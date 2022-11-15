ينقصنا عودُ ثقاب ليشتعلَ الحرم الشريف

د. ليئور لارس

يُصوّب كثيرون في البِلاد بل وفي العالَم أجمع بالذات عقب انتهاء الانتخابات واتّضاح تبعاتها، وبالتزامن مع الاستعدادات لتشكيل حكومة نتنياهو السادسة، أنظارهم نحو الحرم القدسيّ. حيث سيشكل هذا المكان المقدس المليء بالتوترات امتحانا الحكومة القادمة، وعليه أطلقت جهات عدة إشارات إنذار.

شكّلت الحوادث والتوتّرات التي وقعت في الحرم الشريف تاريخيا، مُحفّزًا لحملات عسكرية ومواجهات عنيفة على الجبهة الإسرائيلية-الفلسطينية خلال العقد الأخير. شملت تلك أحداث القدس التي وقعت خلال: 2014، 2015، 2017، و2021. كان التصعيد يدفع نتنياهو عادة إلى المبادرة لحوار سياسيّ مع الأردن، من أجل التوصل الى تفاهماتٍ تقود لتهدئة الأوضاع. شملت تلك دائما محاولات للحفاظ على مكانة الحرم الشريف كمكان عبادة للمسلمين فقط أو وضع تقييدات على زيارات بعض أعضاء الكنيست أو ناشطين في حركات الهيكل للحرم (على سبيل المثال ما اتُّفق عليه ضمن "تفاهمات كيري" عام 2015"). لكنّ، ستتغير هذه السياسيّة عند تشكيل الحكومة الجديدة. فمصير نتنياهو السياسي الآن بيد"الصهيونية الدينيّة"، التي تطالب بتغيير مكانة الحرم الشريف.

وعليه واستنادا لما سبق، حذّرت أوساط أردنية هذا الأسبوع من محاولة الحكومة الجديدة في إسرائيل تغيير الوضع الراهن في الحرم القُدسيّ، والسماح باستمرار الا ستفزازات التي قد يقودها إيتمار بن جفير كوزير مستقبليّ للأمن الداخلي ، والتي من شأنها أن تهدد العلاقات السلميّة مع المملكة وتشعل المنطقة برمتها. كشف الإعلام الإسرائيلي من جهته عن قيام نتنياهو ومن خلال الرئيس هرتسوغ ، بارسال رسائل مُطمئِنة إلى الأردن، لكن لن يكون هذا كافيًا لتبديد المخاوف الكبيرة.

لكن تزداد وعلى ضوء التوتّر المتصاعد حول هذه المسألة وعلى ضوء تاريخ التصعيد الطويل في الحرم الشريف، الحاجة إلى زيادة التنسيق والتعاون بين كل الأطراف. بل وهناك حاجة ماسة إلى إرساء قنوات تواصل ناجعة من أجل تفادي الأزمات والتصعيد. كشف وفي هذا السياق الاستطلاع السنويّ الذي بادر إليه معهد "ميتفيم" مؤخرًا ، عن معطى مثير للاهتمام. إذ اتّضح أنّ 61% من الجمهور الإسرائيلي (يشمل غالبية ناخبي الوسط - اليمين) يدعمونَ فكرة بناء آليّة تنسيق تشمل كل اللاعبين أي: إسرائيل، الأردن، والفلسطينيين، بهدف العمل على منع التصعيد والتوتّر في الأماكن المقدسة. بالمقابل لم يعترض على هذا الاقتراح سوى 20% من الجمهور الإسرائيلي. وعليه، نستنتج مما جاء أعلاه أن الرأي العام الإسرائيلي يدرك مدى حساسية الموضوع، بل ويدرك الحاجة الماسة للتنسيق والحوار بين الأطراف المختلفة.

עברו לתצוגת גלריה ايتمار بن جفير، بعد اقتحامه للحرم الشريف צילום: אוהד צויגנברג

لمن لا يعرف أُنشِئت وعقبَ حرب الأيام الستة (1967) قناة تواصل سريّة بين السلطات الإسرائيلية وبين بعض عناصر إدارة الوقف الذي خضعَ حينها للوصاية الأردنيّة وأدار باسمها الموقع، ما أدّى إلى نشوء "تسوية مؤقتّة". ليشير البروفيسور يتسحاق رايتر ومن خلال إحدى دراساته التي تناولت الحرم القٌدسيّ لاحقا، أن آليّة التنسيق والتفاهمات السلميّة سقطت إثر الصدامات التي وقعت في نفق الحائط الغربي عام 1996. ازداد هذا الشرخُ عمقا مع اندلاع الانتفاضة الثانية والتصعيد الذي تلاها في الحرم القُدسيّ. لكن، ازداد التوتر مع الأردن تحديدا خلال سنوات حُكم نتنياهو، بل وضَعُفت العلاقات مع الوقف ليقود التصعيد إلى تدخُّل أمريكيّ لملء الفراغ.

وهذا ما حصل بالفعلِ في تشرين الثاني عام 2014 وفي تشرين الأول عام 2015. حين حلَّ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ضيفا على القدس، عمّان، ورام الله، وصاغ تفاهُمات قادت حينها إلى التهدئة. كما وشهدنا خلال العام المنصرم، أى في عهد حكومة بينيت-لبيد، محاولات لاتّخاذ إجراءات وقائيّة تمنع التصعيد خلال شهر رمضان. وعليه بادرت إسرائيل إلى إجراء اتّصالات مُكثَّفة مع الأردن والفلسطينيين، حيث شملت تلك لقاءات أجراها كل من يائير لبيد، بيني غانتس، وعومِر بار ليف مع مسؤولين أردنيين وفلسطينيين. عُقدت تلك اللقاءات دون أي تدخّل خارجيّ، لكنها كانت نتاجَ العلاقات الطيبة مع الأردن ومع السلطة الفلسطينية، الأمر الذي انعكس ايجابا على واقع القدس السياسي المركب.

