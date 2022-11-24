الفَرْج والمهبل، بين الخُرافات والحقائق

ظهرت في ثلاثينات القرن الـ20، في الصحف الأمريكية إعلانات مُصوّرة كَررت نفس الموضوع : سيدة جميلة وأنيقة تتحسر على تدهور علاقتها بزوجها. لكن ولِحل هذه المعضلة واستعادة الزوج، نصح نفس الإعلان باستخدام مُستحضر حمل حينها اسم "ليزول".

"ليزول" اسم مألوف لَكُنَّ كمادة مُعقِمة لتنظيف المراحيض؟ لم تُخطئن هذا صحيح بالفعل!- إنّه نفس المنتج. كان استخدام مُستحضر "ليزول" لتنظيف، تَعقيم المِهبل وكوسيلة غير ناجحة لمنع الحمل، شائعًا على مدار سنوات طويلة رغم تسببهِ بأعراض جانبية صعبة كأضرار كيميائية للمِهبل، التهابات في الحوض وحالات وفاة لنساء كثيرات.

עברו לתצוגת גלריה دعاية لمنتج "ليزول" كندا-1935 צילום: Wikipedia, public domain

لا عِلمَ لنا في أية مرحلة من تاريخ البشرية نشأ هذا الرابط بين الأعضاء التناسلية الأنثوية وبين والحاجة لتنظيفها وتعقيمها المفرط. أنبعَ ذلك عن محاولات منع الحمل غير المرغوب فيه، الثقافة الأبوية، جهود تسويقية قادتها شركات إنتاج مُستحضرات النظافة أم عن كل هذه العوامل مجتمعة؟ تُذكرنا رفوف الصيدليات والإعلانات التي تُحاصرنا في كل مكان، بأن الأعضاء التناسلية الأنثوية تتطلب قدرًا خاصًا من النظافة.

حيث تواصل الصحف والمجلات والمواقع التي تقدم نصائح مُضللة تحت غطاء طبي من خلال تسويق مُستحضرات النظافة التي تطلق عليها"صابون المناطق الحساسة"، المناديل المعطرة، غُسول المهبل، الفُوط الصحية المعطّرة للاستخدام اليومي والزوايا النسائية، بتعميمَ وترسيخ تَصور "قذارة الفَرْج". وعليه يتحتم على النساء تنظيف فُروجهنَّ لأن رائحتها كريهة، لتحصد هذه الصناعات مليارات الدولارات على حسابهن.

لقد تغلغلت هذه الرسائل إلى قلبِ ثقافتنا، لتنضم إلى سلسلة رسائل سلبية أخرى تتلقاها الفتيات والنساء في مرحلة عمرية مبكرة جدًا لتخلق هذه بدورها تصورا جسديا سلبيا، انشغالا مُفرطا وغير صحي بالجسد وعدم الرضا الدائم عن الذات.

لن تُغير هذه المقالة العلمية التصوّر الثقافي السائد، ولكنني سَأفندُ بعض الخرافات المتعلقة بالفَرْج والمهبل.

الخُرافة: يجب الحرص على غسل الفَرْج لتجنب الالتهابات

لا يَقي غسلُ الفَرْج من المشاكل الصحية والالتهابات. لمن لا يعرف، عاداتُ غسل الفَرْج كغسل الجسم بشكل عام (وخلافًا لغسل الأيدي، الذي يَقي فعلًا من انتقال التلوث)، ما هي إلا نِتاج ثقافة، تربية واختيار شخصي- لا تقف وراءها أي أسباب طبية.

يقفُ انبعاث رائحة كريهة من الفَرْج - رغم أنها تنبعُ من جِلد الفَرج لا من الإفرازات المهبلية- وراء غسِلهِ المفرط. يمكننا التحقق بسهولة من مصدر الرائحة بواسطة مَسح المنطقة بأعواد القطن: أولًا الطبقة الجلدية الخارجية، ومن ثم استخدام عود قطن آخر لفحص الإفرازات المهبلية.

