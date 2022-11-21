تريدون التعرف على عالم الجريمة في المجتمع العربي؟ ادخلوا إلى التيك توك

تحقق ج، الذي يقطن قرية بدوية ليلا أنّ جميع أهل بيتهِ يرقدون في أسرّتهم، ثم أطفأ الأنوار في غرفهم. كان المنزل هادئًا، عندما خلد للنوم قرابة الساعة 22:00. لكنه استيقظ فجرًا على صوتِ زجاج يتهشم- فقد أطلق مجهول وابلًا من الرصاص باتجاه منزله، ولم تكن لدى ج. أدنى فكرة عن هوية الشخص الذي قام باطلاق النار. بل وأخبر الشرطة التي حضرت لبيته لاحقا أنه لا يملك أي أعداء. بل ونوه أنّ أبنائه كانوا في غرفهم خلال ساعات الليل. لكن تفاجأ ج. برد الشرطة. فقد رد عليه أحد أفراد الشرطة قائلا : "بالفعل كان أبناؤكَ كلهم في أسرّتهم، ولكن أهانَ أحدهم فتاة من عشيرة بدوية أخرى على موقع تيكتوك".

دلت هذه الواقعة، والتي تكررت كثيرًا خلال الأشهر الأخيرة، على مساهمة تطبيق تيكتوك المركزية بعملية تفشي الجريمة في المجتمع العربي عامةً والبدوي خاصةً. حيث صرح أحد أفراد الشرطة قائلا: "كل شيء يحدث. في التيك توك، لكن الكبار غير قادرين على استيعاب ذلك. فقدَ الكبار وخاصة الأهل والمشايخ صلاحيتهم ومصداقيتهم. لا يَعي كبار السن في المجتمع العربي أنّ الصغار قادرون على التسبب بكوارث على تيك توك، مما قد يجبرُ عائلاتهم كلّها على مغادرة بلداتهم، وهذا ما حصل سابقا بالفعل".

עברו לתצוגת גלריה فيديو تهديدي لشخص يشتبه بتعاونهِ مع الشرطة

حدثت في العام الماضي واقعة مماثلة، حيث تداول بعض رواد التيك يتوك فيديو لشاب من سكان رَهط يشتم بلا توقف أبناء عشيرة أخرى في أعقاب نزاع مع عائلة احتمت وعلى ما يبدو بعشيرتهِ. حيث صرح الأخير قائلا ومن خلال الفيديو الذي انتشر بين سكان رَهط: "أنا مِش شايف حَدا فيكو. كُس أختك على أخت عشيرتك، منيح هيك؟". وكالعادة لم يتأخر الرد بالمجيء. فقد قُتل وبعد أقل من يوم واحد رمضان أبو لطيف ابن الـ20 عامًا أحد أقرباء الشاب المذكور، رميًا بالرصاص. كان تيك توك المنصة التي اختارها القتلة لنشر الخبر، حيث نشر هؤلاء من على التطبيق فيديو ظهرت فيه السيارة التي ثقبها الرصاص. بل وبلغ بهم التهكم أن ذيلوا الفيديو بعبارة: "الله يرحمه، كان عامل فيها أبو عَضل".

تحول تطبيق تيك توك ومنذ انتشار ذاك الفيديو في أوساط الشباب العرب قبل نحو ثلاث سنوات، لأحد الآليات والعوامل التي تُحفز النزاعات والجريمة في الشارع العربي- خاصة في صفوف الشبان المنتمينَ لعائلات ذات مستوى اقتصادي-اجتماعي متدنٍ أو سَوابق جنائية . توثق بل وتمجّد الفيديوهات التي تُنشر بكثرة على التطبيق، عمليات إطلاق نار في الشوارع، حيازة الأسلحة والمخدرات، السفر بسرعة بالغة والتهديد العلني بالقتل، بالإضافة إلى استعراض كميات كبيرة من المال- يقدّر أنّها مالكيها حصلوا عليها بطرق غير قانونية، لأنّ القانون يحظر دفع أو استلام مبلغ نقدي يزيد عن 6,000 شاقلا جديدا.

