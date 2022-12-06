"خاطف الأرواح"

تُعتبر سفينة الرحلات "صبابا 5" التي يمتلكها إيتسيك أفنيري، من أكبر وأجمل السفن التي تَرسو في ميناء يافا. يَعرف سليم السفينة كما يعرف كفَ يده، إذ عمل على مَتنها في الماضي، بل وكان ينام فيها لفترات طويلة. لم يفعل سليم ذلك حُبا في حياة البِحار، إنما لاضطراره للاختباء لفترات طويلة في حياته.

نَشأ سليم في مدينة جنين، في ظروف حياة صعبة. كانت تجربته الجنسية الأولى مع أحد زملاء صفه، تحولت تلك العلاقة لاحقًا لعلاقة عاطفية لكنها حكمت عليه بالشقاء والتشرد طوال حياته. حيث لم يتقبل أهله الأمر وعليه طردوهُ من البيت، لكن ليس قبل أن يُنكّل به رجال الحمولة تنكيلاً شنيعًا. كان سليم في الرابعة عشرة من عمره عندما تجاوز الحاجز وهرب إلى إسرائيل لأول مرة في حياته. كانت محطة الباصات المركزية في تل أبيب محطتهُ الأولى، ولم يكن أمامه سوى العمل في الدعارة ليتمكن من البقاء على قيد الحياة.

شَكت أجهزة الأمن الفلسطينية بتعاونه مع الأمن الإسرائيلي عقبَ دخولهُ المتكرر لإسرائيل، ولهذا السبب خضع لتحقيق وحشي تضمن أيضًا اعتداءً جنسيًا خطيرًا. قام أحد أفراد عائلته عقبَ اعتقالهِ، بدفع كفالتهِ وتسريحه من الاعتقال مُتعهدا بأنه "سيحلُ المشكلة". كان "الحل" الذي قام به هذا الشخص عبارة عن جولة جديدة من التهديد والتعذيب. لكن سليم هرب هذه المرة دون رجعةٍ، ليسقط في الهاوية. "وجدت وكرًا في المحطة وعشتُ فيه"، يقول سليم، "أصحو، أنام، زبون... هذه حياتي."

زار إيتسيك أفنيري، صاحب سفينة "صبابا 5"، وكرَ سليم في إحدى الليالي. كان فارقُ العمر بينهما 35 سنة، لكن إيتسيك لم يكن كباقي الرجال الذي زاروا وكرَ سليم فقط لإشباع شهواتهم ومن ثمة مغادرة المكان. "قابلتهُ عندما كان عمري 16 سنة"، قال سليم، "حذرتني بعض الجمعيات من الذهاب معه لأنه يُحب الفتيان. لكني لم أكترث لذلك كما وأنه لم يُجبرني على شيء. عرض عليّ إيتسيك البقاء عنده، أرادني لنفسه فقط، كان إنسانا يملك مشاعرا. قدم لي الطعام، وأعطاني نقودا ولم يحرمني من شيء."

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ورغم قيام أفنيري بضم سليم تحت جناحهِ، إلا أن الفتى ظل بنظر الدولة مُتسللا غير قانوني. لذا أعادتهُ الشرطة لمناطق السلطة الفلسطينية بعد أن قبضت عليه بلا تصريح إقامة في إسرائيل. لكن سليم كان يعود دائما. لكن وللمفارقة شكّل هذا الاعتقال نقطة تحول إيجابية بالنسبة له، حيث بدأت وبالتزامن مع الاعتقال سلسلة إجراءات قانونية جديه في قضيته. حيث عُينت محامية من قسم المرافعة العامة للدفاع عنه. ادعت تلك المحامية أمام المحكمة أن حياته في مناطق السلطة بخطر فوري، وعليه لم تَقم السلطات الإسرائيلية بطردهِ كما في السابق. طلب أفنيري من المحكمة وبالتزامن مع الإجراءات القانونية، السماح لسليم بالمكوث عندهُ بدل البقاء رهن الاعتقال. "عينته المحكمة مراقباً عليّ، كان عليَّ البقاء مع أفنيري طوال الوقت"، قال سليم.

