارة الطلبيات. ستنتقلين للمكاتب بعد أن تتعلمي وتثبتي أنّك تصلحين لذلك. وهذا ما حصل بالفعل".

أما إيفلين فصرحت في هذا السياق قائلة: "لم نكن النساء العربيات الوحيدات اللواتي تَقلدن مناصبا عليا. حيث تشغل العديد من النساء العربيات اليوم مناصبا عليا، بالذات على ضوء ازدياد نسبة الملتحقات منهن بالتعليم العالي. لا يمكننا مقارنة المجتمع العربي اليوم، بما كان عليه قبل عشرين عامًا. ولكن حياتنا كنساء ليست وردية، فنحن نواجه مَصاعبا جَمة. حيث يتحتم عليَّ الاختيار دومًا بين النجاح في مجال العمل الذكوري بطبيعته وبين كوني امرأة. تضطرنا الضغوط وأعباء العمل اليومية، للتنازل عن أشياء كثيرة".

بحسب إيفلين هناك بُعد آخر للنسوية حيث صرحت قائلة لهآرتس: "نؤمن بأنّ تطوير القيادة النسائية والتشجيع على تشغيل النساء قد يساهمان في خلق تغيير بكل ما يتعلق بمستويات العنف والجريمة أيضًا. وتابعت قائلة: "لم نتخيل يومًا أننا سنسمع صوت إطلاق النار في الناصرة، بل ولم نتخيل يوما أن حياتنا ستستمر في ظلها كأن شيئًا لم يحدث. وعليه فالتربية والتعليم وإتاحة الفرص في هذا الواقع، مصيرية جدا. فإذا كانت النساء العربيات سعيدات وناشطات مجتمعيا، فَسيملكن القوة الكافية لمواجهة أبنائهن وأزواجهن، وسيساهمن بالحد من العنف".

ختاما صرحت رزان وإيفلين أنهما تقضيان الإجازات مع سائر شقيقاتهن وعائلاتهن. حيث قالت إيفلين "نسافر كثيرًا إلى خارج البلاد، تحديدًا إلى إيطاليا".

לכתבה בעברית: מה אנחנו יודעים על המשפחות הערביות העשירות בישראל?