עברו לתצוגת גלריה فيديو يظهر فيه أحد سكان النقب

صرح رشيد أبو خيط، وهو طالب يدرس للقب الثاني في علم النفس في الجامعة العبرية، ويتناول من خلال أطروحته موضوع الإعلام الجديد قائلا، لقد تحول التيك توك خلال آخر ثلاث سنوات، لأداة يعبرُ من خلالها الشبان العرب المنتمونَ لفئات مستضعفة، عن تقديرهم واعجابهم بالسلوكيات الإجرامية. بل وأضاف أبو خيط قائلا: "ينبع اختيار التيك توك كأداة تعبيرية من سهولة استخدامهِ، فهو لا يتطلب معرفة تكنولوجية واسعة أو خبرة في الميديا، فمن السهل الدمج بين الصور والموسيقى. يعتبر سواد المجتمع العربي الأعظم التيك توك ساحة المجرمين والشبيبة الجانحين، الخلفية".

اضطرت الشرطة وعقب انتقال هذه الفئة إلى تطبيق تيك توك، تركيز جهودها على مراقبة نشاط رُواد التطبيق من أجل منعِ ارتكاب المخالفات والجرائم. حيث صرح أحد أفراد الشرطة الذي يعمل في لواء الجنوب قائلا: "أقضي نصف وقت عملي على الهاتف". بل وأشار قائلا أن جهاز الشرطة يجمع ومن خلال التطبيق معلومات استخباراتية حول نزاعات قد تؤدي إلى العنف، التحريض والجرائم. وتابع قائلا: "يتحتم علينا التواجد في التيك توك، ما دام هؤلاء الشبان يستخدمونهُ". أضاف وفي نفس السياق شرطي آخر قائلا، علينا الاعتراف أن الشرطة تتخذ وفي بعض الأحيان إجراءات قانونية، فقط بعد نشرِ الفيديوهات التي توثّق الجرائم على التيك توك وهي إجراءات قد تكون متأخرة أحيانا.

وعليه، عيّن جهاز الشرطة ثلاثة من عناصر قسم الاستخبارات للعمل خصيصا في لواء الجنوب، وأوكل إليهم مهمة مسْحِ ومراقبة التطبيق بشكل دائم. ولكنّهم يواجهون صعوبة بالغة باثبات احتواء هذه الفيديوهات على مخالفات حقيقية. حيث يتضح وفي أغلب الأحيان أنّ الأسلحة التي يستعرضها المشتبه بهم خلال الفيديوهات، مجرد ألعاب، بل وأنّ فيديوهات التباهي بامتلاك مبالغ نقدية كبيرة تصل إلى عشرات آلاف الشواقل، للتسلية فقط لا غير. حيث صرح أحد عناصر الشرطة قائلا: "حاولنا توقيف بعض الأشخاص الذين ظهروا في هذه الفيديوهات، ليتضح لنا لاحقا أن بعض هذه الأموال مزيفة أو أنّهم قاموا لِتوهم ببيع سيارة. ليس من السهل ربطُ مصدر هذه الأموال بمخالفات أو جرائم".

"ظاهرة خطرة"

تداول رُواد التيك توك خلال شهر حزيران من هذا العام فيديو لشاب من اللد يجلس في سيارته ويهدد عائلة تسكن نفس المدينة. جلس إلى جانبه شاب آخر من سكان اللد، لكنه لم ينبس بكلمة. لكن وبالرغم من ذلك وبحسب أقوال والده، تلقت العائلة تهديدات عديدة. حيث صرح الأب ل"هآرتس" قائلا: "تلقينا تهديدات، لكننا لم نعرف السبب. أجريتُ بعض الاتصالات لأفهم الصورة، ولكن كانت الأمور قد خرجت عن السيطرة بسرعة. حيث بدأ هؤلاء الأشخاص بتهديد ابني بالقتل لمجرد ظهوره في ذاك الفيديو، وعليه لم يغادر المنزل لأسبوعين خوفًا على حياته".