لكنّ، يطرحُ استطلاع معهد"ميتفيم" نموذجًا آخرا. حيث يقترح معهد"ميتفيم" استبدال الوساطة الأجنبية والاتّصالات التي تهدفُ لاستباق أزمات مُعيَّنة، بإطار ثابت للحوار، التنسيق، والتعاون حول هذه المسألة الحسّاسة. فباستطاعة هذه الآليّة الحفاظ على قناة اتّصال ثابتة، تُشكّل بدورها أداةً لتبادُل الرسائل والمعلومات، بناء الثقة، تعزّيز التنسيق والاستعدادات للأزمات والتهدئة. يحاول هذا الاقتراح تجنُّب ما يجري عادةً - أي محاولات التهدئة بعد اندلاع المواجهات- وعليه يقترح بناء علاقات جيّدة خلال فترات الهدوء لا خلال المواجهات. يُثبت دعمُ الرأي العام الإسرائيلي لهذا الاقتراح، إدراكهُ لحساسيّة مكانة الحرم الشريف والحاجة إلى التنسيق بين الأطراف المختلفة. بل ويعترف بسلطة، شرعية وحق هذه الأطراف بإدارة الموقع. من المتوقَّع أن يَلقى هذا الاقتراح معارضة شديدة من طرف جهات تعمل على تغيير مكانة الحرم الشريف، لكن يبدو أنّ سواد الرأي العام الإسرائيلي يدعمها.

وعليه فإذا وافقت الأطراف المختلفة على تبني هذا الاقتراح، فسيتحتم عليها نقاش طبيعة هذه الآليّة، شركاءها ونطاق سلطتها. لكنني أنوه يتحتم على هذه الآلية أن تشمل الجهاتِ الناشطة على أرض الواقع، لاطلاعها عن قُرب على مُجريات الأمور في الحرم الشريف. لكن، يتحتم عليها أيضًا أن تشمل ممثلين حكوميين ممن يعملونَ بالتنسيق مع صُناع القرار، ليتضمن العمل بُعدا مدنيّا وسياسيّا لا أمنيّا فقط. يمكن للأطراف أيضًا دمج جهات إضافيّة، كرجال الدين أو بعض ممثّلي للجمهور. لمن لا يعرف طرحت "مبادرة جنيف" عام 2003 وفيما يتعلق بالقدس، إنشاء مجلس أديان ليشكّل هيئة استشاريّة لإدارة الأماكن المقدّسة.

עברו לתצוגת גלריה انهارت التفاهمات عام 1996 צילום: אמיל סלמן

لكن يا سادة يتحتم على الاقتراح الذي جاء أعلاه، أن يشمل أيضا أطرافا اقليميّة أو دوليّة، كالمملكة المغربية، التي تتولى رئاسة لجنة القدس في منظّمة التعاون الإسلاميّ، وكذلك المملكة العربية السعودية، التي تتولى مسؤولية إدارة الحرمَين الشريفَين في مكّة والمدينة. كما وعلينا أن نشمل ضمن هذا النقاش، اقتراحات سابقة تناولت بناء آليّات خاصّة لإدارة المواقع المقدّسة. فقد تناول وعلى سبيل المثال، اقتراح أولمرت عام 2008 إنشاء إطار يضمُ خمس دُوَل - إسرائيل، فلسطين، الأردن، السعودية، والولايات المتحدة لادارة الموقع. بالمقابل اقترح إعلان مبادئ عميراف-الحسيني عام 2000، إنشاء إطار يشمل 11 دولة - إسرائيل، فلسطين، الأعضاء الخمسة الدائمي العضويّة في مجلس الأمن، وأربع دُوَل عربية أخرى لإدارة الموقع.

ل من لا يعرف آثرت مفاوضات أوسلو في حينه، إرجاء قضيّة القدس إلى نهاية المفاوضات. لكنّ يا سادة يثبت لنا التوتّر الدائم في القدس، أنّ تجاهُل المسألة لم يعُد ممكنًا. فها نحن نتفاجأ دائما وعقبَ اندلاع المواجهات والعنف، بحجم المشكلة وتعقيدها. وعليه، باتت مَهمة بناء آليّات تتفادى التصعيد في القدس مَهمة مُلحة لا تحتمل التأجيل. فمَن يدري قد تتحول هذه الآلية إلى خطوة تتيح المجال لوضعِ أسس لتعاون من نوع آخر يخلق بدوره زخما سياسيّا مستقبليا يقود لحوار حقيقيّ بين الأطراف حول القدس. سيقودنا يا سادة عدم الاستقرار في الضفة الغربيّة، التوتّر في القدس الشرقية بالإضافة إلى سياسات بعض أعضاء الحكومة العتيدة المتطرفة، إلى الانفجار. فكلّ حادثة في الحرم الشريف قد تكون وقودًا للانفجار.

ليئور لهرس هو مُدير برنامج تعزيز السلام الإسرائيلي-الفلسطيني في معهد ميتفيم وزميل بحث في معهد العلاقات الدولية باسم ليونارد ديفيس في الجامعة العبرية في القدس

למאמר בעברית: כל העיניים על הר הבית והגפרור ביד