اكتشف سليم في هذه المرحلة بأنه ليس الشخص الوحيد الذي يحظى بهذه المعاملة الخاصة، "الكل بيمرَق عَ إيتسيك، وأنا كمان مَرقت عليه. هو صاحب المحل وبالآخر بوخِد اللي بَدو ياه. ما عنده مشكلة يصرف مصاري عَ الكل ويدلعهم بالمخدرات" قال سليم. وتابع قائلا: "إيتسك كان مُدمن أولاد صغار، وهذا كان اهتمامه الوحيد. لو هذا الموضوع كان مضايق الدولة كان عِملت شي، بس لأنو ما كان يقرب عَ اليهود ما حدا عمل شي". انتقل سليم وخلال حديثنا عن أفنيري بين وصفهِ بالمخلّص وبين وصفه كَمُستغِل. حيث قال: "لا أدعي أنه أجبرني على البقاء معه، لكن كما ترى، لا حيلة لدي. مررتُ بهذه التجربة ودفعتُ الثمن. كانت ممارسة الجنس معه أصعب شيء. كرهتُ معاشرته، لكني كنت طفلًا."

قدمَ أفنيري نفسه وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمان كَكفيل لمثليين فلسطينيين تورطوا في مخالفات جنائية، بالمقابل تعامل جهاز القضاء الإسرائيلي مع الموضوع كأمر مقبول بل ومُسلم به. يقوم أفنيري بكفالة لمثليين الفلسطينيين بالتنسيق مع محامييّ الشبان المُعتقلين. لكن لا يروق هذا الأمر لبعض المحامين. حيث قالت إحدى المحاميات من النيابة العامة والتي فضلت عدم ذكر اسمها: "فعلتُ ذلك مرة واحدة وشعرتُ بالقرف. كان موكلي إنسانا سكوتًا، وعليه لم يتطرق لأي تفاصيل. كان يقول "هذا الرجل يساعدني" أو "يسمح لي بالنوم عندهُ" لكن كان كلُّ الحاضرين على عِلم بتقديمهِ خدمات جنسية للرجال الذين يسمحون له بالنوم عندهم".

تم القبض على وليد - اسم مستعار ككل أسماء الشبان الفلسطينيين المذكورين في هذا التحقيق - على ظهر سفينة "صَبابا" في أحد أيام شتاء عام 2015، ومن ثمة تم إبعاده للضفة الغربية. قال وليد وفي هذا السياق: "قبضوا عليّ في إسرائيل أربع أو خمس مرات لكنني كنت أعود كل مرة من جديد. لسبب بسيط، لأنه وفي حال قبضت عليّ السلطة (الفلسطينية) فسيكون مصيري الذبح" . ترعرعَ وليد في مخيم لاجئين على مشارف أريحا، أما الحدث الذي غير مسار حياته فوقع عندما كان في الخامسة عشرة من عمره. بدأ وليد وقتها علاقة جنسية مع تلميذ آخر يدرس في مدرسته، وسرعان ما فُضح أمرهُ. وعندما بلغ الخبر مسامع شقيقه، قبض عليه وضربه ضربًا مبرِّحًا مستخدما كابلًا كهربائيا ثم منعهُ من مغادرة البيت. نجح وليد وبعد مرور 10 أيام، بالهرب من أريحا وتسلل إلى إسرائيل إلى أن وصل إلى المحطة المركزية في تل أبيب. لكن، فرضت حياته الجديدة في المحطة عليه خيارين أحلاهما مُرّ: الانضمام لعصابة إجرامية أو تسليم جسده لرجال بالغين مقابل الحصول على مكان للنوم. فضّل وليد الخيار الثاني.

