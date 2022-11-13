حكومة تُقصي فُروجَ النساء

لنبدأ بالموضوع الأساسي- تمثيل النساء في الائتلاف والحكومة القادمة. قيلَ سابقا إن غياب تمثيل النساء اللائق في مواقع صنع القرار، يقود إلى تجاهلهن، تغييب قضاياهن عن الأجندة السياسية-العامة وإلى تملص الحكومة من تخصيص ميزانيات تعالج قضاياهن.

سيتم وبحسب التوقعات تشكيل حكومة سيكون أحد أركانها الحزب الرجالي المدعو "شاس" (الذي حصد 11-12 مقعدًا) والحزب الرجالي المدعو "يهدوت هتوراه (الذي حصد 8 مقاعد). لا يمكنني استيعاب فكرة تقبلِ دولة ديمقراطية وليبرالية كاسرائيل، اقصاء النساء بشكل واضح ومعلن لمجرد أنّهن وُلدن بفرجٍ.

ولِمَ لا تضم هذه الأحزاب نساءً؟ الجواب واضح، لأنّها تخشى "لا منطقية" النساء وميلهنُ أحيانًا لتصرفات "هستيرية"، مما سيؤدي حتمَا إلى اتخاذهن قرارات خطيرة تُهدد أمن دولة إسرائيل والشعب اليهودي بأكمله. بل ربما يخشونَ غِواية النساء (لا تنسوا ما فعلته حواء بآدم)، فقد يتسببنَ بتشتيتِ انتباه الرجال الحكماء، الأعيان ورجال الدين. ناهيكنَّ عن أنّ إغواءنا لهم قد يمنعهم من التحكم بغرائزهم. يعني استحوا عَ حالكوا يا صبايا!

بالإضافة إلى ذلك، توقعنا وعقبَ نداء الصهيونية الدينية-القيمية-الأيديولوجية الأخير، اتحاد حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بيتسلئيل سموطريتش وحزب "قوة يهودية" بقيادة النجم الصاعد إيتمار بن جفير الذي يُعلمنا اليوم وبدعم من حلفائه المنتمينَ لحزب "نوعام" قيمَ ونهجَ شعب الله المختار. لكن وقبل تطرقي لمواقفهم، سأتابع حديثي عن الأرقام- إذا حصل هذا الحزب فقط على الـ14 مقعدا، فسنحظى بتمثيل نسائي لا يتعدى 3 نواب (ستشكل النساء نحو خُمس قوته الانتخابية).

لا بد أنّكن تتساءلن عما يحدث الآن في صفوف الحزب الحاكم المُنتظر؟ تَفضلن، ستتمكن وضمن المقاعد التي حصل عليها الليكود وعددها 32، سِت عضوات كنيست فقط من دخول البرلمان. أي ما يعادل خُمس حجم الحزب، لأن معظمهن مُدرجات في أسفل قائمة الترشح الحزبية. لكن السؤال الأهم هو كالتالي، كم واحدة منهن ستتولى منصبًا وزاريا رفيعًا؟ أعتقد أنّ عددهن سيكون قليلًا جدًا.

المستقبل مظلم

سأعود للوراء لغرض المقارنة فقط، لمن لا يعرف ضم الائتلاف السابق 30 امرأة انتمت غالبيتهن لأحزاب انضمت للحكومة. بل وشكلت العضوات اللاتي انضممنَ للائتلاف حينها نصفَ قوة الأحزاب الشريكة الانتخابية، بالمقابل من المتوقع أن تنضم 9 نساء فقط للائتلاف الحكومي المرتقب، أي أقل من %20 من مجموع المقاعد المتوقعة والتي قد تصل إلى 65. وعليه فقد تكبدنا وعلى صعيد التمثيل النسائي، خسارة فادحة، ولكنها مجرد أرقام أليس كذلك؟ لا داعي للتوقف عندها. لذا، تعالوا نتناول أيدولوجية هذه الأحزاب:

إقصاء النساء من الحيز العام. يكفينا تأمّل احتفالات نَصر هذه الأحزاب لندرك قيمة مكانة النساء بالحيز العام. حيث تؤمن شريحة لا يُستهان بها من هذه الأحزاب بوجوب منعِ النساء من الغناء، الخطابة أو حتى تعليم الرجال.

ولِمَ لا تضم هذه الأحزاب نساءً؟ لأنّها تخشى مَيلهنُ أحيانًا لتصرفات "هستيرية"

على ضوء ذلك يتحتم علينا التساؤل عن تأثير ذلك على حضور النساء في الحيز العام: وأعني هنا في وسائل الإعلام، على لافتات الشوارع، في عالم الموسيقى، في الجيش، في المؤسسات الأكاديمية، في المواصلات العامة إلخ... أستكونُ هناك شواطئ منفصلة؟ أرصفة منفصلة؟ أنظمة خاصة لتشغيل النساء؟

"الإقصاء" اصطلاح واسع وعليه يصعبُ فهم عواقبهِ العملية، ولكنه يؤثر بشكل كبير على قدرتنا على العمل، حقنا بحرية التنقل، ظهورنا في الحيز العام، وجودنا بل ويؤثر على حقوقنا الأساسية كبنات آدم. لِمَ يتحتم علينا المطالبة بحقنا بالتصرف بأجسادنا كما نشاء؟ ما الداعي لوجود حَق كهذا؟ أليس هذا حقا بديهيا؟ لكن يكفينا النظر لـ"شقيقتنا الكبرى" وأعني هنا الولايات المتحدة التي ألغت الإجهاض، لندرك أن ما ينتظرنا كنساء كارثي.