עברו לתצוגת גלריה مقطع يظهر تفتيشا في بيت عودة قطير צילום: חשבון הטוויטר של reemaub1

أشار إبراهيم (والد الشاب) إلى أنّه توجّه إلى الأشخاص الذين هددوا ابنه، ولكنهم رفضوا التوقف عن أفعالهم تلك. لم يجرؤ إبراهيم على التبليغ عنهم للشرطة خوفًا من قيامها باعتقالهم، الأمر الذي قد يزيد الأمور تعقيدًا. لكنه، تمكن لاحقا وفقط من خلال لجنة صلح المدينة، من حل المشكلة. وصف إبراهيم تلك الفترة قائلا :"حرص بعض الأشخاص حينها على تعميم الفيديو على التيك توك من أجل تأجيج الصراع، تحولت حياتنا إلى كابوس . قمتُ وعقب هذه الواقعة، باغلاق جميع حسابات ابني على تيك توك. لم نرغب بالتورط مجددًا".

بحسبِ أبو خيط يحتوي التيك توك على فيديوهات كثيرة تتضمن تهديدات واضحة بالعنف بل وبالقتل أيضًا، ولكن لا تقوم الشركة بحذفها. تابع وفي هذا السياق أبو خيط قائلا: "هناك من يُهدد بشكل غير مباشر، عن طريق أغانٍ معينة وهناك من يقوم بذلك بطريقة مباشرة ويذكر أسماء أشخاص بِعينهم. لكن، ورغم تفشي الظاهرة إلا أنّ تيك توك لا تقوم عامةً بحذف هذه الفيديوهات، ربما لأنها لا تتلقى شكاوٍ رسمية ومنظّمة. يتم وفي معظم الحالات، الرد على فيديو التهديد بفيديو تهديد آخر، وعليه قد يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى العنف".

أضاف أبو خيط قائلا، يَلقى تيك توك رواجًا واسعًا في صفوف الشبان العرب القاطنين في إسرائيل، لدرجة استعمال بعض الأعراس والحفلات الخاصة في المجتمع العربي أغانٍ ذات محتوى عنيف. وتابع أبو خيط قائلا: "باتَ سهلًا الدمج بين هذه الأغاني وبين صور وفيديوهات ذات محتوى عنيف، حيث لاقت هذه الأغاني والفيديوهات وبسبب هذا الدمج، رواجًا واسعًا". نوه أبو خيط قائلا أنّ : "تبعات هذه الظاهرة على الشبان العرب خطيرة، لأنها تعزز ثقافة العنف والجريمة فمن الصعب التحكم بهذه المضامين في ظل الواقع الحالي الذي يعيشه المجتمع العربي".

עברו לתצוגת גלריה فيديو لملثم

الطريقة الوحيدة لنيل الاحترام

أصدر باحثون من جمعية الشبان العرب "بلدنا" بحثًا تناول العنف والجريمة في صفوف الشبا العرب. تم وفي إطار هذا البحث إجراء 70 مقابلة مع 70 مراهقًا وشابًا ارتكبوا جرائما أو تورطوا فيها في السابق. شمل هذا البحث أيضا مقابلات مع خبراء في مجال الرفاه الاجتماعي ومحامين متخصصين في القانون الجنائي. صرح وفي هذا السياق الباحث، الصحفي والمترجم خالد السيد قائلا: "بدأ اهتمام الأبحاث بالتيك توك عن طريق الصدفة، عندما قام أحد أعضاء الفريق البحثي المتخصص في مجال الإعلام بلفتِ انتباهنا إلى هذه الفيديوهات، بالضبط في بداية انتشار هذه الظاهرة. فوجئنا بكمية الفيديوهات التي تحتوي على رسائل فَظة، عنيفة وإجرامية، خاصة لدى الشبان العرب".

