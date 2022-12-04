د. محاجنة :"يَدعونَ أني أؤيد الإرهاب!"

تلقيتُ وقبل عدة أيام اتصالاً من دكتور أحمد محاجنة الطبيب المتخصص في جراحة القلب والصدر في مستشفى "هداسا" والذي حاليا يتعرض لهجمة جماهيرية شرسة. أراد محاجنة والذي لم يَعد يدري ماذا ينبغي أن يفعل، استشارتي. فقد تحولَ بين ليلة وضحاها لضحية حملة عنصرية وشعبوية، عقب ادعاء بعض الجهات الضالعة بالقضية قيامه بتقديم حلوى للطفل المقدسي المشتبه بارتكابه عملية طعن.

كافكا بعينهُ كان رَح يخجل من هالقصة! وعليه سأدعُ الدكتور محاجنة يسردُ مأساته التي هي إلى حد كبير مأساة كل عربي في إسرائيل.

قال لي محاجنة: "احتفلتُ في ذلك اليوم مع أحد زملائي بالعمل باجتياز آخر امتحانات التخصص". ثم تابع قائلا: "طلبنا طعامًا من مقهى"رولدين"، تبقى ومع انتهاء احتفالنا هذا الكثير من الطعام. وعليه أصر طاقم المساعدة على توزيع ما تبقى من الطعام على المرضى، تبعا لذلك دخلت إحدى العاملات لغرفة الفتى الفلسطيني ابن الـ16 وناولتهُ صحنا من الطعام. خرجتُ من الغرفة، لكني فوجئت بقدوم شرطي يصرخ سائلا بصوت عالٍ مَن الطبيب الذي كان هنا؟ أجبتْ أنا، وسألته وأنا أهمُ بالخروج من الغرفة أهناكَ مشكلة؟. ثم قَدمَ وبعد لحظات شرطي آخر وكلمني بعدوانية شديدة بل وطالبني بالكشف عن هويتي، وقال لي"أنا السيد هنا" وأن عليَّ الكشف عن هويتي في كل مكان في إسرائيل. فأجبتهُ قائلا أن عليه التوجه لمدير القسم للحصول على بياناتي، ثم جلستُ أمام الحاسوب لاكمال عملي. لكني لاحظتُ أن الشرطي قد بدأ بالتقاط صوري مستعملا هاتفه النقال، فقلتُ له: "إن التقاط الصور، أمر غبي". خلاصة القول وجد محاجنة نفسه وبعد حوالي ثلاثة أسابيع، "يخضع للاستجواب والتحذير بتهمة عرقلة عمل ضابط شرطة أثناء أداء واجبه بل وإهانة موظف عمومي".

تابع محاجنة قائلا، لكن وقبل اتخاذ كل هذه الإجراءات نشرت صحيفة "يسرائيل هايوم" في 4.11، مقالا مطولا حول "الحادثة" لتعمَّ الكارثة. لم أرَ في حياتي كلها، بالذات عقب قراءتي التعليقات التي تلت المقالة، شيئا كهذا. صُدمت بل وخفت، فقد قامت وسائل الإعلام الأخرى بسرد، تكرار وتعميم القصة. وإن لم يكن هذا كافيا فقد أرسلت منظمة "بِتسلمو" للمستشفى خطابًا ادعت من خلاله أني أؤيد الإرهاب وأنني معجب بالإرهابيين وطالبت بسحبِ رخصتي. ثم تلقيتُ دعوة لحضور جلسة تأديبية في المستشفى، بدعوى تهنئتي الفتى الفلسطيني ولتصريحي أمام إحدى الممرضات أنه بطل قومي! قدمتُ وبمعيةِ المساعد الطبي والطبيب الذي كان معي في الغرفة وقت الحادث للإدارة، شهادات تثبت أن كل ما قلتهُ للمريض في ذلك اليوم كان فقط كيف حالك اليوم" ليُجيبني باللغة العربية "أنا أفضل حالًا " ثم لأفحصهُ وينتهي الأمر. شعرتُ أن هدف الجلسة التأديبية كان توثيقيا لا غير، وأنهم قرروا طردني مسبقا".

أكمل محاجنة حديثه قائلا: "لكنهم ورغم الأدلة التي قدمتها لهم خلال تلك الجلسة أرسلوا الأسبوع الماضي استنتاجاتهم لنقابة الأطباء، وأبلغوها عن اعتزامهم فصلي. لم يُكلف المستشفى نفسه عناء إرسال تلك الرسالة إليَّ، بل أرسلها لنقابة الأطباء التي تعارض فصلي من عملي، وها أنا أنتظر قرار هداسا " .

يقبع محاجنة ومنذ مرور أربعة أسابيع على الحادثة، في منزله. قال لي وخلال محادثتنا: "أشعر بالضيق، الإحباط وخيبة الأمل، بل وأشعر بخيانة الإدارة التي لم تدعمني ولم تقف إلى جانبي، رغم دعم المدير والأطباء القدماء لي. أخشى أن يطردوني، لكن كُلي أمل تلغي المحكمة هذا القرار. أنا حزين للغاية، لم أواجه بحياتي موقفا كهذا. لقد بذلتُ مجهودا جبارا من أجل النجاح في هذه المهنة، ولا أريد أن أفقد كل إنجازاتي بهذه الطريقة".

למאמר בעברית: ד"ר אחמד מחאג'נה, במלותיו