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وهنا تدخل أفنيري وعرض عليه مَخرجًا ينقذهٍُ من بؤس حياة الشوارع. وصف وليد ومن خلال شهادته بالمحكمة العلاقة التي ربطتهُ بأفنيري كعلاقة جنسية تارة، وعاطفية تارة أخرى. "كان يجلب لي الطعام والنقود، كما وسمح لي أحيانا بالنوم في سفينته. أراد إيتسيك -وبصفتي مثليّا منبوذا في مجتمعي وأعاني من مشاكل مع عائلتي- مساعدتي"، قال وليد خلال شهادته.

زار وليد محطة الشرطة في شتاء 2016 بصحبة أفنيري. "رُحت لإيتسيك وقلت له خُذني عَ محطة الشرطة. طلبت منه يجي معي مشان يوافقوا يسمعوني"، قال وليد. رفضت الشرطة اقتراحه بل واعتقلتهُ. لكنه أحس بالأمل عقب تعيين محاميين من المرافعة العامة للدفاع عنه. بدأ وليد وتحت رعاية مُفوضية الأمم المتحدة للاجئين الإجراءات الأولية للانتقال إلى دولة ثالثة. لكن، ومع مرور الوقت تراجعت هِمته وتورط في المخدرات والدعارة. وعليه أُدين وليد وفي إطار اتفاق مع النيابة العامة في نيسان 2018، بمخالفتي مكوثٍ غير قانوني في إسرائيل. لكن تم الاتفاق على خصم أيام مكوثه رهن الاعتقال من فترة الحبس الفعلي التي أقرتها المحكمة ليتم الإفراج عنه فوراً. لكن، ومع الأسف تم وفي ربيع 2019، العثور على جثته فوق سطح أحد فنادق تل-ابيب.

كان يتحتم على هذه القصة، بحسب رضا عنبوسي أحد محاميي وليد من المرافعة العامة، أن تنتهي بشكل مختلف. حيث صرح خلال حديثه مع ملحق هآرتس قائلا: "لا تهتم الدولة في هذا النوع من القضايا، ولا بهذه الشريحة المجتمعية بل ولا تكترث بمشاكلهم. لكن هذه المشاكل هي المنفذ الذي يدخل منه عشرات المُستغلين". تابع عنبوسي قائلا :"كان هذا ما حصل مع وليد، فعندما قابلتهُ وسمعت بأن إيتسيك أفنيري مُستعد لمساعدته، اعتقدتُ ولسذاجتي أن أفنيري طيب القلب وبأنهُ مُستعد لمساعدته وكفالته بناءً على مَعرفة وصداقة سابقة، اعتقدت أن دوافعهُ إنسانية واجتماعية. لكن رويدًا رويدًا اكتشفت حقيقة الأمر".

التقيتُ بأفنيري وعُمر عند مدخل محكمة الصلح في شارع شوكين في تل-أبيب. كان منظرهما بارزا للعيان، رجل في الستينيات وفتى صغير. كان أفنيري مَن بادر لإجراء هذه المحادثة عقبَ انتهاء الإجراء القضائي. كنتُ قد توجهتُ اليه قبل هذا اللقاء بيومين، مُطالبا إياه بالتعقيب على تحقيق ضِدهُ. لكنهُ رد بكل ثقة بأن لا غبار على تصرفاته، وعليه عرض أن يشرح الأمر في إطار مقابلة صحفية. بدأ اللقاء بتساؤل طرحهُ أفنيري: "شو يعني لأني أنا (إيتسيك) بحب الشباب الصغار، يعني ممنوع أستضيف في بيتي مثليين فلسطينيين مُشردين؟"، وأضاف قائلا :"ليش بتربطوا بين الأشياء بصورة غبية؟ أنا بساعد الضعفاء وبدعمهم. ما استغليت حَدا وما حصلت عً مقابل. أغلب الإشيا إلي صارت كانت بمبادرتهم."