قال المحامي وئام بلعوم والذي يعمل في فريق جمعية "بلدنا" البحثي، إنّ الباحثين جمعوا أكثر من 300 فيديو من هذا النوع بل وحَللوا 200 منها. بحسب أقواله، شملت معظم الفيديوهات التي جُمعت المجاهرة بالقوة، الثراء والجريمة. بل وأضاف أن الفيديوهات التي حظيت بأكبر عدد من اللايكات والمشاركات قد تضمنت إطلاق نار، استعراض أموال، تمجيد منظمات اجرامية، أعراسًا تُسمع فيها أغانٍ ذات محتوى عنيف وأشخاصًا يحملونَ أسلحة. أما الفيديوهات التي حظيت بعدد أقل من التعقيبات والمشاركات، فشملت تباهيا بتهريب المخدرات، استعراضا للأسلحة (بدون ظهور أشخاص) وفيديوهات تحمل تهديدات. نوه السيد قائلا أن : "كانت الكثير من الحسابات التي نَشرت هذه الفيديوهات وهمية".

وفقًا لأقوال المحامي بلعوم، تتراوح أعمار معظم الشبان الذين نشروا هذه الفيديوهات عبر التيك توك بين 25-20 عامًا، زادت بعض أعمارهم عن 30 عامًا. وتابع قائلا: "لقد أثبتت تحليلاتنا أنّ معظم الشباب الذين نشروا هذه الفيديوهات أو استخدموا تيك توك من أجل تداول رسائل تهديد ومضامين إجرامية، كانوا شبيبة في ضائقة، انتموا لعائلات مُستضعفة أو لعائلات ضمت أفرادًا خالفوا القانون أو ربطتهم علاقات معينة ببعض المنظمات الإجرامية، أي أنهم ترعرعوا في بيئة مخالفة للقانون".

بحسب السيد: "تعكس فيديوهات التيك توك ثقافة الجريمة في صفوف الشبان العرب الجانحين. فهم يحاولون من خلالها الحصول على الاحترام، ليَقينهم أن المجتمع يعتبر مخالفي القانون والسجناء "شُجعانا" جديرون بالتقدير والاحترام. وعليه تعكس هذه الفيديوهات مكانة مروّجيها الاجتماعية. ما يدفع هؤلاء الشبان لنشر هذه الفيديوهات، هو رغبتهم باستعراض قوتهم وانتمائهم لمنظمات إجرامية، لعائلات قوية، لأقرباء تورطوا بجرائم مختلفة، لاعتقادهم أنّها قد تَجلب الاحترام ".

أما د. أسماء غنايم التي تعمل كمحاضرِة وباحثة في مجال الإنترنت فأشارت إلى أنّ استخدام تيك توك، بات ظاهرة عالمية. وأضافت أنّ استخدام التيك توك بشكل واسع من قبلِ الشبان العرب، ينبع أيضًا من غياب البرامج والأطر التربوية والثقافية، الفراغ المجتمعي أي من الرغبة في التمرد على التقاليد وعلى القيم الأسرية لكن في ظل غياب بدائل عصرية. وأضافت د.غنايم قائلة: "هناك علاقة وثيقة بين الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي والفيديوهات العنيفة- حيث يعكس ما نراه على شبكة الإنترنت ما يحدث على أرض الواقع".

نوهت د. غنايم قائلة: "تحاول القلة القليلة التي تختار العنف - من خلال إطار ثقافة "اللايكات" استعادة الشعور بأهميتها وقيمتها، بينما يقف معظم الشبان العرب على الحياد ويكتفون بالمشاهدة- وهنا يكمن خطر اتساع نطاق العنف". أضافت د. غنايم قائلة : "سيؤثر استهلاك هذا المحتوى العنيف بطريقة أو بأخرى على أفكار، مواقف ووجهات نظر هؤلاء الشبان. بل وقد يخلق سلوكيات عنيفة لا يمكن تغييرها".

לאייטם בעברית: הפשיעה בחברה הערבית מתפשטת לטיקטוק, ומסכנת גם צופים מן הצד