أمرتَ بإدخال أصابع في شَرجِ امرأة فلسطينية

ألو..

مرحبا، أنتِ ط؟

صحيح.

مرحبًا، معكِ نير جونتاج، أنا صحفي وأعمل في هآرتس. كيف حالكِ؟

بخير

جميل. أنا أتصل بخصوص القضية التي تعود لعام 2015. قضية تفتيش فَرج وشَرجِ امرأة فلسطينية.

أي قضية؟

شو أي قضية؟

أي قضية؟

أكانت هناك قضايا أخرى عقبَ عام 2015؟

أي قضية؟

أعني التفتيش الذي أجريتهِ كطبيبة عسكرية في فَرجِ وشرجِ إمراة فلسطينية، بحسب ما كشفَ الصحافي جوش براينر في تقاريره العديدة.

أوه ... ربما اتصلت بالشخص الخطأ؟

أأنتِ الطبيبة المدعوة ط؟

نعم.

عملتِ كطبيبة عسكرية عام 2015؟

أنا ... آه ...

لم افهم.

نعم. لكني أعتذر.

جميل. لكن لِمَ تعتذرين؟

اتصلتَ للرقم الخطأ.

لا، أنا على يقين أنك الدكتورة ط.

اتصلتَ للرقم الخطأ.

لا لقد اتصلتُ للرقم الصحيح.أدخلتِ أصابعك- وخلافا لقسمِ الأطباء وللقيم الإنسانية الأساسية - في شَرجِ إمرأة فلسطينية وبحثت عن بطاقة SIM لا عن قنبلة صح؟ أدخلتِ أصابعك داخل الأعضاء التناسلية لامرأة فلسطينية رغم عدم وجود داعٍ "أمني" لفعلِ ذلك. لا يوجد أي مبرر لفعلِ ذلك، حتى في ظل وجود داعٍ "أمني".

آسفة.

تمنعنا آليات الرقابة والأمن التابعة لدولة إسرائيل من كشفِ هويتك. وعليه ورغم اعتراف المدعي العام "أنكِ ربما ارتكبتِ اغتصابا" لكنكِ ما زلتِ تعملين كطبيبة، دون علم أحد. هل ندمتِ على نا فعلتِ؟

-انقطع الخط -

مرحبًا، الكولونيل ش؟

نعم.

يا إلهي، بحثتُ عنك طويلا لقد كنتَ مسؤول جبهة كاملة في الجيش الإسرائيلي، لكنك تشغلُُ اليوم منصبا آخرا، منصبا مرموقا في الجيش الإسرائيلي. لكن، دعني أقدم نفسي، أنا نير جونتاح أعمل في صحيفة هآرتس، كيف حالك؟

بخير.

اتصلتُ بك لأسألك عن الأمر العسكري الذي أصدرتهُ لـ"ط" طبيبة اللواء و لـ "أ" سكرتيرة السرية حينها، والذي من خلاله سمحتَ لهن بادخال أصابعهن في شَرجِ وفَرجِ إمرآة فلسطينية تدعى "أ" من أجل البحثِ عن SIM تلفون في ظل غياب أي دليل على وجود الـSIM في جسدها. سأتبع القانون ولن أنشر أي معلومات عنك، لكني أريد أن أعرف لم أصدرتَ هذا الأمر؟

أخي...

نعم ، أيها الكولونيل ش.

أنا بَقول، سيبك.

كلا أجب عن سؤالي. لقد أمرتَ امرأتين، إحداهما طبيبة، بتنفيذ عملية اغتصاب، لأن "الشاباك" أمركَ بفعلِ ذلك.

توجه للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

ثم؟

تحدث معه.

اسمع، أنتَ من أصدر الأمر لمن هُم دونكَ لا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. لكنكَ على عِلم أن الجيش الإسرائيلي، الشاباك، الرقابة بل ودولة إسرائيل بأكملها تحميكَ وتحمي المدعوة "ط" وتُعَتم على القضية. لكن، أنتَ الذي أصدرتَ هذا الأمر الرهيب.

أوكي.

شو أوكي؟ لماذا أصدرتَ هذا الأمر؟ كيفَ سَولت لك نفسك؟ من حق الجمهور معرفة الحقيقة، وعليه عليك الإجابة على سؤالي.

أكرر ما زلتُ أخدم في جيش الدفاع، وعليه فلن أصرح بشيء.

المزبوط، لا يمكن استيعاب حقيقة أنك والطبيبة ورغم كل ما حدث، ما زلتما تخدمانِ في صفوف الجيش الاسرائيلي تحت عين الشاباك الساهرة. مرعب.

أنوه، أنا أخدم في إطار يحافظ على الإجراءات.

مضحك.

أنصحكَ بالتوجه للناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي وللجهة التي قامت بالتحقيق.

سأطرح وبعد إذنك بعض الأسئلة الأخيرة التي لا تخصُ متحدث عام الجيش الإسرائيلي. أصدرتَ الأوامر وحدث ما حدث، بل وقامت الطبيبة بما اعتبره المدعي العام اغتصابا. أتفكرُ بهذا الحدث؟ أتندمُ عليه؟ أكنتَ ستتصرفُ بشكل مختلف اليوم؟

أكرر مرة أخرى، هناك أخطاء كثيرة بالتفاصيل التي أوردتها. سيأتي اليوم الذي ستعرف فيه الحقيقة كاملة، ما أودرتهُ في جملك الأولى غير صحيح البته.

طيب، ما الخطأ؟

خَلص، سيبك.

أوكي.

لن أصرح بشيء ما دمتُ أخدم في الجيش الإسرائيلي.

بالمناسبة، اتصلتُ أيضًا بالطبيبة التي لم تعد تخدم في الجيش، لكنها ورغم أنها أقل ذكاء منك، إلا أنها مثلك تمامًا رفضت التصريح بأي شي.

يا أخي ...

شو؟

خَلص سيبك، دعنا ننهي هذه المحادثة.

أمرتَ بإدخال أصابع في شَرج وفَرجِ امرأة فلسطينية بريئة.

شو العلاقة؟ شو خص إسا؟

إم إم العلاقة.

توجه للناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

أيُعذبكَ هذا الأمر؟

أنا تمام.

حقا؟

نعم يا أخي، شكرًا جزيلاً لك.

-انقطع الاتصال مجددا-

לאייטם בעברית: נתת פקודה להחדיר אצבעות לאיבר מינה של פלסטינית. "זה לא רלוונטי"