اقترح أفنيري عليَّ الحديث بالغداة مع عُمر لأتأكد من صحة أقواله. وعليه جلسنا في مقهى قريب. قصَّ عمر حكايته بلغة عبرية مكسّرة: "إيتسيك سَمحلي اشتغل عَ سفينته، وهناك اعتقلوني. فهو وقّع ودفع الكفالة عني، وما طلب مني أرجع شيكل حتى"، يؤكد عمر. ادعى عُمر في المحكمة أن حياته بخطر بسبب ميوله الجنسية وعليه لم تبعدهُ السلطات الإسرائيلية إلى المناطق الفلسطينية. لكنه مكثَ خلال هذه الفترة عند أفنيري كبديل للاعتقال، وظل عنده ما يقارب الـ14 شهراً. ربطت الاثنين علاقة جنسية عابرة. حيث صرح عُمر قائلا: "سكنت في سفينتهُ وفي بيتهُ كمان، وما كان عندي أي مشكلة أكون معه، هذا قراري. عملت كل شي بإرادتي وبرغبتي."

لمن لا يعرف كان أفنيري في نهاية الثمانينات أحد أهم شخصيات حياة الليل في تل-أبيب. اشترك بانشاء وإدارة عدد لا بأس به من الملاهي والنوادي الليلية كنادي المسرح "هبينجوين"، سينما دان وألنبي 58. لم يُخفِ الرجل أبدا انجذابه للفتيان الصغار، بل وصرح قبل 20 سنة لمجلة "هَزمان هفارود" (مجلة تعنى بشؤون مجتمع الميم) عن ميوله بصراحة قائلا: "أعشق الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين الـ18-22، ماذا أفعل؟ يبلغ عمر شريكي الحالي 19. أنا واقعي أعرف أني سأضطر وعند بلوغي الـ50-60، لدفعِ الكثير من المال لأحصل على شريك عمرهُ 19".

يعتبر أفنيري نفسه إنسانا "ثَوريا" فقد حقق الكثير من أجل مجتمع الميم، في وقت تعرض فيه غالبية المنتمين له لمضايقات وعنف. حيث قال خلال مقابلة معه: "لقد استأجرت على حسابي الخاص ولمدة سنتين شركة حراسة خاصة لحماية المثليين في النوادي الليلية". استنادا لهذا يدعي أفنيري أن كل ما يفعلهُ نابع من حسهِ بالمسؤولية الاجتماعية وعليه يقوم بمساعدة المثليين الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية.

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سألتهُ (بصفتي كاتب التحقيق الصحفي) أتلتقي بهم في المحطة المركزية؟ أجابني أفنيري قائلا: "أين تريدني أن ألتقي بهم، في قصر الثقافة مثلا؟ أنا لا أقصد المكان من أجل استغلالهم ومن أجل إشباع رغباتي". أتابعُ سائِلا: "أتشملُ بعض هذه اللقاءات ممارسة الجنس؟" أجابني أفنيري قائلا: "ما العلاقة؟ بإمكاني استعمال جرايندير -تطبيق تعارف للمثليين- للوصول لشبان أجمل بعشرة أضعاف مقابل 200-300 شاقلا فقط. لكني أحب أن أتعرف على شركائي قبل لقائي بهم. كلنا نستهلك الجنس، لك أسلوبك ولي أسلوبي. لكن لا علاقة بين هذا وبين نشاطي من أجل هؤلاء الشبان."