تنبعُ الرائحة المنبعثة من الفَرْج غالبًا من إفرازات الغُدد العِرقية "المفترزة" وتقطير البول. لمن لا يعرف تحتوي أجسامنا على غُدد عرقية تُفرز سائلًا عديم الرائحة وظيفته تنظيم حرارة الجسم، وعلى غُدد عِرقية مفترزة موجودة في الفَرْج، حول الحلمتين وتحت الإبط. تُفرز هذه الغُدد مزيجًا من المواد التي تحلّلها البكتيريا- وهي العملية التي تنتج عنها رائحة العرق المألوفة.

وكما تختلف رائحة أجسادنا ودرجة تَعرقها، تختلف بالمقابل رائحة أجساد النساء الواحدة عن الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تختلف درجة حساسية النساء (أزواجهن أو زوجاتهن) للروائح، الأمر الذي يؤثر على عادات غسل الفَرْج المختلفة.

الخُرافة: الإفرازات المهبلية هي قاذورات تتطلب غسلا "داخليا"

لمن لا يعرف للمهبل قدرة مذهلة على التوازن وعلى أداء وظيفته تحت كل ظرف، خلال جريان دمِ الحيض، نُزول المَني داخله، الاحتكاك عند الجماع، الحَمل، الولادة والنشوة الجنسية.

سيداتي أنوه أن الإفرازات المهبلية عبارة عن مزيج خلايا عادة ما تنسلخ عن جدران المهبل، بكتيريا، سائل نابع من إفرازات عنق الرحم والذي تتغير تركيبته وخصائصه حسب وضع الهرمونات في جسمنا بالإضافة لسائل مائي مصدره الأوعية الدموية. يزداد إفراز السوائل عند الاستثارَة الجنسية حيث تتسع الأوعية الدموية المتواجدة حول جدران المهبل لتنقل السائل من الأوعية الدموية إلى جوف المهبل.

עברו לתצוגת גלריה صورة لأداة غسل مِهبلي- نُشرت في الولايات المتحدة عام 1905 צילום: Wikipedia (Public Domain)

لبكتيريا المَهبل البشري تركيبة خاصة، ويشمل عملها من بين عدة أمور حمايتهُ من الالتهابات بطرق مختلفة. وعليه فإن جميع مُكونات الإفرازات المهبلية ضرورية، حيث تقوم كلها بأدوار إيكولوجية مَهبلية هامة. ألا تخرج الإفرازات المهبلية منَ المهبل؟ إذن فهي غير"مُلوثة".

لا يساهم غسلُ المهبل الداخلي بحمايته من الالتهابات، بل على العكس قد يضره، لأنّه قد يؤذي مجموعة البكتيريا. لذلك، يوصى طبيًا بتنظيف الجلد الخارجي فقطـ أي الفَرْج، وتجنّب غسل المهبل من الداخل.

لكن، عند حدوث خلل في توازن مُكونات الإفرازات المهبلية، سواء بسبب تغيير في تركيبة الجراثيم، وجود جراثيم ضارة، فطريات أو التهابات معينة- تتغير الإفرازات المهبلية بل وقد ترافقها أعراض معينة كالرائحة الكريهة، تغيّر بلون وبكمية الإفرازات المهبلية، الحَكة، الآلام والشعور بعدم الراحة.

تشير هذه التغييرات عادة إلى وجود مشكلة معينة قد تتطلب الخضوع لفحص طبي ملائم، لا استخدام غُسول المهبل وإن سوقته بعض الشركات كـ "صابون لغسلِ المناطق الحساسة".

الخُرافة: يجب غسل الفَرْجِ بالماء فقط

تذكرنَّ وعند الحديث عن النصائح المتعلقة بنظافة الأعضاء التناسلية الجملة التالية: "إذا ما في مشكلة ما تِخلقوها"، يعني إن لم تعانينَ من أي التهابات، فلا حاجة لتغيير عادات النظافة التي تتبعنها.

تسري توصية تجنّب استخدام الصابون أو غُسول الفَرْج على النساء اللواتي يعانين من التهاب الجلد التماسي، لأن استخداما قد يؤدي للالتهابات. حدثتني نساء كثيرات عن التحسّن الملحوظ الذي طرأ على الحَكة والشعور بالوخز بعد استعمالهن الماء فقط للغسلِ. كان سبب هذا التحسن الحفاظ على طبقة الجلد الدهنية، لأن استعمال الصابون يزيل الدهون وعليه فهو يَضر بإحدى آليات حماية الجلد وقد يؤدي إلى الجفاف والتَهيّج. بالإضافة إلى ذلك، قد تحتوي مُستحضرات النظافة على مواد كيميائية تُسبب التَهيج.