لا أنوي رسمَ صورة وردية للواقع الإسرائيلي، ولكن صادقت وزارة الصحة خلال السنوات الأخيرة على %99 من طلبات الإجهاض في إسرائيل. بل وتم وعقبَ حملات مُناصرة قامت بها عدة منظمات نسائية أثناء فترة ولاية وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، تغيير بعض الأنظمة القديمة المتعلقة بالإجهاض. يتحتم علينا تقديم الشكر والعرفان لهذه المنظمات النسوية، ولكن توقّعوا إلغاء هذا الإنجاز أو تشديد الإجراءات إلى حد حظر الإجهاض (إلا إذا كان الجنين ابن حرام والعياذ بالله).

سوق العمل. إذا آمنَت غالبية مُمثلي الجمهور يا سادة بضرورة الحفاظ على القيم الأسرية وبتقسيم المهام الجَندرية في الأسرة باعتبارها قِيما عُليا تتيح استمرار وبقاء الشعب اليهودي، فمن سيناضل من أجل مساواة الأجور؟ ترقية النساء ليشغلنَ مناصبا عُليا؟ من سيحرص على تحسين ظروف عملهن ومنحهن أجورا منصفة؟

يرفض بعض أعضاء هذه الأحزاب الانضمام لاتفاقية إسطنبول، التي تناهض العنف الجندري

الاعتداءات الجنسية. لأيش نُنشر الغسيل الوسخ بَرة؟ خَليه جوة؟ سيحظى المعتدونَ بالتقدير والاحترام ما داموا يتسترونَ وراء الدين، وعليه فإن فإذا نفذت خياراتنا سننقلهم إلى مدينة مجاورة. لن يتحمل هؤلاء مسؤولية جرائمهم، وعليه سيبقى الأطفال، الطفلات، النساء (والرجال أيضًا) عُرضة للاعتداءات الجنسية. بل وستذهب كل التشريعات ومساعي بلورة وتطبيق سياسات الحد من العنف الجنسي التي قامت بها منظمات عدة كاتحاد مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية، اللوبي من أجل مكافحة العنف الجنسي، معهد "حاروب" بالتعاون مع بعض عضوات الكنيست اللواتي دعمن هذه القضية بقدر كبير من التفاني، هباء.

إليكم قضية جوهرية أخرى، العنف ضد النساء والذي يشمل العنف الاقتصادي، الجسدي، النفسي، العاطفي والمالي. لمن لا يعرف يرتبط العنف الموجه ضد النساء، بمكانتهن الاجتماعية المتدنية. فكلما تمسكَ المجتمع وفيما يتعلق بالأدوار الجندرية التقليدية بمواقفه البالية والمتعنتة، تكون النساء أكثر عُرضة للعنف. تعاني نساء كثيرات -خاصة المستضعفات والمهمشات- في إسرائيل من العنف الممنهج.

يتحتمُ علينا وفي هذا السياق الإشارة أيضا أنّ عددًا لا بأس به من أعضاء الائتلاف المرتقب يرفضون انضمام إسرائيل إلى اتفاقية إسطنبول، وهي اتفاقية دولية تمنع العنف ضد النساء. يبدو أنهم يخشونَ من تأثير هذه الاتفاقية السلبي على الأدوار الجندرية النسائية والرجالية التقليدية. داخل الخلية الأسرية، لا من انتشار العنف ضد النساء في إسرائيل.

مجتمع الميم. أتساءل أحيانا من سيقبع في أسفل سُلم المعاناة، مجتمع الميم أم العرب؟ لكني على يقين أنّ المرأة العربية التي تنتمي لمجتمع الميم ستكون في أسفل سُلم المعاناة والقمع. فكل مَن ينتمي لهذا المجتمع سيتعرض لخطر حقيقي وداهم، فكل حقوقه ابتداءً من الزواج وتأسيس أسرة، مرورًا بالعمل وكسب العيش، الحضور في الحيز العام ستكون تحت رحمة حكومة يمينية. بل ولربما وعلى ضوء التحريض ورهاب المثلية اللذين يبثهُ بعض أعضاء الكنيست، سيتعرضونَ لخطر جسدي.

كان هذا استعراضا عاما، لم اتطرق فيه لسائر مناحي الحياة التي لا تمس النساء بشكل خاص كالاقتصاد، الصحة، الأقليات، الجيش، السياسات الخارجية، السياسات الداخلية، الكَشروت وما إلى ذلك. يلا الله بيعن.

לאייטם בעברית: ברוכות הבאות לממשלה המדירה את מי שיש לה פות בין הרגליים