قلتُ لهُ: "لكنكَ لستَ عاملًا اجتماعيا، ولستَ طبيبا نفسيًا. وعليه فلا قدرة لديك على الفصل بين تقديم المساعدة وبين الجنس. أجابني أفنيري: "لستُ مُلزما بأن أكون عاملًا اجتماعيا أو طبيبًا نفسيًا، بامكان هؤلاء الشبان الخضوع لعلاج نفسي في مركز ما أثناء تواجدهم هنا". أ جبتهُ: "النتيجة وَحدة. أنت بتعرض مساعدتك على شاب فلسطيني يا دوب عمره عشرين سنة، بتعطيه مَحل للنوم وبتكفلهُ بدل الاعتقال مشان تنام معه، هاد اسمه استغلال". أجابني أفنيري قائلا: "أنا أرى الأمور بصورة مختلفة. يجب ذبحُ كل المُستغِلين. لكن في حالتي لا يوجد استغلال، بل على العكس هناك عطاء لا نهائي". أجبتهُ: "يعني ما عندك مشكلة إنو في بينك وبين هَدول الشباب يَلي بتساعدهم علاقة جنسية؟" رد أفنيري عليَّ قائلا: "لا مشكلة على الإطلاق. إذا أعجبني وأعجبته... لا داعي للنظر للأمر بهذا الشكل. أنا أحب الشبان اليافعين هذه ليست جريمة."

تحدث مُلحق هآرتس مع شبان تواجدوا في أربعة أُطر مختلفة للشباب في ضائقة. التقي هؤلاء بعدة شباب فلسطينيين مَكثوا عند أفنيري، وعليه وصفوا ما يحدث في سفينة أفنيري قائلين: "قُوادة، دعارة واستغلال"، "سجن"، "حَرملك للذكور"، و"دار أيتام يُستغل فيها الأيتام جنسيا". وفرَّ أفنيري لهؤلاء الشبان مأوى من حياة الشارع، وعليه ما قدموهُ لهُ كانوا سيقدمونهُ لكل الزناة العابرين.

أفاد عاملان سابقان من جمعية "السقف الوردي" الذي ينشط كملجأ طوارئ لشبيبة مجتمع الميم، أنهما اضطرا قبل بضعة سنوات إلى إبعاد شاب فلسطيني من الملجأ بعد أن ثبت أنه حاول تجنيد بعض الشبيبة اللذين يسكنون في الملجأ للانضمام لسفينة أفنيري. رأى مراد بأم عينه لجوء الفتية لإيتسيك. حيث صرح قائلا لهآرتس: "فقد هؤلاء الأطفال الذين دخلوا إلى إسرائيل عائلاتهم، وعليه فهم يبحثون عن شخصية تُعوضهم عن فقدان العائلة. يقوم إيتسيك باستغلال هذه النقطة تحديدا فهو يساعدهم، يدعمهم، يوفر لهم المأكل والمأوى وفي المقابل يخطف أرواحهم."

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توجه أفنيري وقبل عشر سنوات تقريبا بصحبة فتى (15 عام) نحو طاقم متطوعين تواجد حينها في المحطة المركزية من أجل مساعدة ودعم شبيبة تورطوا في الدعارة. أخبرهم أفنيري حينها أن الفتى المذكور يمكث معه كبديل للاعتقال وبأنه يحتاج لمساعدة لتحصيل حقوقه الاجتماعية. طلب المهنيون الحديث مع الفتى بشكل مباشر، لكنهم اكتشفوا بأن ذلك غير وارد بالحسبان بسبب اشتراط المحكمة بقاء الفتى بصحبة أفنيري طوال الوقت. لكن، طلب المتطوعون وفي هذه المرحلة (في جمعية خيرية) تخفيف شروط تسريح الفتى والسماح له بالخروج مرة أو مرتين خلال الأسبوع للمشاركة في لقاءات ضمن إطار برنامج المساعدة الذي تديرهُ الجمعية. تمت المصادقة على الطلب، ومع مرور الوقت زادت ثقة الفتى بنفسه وروى ما كان يحدث في السفينة.