עברו לתצוגת גלריה فكري جيدا قبل اقتناء مُستحضرات تحمل صفات كـ"طبيعي" و "ناعم" צילום: Ekaterina Koniukhova/Shutterstock.com

لكن ومع ذلك، تعاني نساء عديدات من الحَكة والتهيّج، ولكنهن لا يَخترن استعمال الماء فقط. وعليه أنوه هنا، هناك مستحضرات لا تزيل طبقة الدهون التي تحمي الجلد، لذا فهي ملائمة للنساء اللاتي يعانينَ من التهاب الجلد التماسي ومن بعض الأمراض الجلدية.

تشمل بعض آليات تسويق غُسول الفَرْج أوصافًا عِلمية ظاهرية لخصائص المستحضر: درجة حموضة "متوازنة" (pH)، إضافة حِمض اللكتيك، أعشاب طبية ومواد مُضادة للبكتيريا. لكن، قلة يعرفنَّ أن معظم مُستحضرات النظافة التي تسوّق كمستحضرات ذات خصائص "سحرية" لم تخضع أصلا لفحوصات القوانين الطبية التي تقيس نجاعتها وأعراضها الجانبية من خلال الأبحاث قبل تسويقها. لذلك فإنّ وصفها كَمستحضرات طبيعية، ناعمة الملمس، مُصّححة وموازِنة، خاضعة لفحص علمي ينصح بها الأطباء- وصف محدود الضمان.

لا تؤثر مُكونات مستحضرات النظافة وإن كانت عالية الجودة، على درجة حُموضة المهبل. وبما أنّ المنتج مُعد للاستخدام الخارجي فقط- يعني غسل جِلد الفَرْج بدون غسل المهبل- فهو عبارة عن غسلٍ كأي غسلٍ آخر في الجسم، ولكن جلد الفَرْج قد يكون أكثر حساسية للمهيجات. لذا، بامكان النساء غسل فُروجِهنَّ بدون أي خوف بنفس المستحضر الذي يغسلن به سائر أجزاء أجسادهن. لكن يستحسن أن تستخدم النساء المعَرضات للإصابة بالتهاب الجلد التماسي، مُستحضرا آخرا لا يؤدي إلى تهيّج جِلد الفَرْج، أي مستحضرا غير معطر، خاليا من المواد الكيميائية أو النباتية يشمل ذلك زيت شجرة الشاي. إذا كان الغُسول يسبب لك التهيج، بدّليه.

الخُرافة: الفُوط الصحية اليومية ضارة بل وتؤدي إلى التهابات

تقوم الفُوط الصحية اليومية بنفس مهمة الملابس الداخلية تمامًا، فهي مُعدة لمنع وصول سوائل الجسم المختلفة إلى الملابس. تُفيد نساء عديدات بأنّ استخدام هذه الفُوط الصحية يمنحهن شعورًا بالراحة، يحسّن من ثقتهن بأنفسِهن ويبدد أي قلق أو تخوف من مواقف مُحرجة. لكن ومع ذلك، فإنّ الفُوط الصحية اليومية قد تكون مضرة: أولًا، إذا لأنها قد تحتوي على مواد كيميائية تهيج الجلد؛ وثانيًا، قد تتسبب بالرطوبة الدائمة.

עברו לתצוגת גלריה قد تتسبب الفُوط الصحية بالتهابات צילום: defotoberg / Shutterstock.com

في الحالة الأولى، قد تتسبب المواد الكيميائية المستخدمة لامتصاص السوائل والروائح وإضافة المعطّرات، بالتهاب الجِلد التماسي. أما في الحالة الثانية، فقد تزيد من التَعرق لأن جُزءها الخارجي مصنوع من مادة لدائنية كامدة تمنع مرور السوائل. بالإضافة إلى ذلك، تتراكم على هذه الفوط سوائل مختلفة كالإفرازات، العرق والبول. وعليه يظل الجلد رطبًا طوال الوقت مما يؤدي إلى التهيج، ازدياد الاحتكاك وإلى حدوث جروح في الجلد. قد يؤدي جُرح الجلد الناتج عن الاحتكاك، إلى التهاب ثانوي سببه الفطريات أو البكتيريا.