تحدث في البداية بضمير الغائب – أي عن آخرين كانوا يمكثونَ عند أفنيري- لكن المتطوعين شعروا أنه يروي قصتهُ. قَدرت "ب"، وهي مرشدة خبيرة في برامج مساعدة الشبيبة في ضائقة، والتي راقبت عن كثبٍ قصة أفنيري بأن عدد الشباب الفلسطينيين الذين "مَروا" على أفنيري بالعشرات. كما وأكدت بأن مصير أي فتى فلسطيني مِثلي قادم من المناطق المحتلة بشكل غير قانوني إلى إسرائي، هو الوصول لإيتسيك. حيث قالت، يأخذهم إيتسيك لليلة واحدة أو لفترة طويلة. يعملون في السفينة ويسكنونَ عندهُ لكنه وفي نفس الوقت يعاشرهم. يعتبر هؤلاء الفتية إيتسيك مُنقذا، وهو يُنقدهم فعلاً. حيث يوفر لهم مَلاذًا آمنا من حياة الشوارع ومن السجن.

وتضيف "ب": "تلعب المخدرات دورا مركزيا في هذه العلاقات، وكلما زادت المخدرات كلما قلّت مقاومة الجسم. توافق الدولة على إرسالهم للاعتقال المنزلي في بيتهِ ليحولهم بدوره لجواري ذكور". ذكرت "ب" اسم أفنيري خلال خلال عدة جلسات عمل تناولت دعارة القاصرين حضرها ممثلون عن الشرطة، النيابة العامة، ووزارة الرفاه. بل وأبلغت هي وآخرين الشرطة مباشرة عما يحدث على ظهر سفينته، لكن الإجابة كانت دائمًا واحدة: لا يمكن الشروع بأي تحقيق بدون تقديم شكوى.

وصلت الشكوى التي انتظرتها الشرطة طويلا، عام 2019 فقط. حيث حضر شاب في الـ25 من العمر لشرطة لواء تل أبيب وادعى بأن أفنيري استغله جنسيا وبأنه دفعه لتعاطي المخدرات عندما كان قاصرًا. رافقت "ب" الشاب خلال تقديمه الشكوى وقدمت إفادة أكدت أقواله. اقتحمت الشرطة بعد بضعة أيام بيت أفنيري، وواجهته بالشبهات المنسوبة اليه. لكنه صرح وفي هذا السياق قائلا: "جلست قبالتي شرطية وادعت بأنني مُتهم بأخذِ فتيان فلسطينيين، شراء هواتف ومخدرات وملابس لهم. وأضافت أني أحصل لهم على تصاريح ثم أفعل بهم ما أفعل بهم. "

قال أفنيري أنه وفي هذه المرحلة، عرض على الشرطة مجموعة من القرارات التي أصدرها بعض القضاة، وافقوا من خلالها على مكوث شبان فلسطينيين عندهُ كبديل للاعتقال. وأضاف: "قلتُ لهم لا يشكُ بي كلُّ النظام، كلُّ القضاة، كلُّ ضُبّاط الأحداث. واجهوني بمن يدعونَ أني آذيتهم".

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تم وبعد بضعة أشهر إغلاق ملف الشكوى ضد أفنيري، بحجة عدم وجود أدلة كافية. أدلى وفي هذا السياق أحد المُقربين للنيابة العامة في تل أبيب قائلا، أن الملف أُغلق أيضًا بسبب الفارق الزمي - 10 سنوات- بين موعد وقوع الحادثة وبين تقديم الشكوى. وعليه قررت النيابة إغلاق الملف لعدم وجود أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام.

ربطت أفنيري بحسب أقواله، أربع علاقات عاطفية طويلة مع شباب فلسطينيين قدّم لهم المساعدة. تحتفظ "هآرتس" بمعلومات عن أربعة "فتيان أفنيري"، ممن يقضون عقوبات سجن فعلية بسبب ارتكابهم مخالفات جنائية. كان منصور أحد هؤلاء الشباب الذين يدخلون ويخرجون من السجن على الدوام. ضُبط منصور في سن الـ13 وهو يمارس الجنس مع أحد زملائه بالمدرسة. أراد والد الفتى الانتقام من منصور، وعليه ادعى أنه مُتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي وبأنه سلّمهم معلومات عن شبيبة فلسطينيين ألقوا حجارة. صدق ومع الأسف الشديد حتى أهل منصور الإشاعة وطردوا منصور من البيت. وصل منصور إلى إسرائيل وتورط في دائرة الدعارة والمخدرات. لكنه تورط أيضا ومع مرور الوقت في قضايا جنائية. قال منصور لهآرتس: "تعرفتُ على إيتسيك في المحطة المركزية، كان يساعدني دائمًا عندما كنت أتعرضُ للاعتقال. كان يُطلق سراحي، أو يأتي إلى المحكمة ليَكفلني، يُرسل لي رسائلا يوفرُ لي مكان عمل. لقد قدم لي الكثير". عندما سألتُ منصور عن المقابل الذي كان يُقدمه كان الجواب واضحًا: "المقابل معروف".

تابع منصور قائلا: "يتصرف إيتسيك كالثعلب، يُغري الناس بذكاء، يعرف كيف يجذبهم إليه من خلال المال، المعارف، العلاقات مع الشاباك... فهو لا يأتي إلى هنا لوجه الله من أجل مساعدة الناس بدون مقابل. يأتي بسرعة البرق باللحظة التي يعرف فيها عن وصول فتى جديد، لكنه لا يقوم بأي شيء بدون مقابل. فهو يريد فقط فتيانا صغارا، فلا يمكنه مُعاشرة مع من هم أكبر من سن 20".

لعبت المخدرات وبحسب أقوال منصور، دورا أساسيا في التعامل مع أفنيري. حيث صرح قائلا: "كان في مَلان مخدرات وكنا نِعمل حفلات. ما بَلوم حدا. كنت مَسطول قبل ما أتعرف عَ إيتسيك. تدهورت للمخدرات في الشارع". قال مُراد، الذي انتمى لشلة أفنيري حتى وقت ليس ببعد: "كان أفنيري يجي مع علي للحفلات، ويبعتني أقول للعرب أن رَح يبسطهم. الكل كان يعرف أنه إذا بَدك "حَبة" روح لإيتسيك". لكن أفنيري يُنكر ذلك، ويؤكد: "هذا غير صحيح على الإطلاق، أتحدى كل من ادعى ذلك، أن يقوله في وجهي. مُخدرات؟ جنس جماعي (أورجيا)؟ وحياة ربك! شو أنا يو هافنر (مؤسس مجلة بلاي بوي)؟ أنا بعمل العكس، بحاول أخلصهم من المخدرات."

يبلغ سليم الآن 28 عاما. يعيش في السنوات الأخيرة في قلب أحياء جنوب تل أبيب، ويبتعد عن المحطة المركزية. لكن،الأخطاء التي تورط بها في السابق قضت على احتمالات حصوله على تأشيرة إقامة في إسرائيل أو حتى البدء بإجراءات للانتقال والسكن في دولة أخرى. حيث تراهُ يتجول في المدينة وكأنه خيال، بدون أي مكانة قانونية، يعيش من أعمال عابرة. قال سليم لهآرتس: "لا أذهب لإيتسيك الآن، فأنا أعمل. لكنه حاول معي 20 ألف مرة. أُفضّل الموت عن الخروج معه". مع ذلك، أحيانًا وفي ساعات المساء، يأتي سليم إلى ميناء يافا ويتسلق ظهر السفينة الراسية على رصيف المرفأ. حيث قال: "لما بَحس مَخنوق بَروح لهناك، حتى لما إيتسيك ما بكون موجود. كل الناس إلي بيعرفونني هناك. إيتسيك يعني مكان، يعني بيت. إيتسيك كل شي".

לכתבה בעברית: כולם יודעים מה קורה בספינה של איציק ביפו. והכל ממשיך, כאילו כלום