باستطاعة النساء اللاتي لا يعانينَ من أية حَكة أو أعراض مزعجة، استخدام أي نوع من الفُوط الصحية. نجد اليوم في السوق فُوطا صحية مصنوعة من القماش بل ومتعددة الاستعمال. كما ونجد ملابسا داخلية ذات قدرة امتصاصية عالية ( لفترة الحيض) ذات مزايا بيئية واقتصادية، ولكنها قد تحتوي على مواد تُسبب تهيجا جلديا لدى بعض النساء، وعليه، يوصى باستيضاح مكوناتها قبل شِرائها.

الخُرافة: تمنع الملابس الداخلية البيضاء الالتهابات والفطريات المهبلية

لا علاقة بين لون الملابس الداخلية وبين والالتهابات والفطريات المهبلية، فالمشكلة الأساسية هي التَعرق. ولذلك، هناك علاقة مباشرة بين نوع القماش ودرجة التهوية، حيث تزيد بعض الملابس الداخلية الاصطناعية من التَعرق، الأمر الذي قد يؤدي إلى المزيد من الرطوبة، الاحتكاك، تَهيج الجلد والتهاب الجلد التماسي.

עברו לתצוגת גלריה لا أهمية للونِ الملابس الداخلية، لكن نوع القماش قد يتسبب ببعض الرطوبة צילום: ssuaphotos / Shutterstock.com

سيداتي، هناك حالات نادرة تتطلب ارتداء لون ملابس داخلية معين. صادفتُ هذه الظاهرة أربع مرات فقط طوال سنوات عملي، وهي حالات نادرة يتسبب فيها لون القماش بحساسية معينة.

الخُرافة: يجب تنظيف الملابس الداخلية بالماء المغلي لتعقيمها

سيداتي، الفَرْج والمهبل ليسا عضوين للتعقيم! أتقُمنَّ بتعقيم قطع الملابس الأخرى؟ لا، إذن لا حاجة لتعقيم الملابس الداخلية بالماء المغلي.

الخُرافة: يجب استخدام مجفف الشعر لتجفيف الشعر لمنع حدوث التهابات فطرية

إطلاقًا! حيث يَضر التجفيف بواسطة مُجفف الشعر بطبقة حماية الجلد، وقد يؤدي إلى حروق.

بيت القصيد:

إن كنتِ لا تعانين من أي التهابات، فلا حاجة لتغيير عادات النظافة التي تتبعينها.

إن لم تكن لديك أي حساسية، لا مانع من غسلِ جِلد الفَرْج بالصابون الذي تستخدمينهُ لغسلِ سائر أجزاء الجسم، ولكن تجنبي التنظيف المفرط لأنّه قد يضر بطبقة الجلد الدهنية. بكل الأحوال، تجنبي تنظيف المهبل من الداخل.

إذا كنتِ تعانين من التهاب الجلد التماسي، تجنبي مُستحضرات النظافة التي تحتوي على مواد كيمائية مُهيجة، حافظة أو معطرة. يشمل ويسري هذا التحذير على جميع المنتجات التي تلامس الجلد: كالغُسول، الفُوط الصحية اليومية، المناديل المعطرة، مسحوق الغسيل، مُطري الغسيل وما إلى ذلك.

إن كنتِ تعانين من انبعاث رائحة كريهة، حَكة أو من عدم ارتياح معين- يتحتم عليكِ الخضوع لفحص طبي بل ويتحتم عليكِ تجنب العلاج الذاتي، وأعني هنا الامتناع عن التنظيف المفرط الذي قد يزيد من حِدة المشكلة.

أنصح بتجنب استخدام مُستحضرات تُسوّق خصيصا كمستحضرات لتنظيف "المنطقة الحساسة"- فقد تحتوي على مُهيجات، وتحمل رسالة مغلوطة حول الأعضاء التناسلية الأنثوية.

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