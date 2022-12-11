قُتلت أمّهم، لكنهم يدفعونَ الثمن

كانت رباب أبو صيام على عِلم أنّ موتها وشيك. فقد كانت تهديدات زوجها وعائلته لها واضحة، متواصلة، وأحيانًا مفصّلة أيضًا. "عَرفت كل شيء قبل مقتلها. بل وكانت تعرف مَن سيحصل على المال ومن سينفذُ الجريمة. بل وأخبرت عائلتها بذلك في حينه"، قال شخص مُلم بتفاصيل الواقعة لهآرتس. كانت الشرطة أيضًا على عِلم بهذا الموضوع، ولكن لم تغير هذه الحقائق مصيرها.

حيث دخل مساء يوم الثلاثاء تحديدا في الـ26 من تموز، بضعة أشخاص مسلحينَ إلى ساحة منزلها في اللد وأطلقوا النار عليها. كانت رباب واقفة هناك وكأنّها تنتظرهم. هَيا، قالت لهم، وهي تحمي بجسدها اثنتين من بناتها. تمكّنت من حمايتهن، ولكنها قُتلت على الفور. شَهدت أمّها أمينة، كل شيء.

עברו לתצוגת גלריה تظاهرة في وادي عارة ضد قتل النساء צילום: אמיר לוי

حَلمت رباب وحتى موعد الواقعة بأسبوع واحد، بأن تنتهي الأمور بشكل مختلف. فقد أخبرت القاضي حين وقفت أمامه في المحكمة الشرعية، بأنّها مُتنازلة عن جميع حقوقها وأن كل ما تبغيهِ الحصول على الطلاق من زوجها، بل وأخبرته أنها مُتنازلة عن حضانة بناتها الثلاث. كانت بناتها الثلاث العقبة التي حالت بينها وبين الموافقة على خطة الحماية التي عَرضتها عليها الشرطة. فلم يكن بإمكانها عزلهن عن محيطهن الطبيعي وعن سائر أفراد العائلة . وعليه تحتم عليها التنازل عن بناتها من أجل انقاذ نفسها، ظانةِ بذلك أنّها قد أنقذت نفسها على الأقل.

ولكن لم يتم توقيع اتفاقية الطلاق في حينه. حيث طلب الزوج وبحسب أقوال شاهدينِ حضرا تداول القضية في المحكمة حينها، تأجيل البتِّ في القضية مرة أخرى لأسبابه الخاصة. سافر الزوج بعد بعض بضعة أيام إلى خارج البلاد ليدخل القتلة إلى ساحة منزل رباب ويردوها قتيلة. اعتقلتهُ الشرطة عندما عاد إلى البلاد بشبهة إصدار أمر بالقتل، ولكنها أطلقت سراحه بعد فترة وجيزة.

قصة قتل رباب يا سادة مركّبة، بل وتنقصها الكثير من المعلومات. لكن رفض قسم الرفاه الاجتماعي في اللد التعاون مع هآرتس في هذا الشأن، بل وكانت هناك تفاصيل إضافية حُظر علينا نشرها. ولكن، قَلْبَ هذه القضية هو البنات الثلاث، ورغبة الأب في الحصول على حضانتهن وهو موضوع لم تحسمه المحكمة بعد. لم تكن هذه حالة استثنائية، فقد وجدت الشرطة وخدمات الرفاه الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة أنّ محور ملفات العنف الأسري في العديد من العائلات، هم الأبناء. لمن لا يعرف هذه النزاعات ليست قضائية فحسب بل شخصية. فهي تشمل غالبًا تهديدات واضحة، تتحول أحيانًا إلى أفعال. يشكلُ واستنادا إلى الكثير من الحالات، قتلَ الأم خطوة هامة في الطريق نحو الحصول على حضانة الأطفال، أو على الأقل محاولة لتحقيق هذه الغاية.

עברו לתצוגת גלריה "عَرفت كل شيء قبل مَقتلها. بل وكانت تعرف مَن سيحصل على المال ومن سينفذُ الجريمة" צילום: אילן אסייג

لم تتخذ المحكمة وحتى اللحظة قرارا بشأن بنات رباب أبو صيام الثلاث، والتي تبلغ كبراهن الـ 11 من عمرها. وعليه تتواجد الطفلات الثلاث حاليا في حضانة جدتهن أمينة، التي عيّنتها المحكمة وصية مؤقتة عليهن. تخوض الجدة حاليًا نضالًا قضائيًا شرسا، للحصول على الحضانة. يقف أمامها والد الطفلات الذي يُشتبه باصدارهِ أمرًا بالقتل، حرًا طليقًا. وعلى الرغم من توقيف بعض المشتبهِ بهم بارتكاب الواقعة، إلا أنّهم ما زالوا أحرارا. بالمقابل أفاد بعض الأشخاص المكلفينَ بمعالجة الملف من قِبل المحكمة، بأنّهم يشعرون بأنّ حياتهم بخطر. يخيم الرعب على الجميع.

لا يصبُّ القانون في صالح أمينة بتاتا. حيث يشترطُ سحب وصاية أحد الوالدين فقط في حال تقديم لائحة اتهام بمخالفات عنف أسري. لكن، ما زال الأب وفي حالة رباب، مُشتبها به فقط. لا يمكن اعتبار قضية أمينة قضية شاذة عن القاعدة بالذات في المجتمع العربي المعاصر الذي تفشى به العنف كالنار في الهشيم، فهي واقع غالبية النساء اللاتي يحاولن الانفصال عن أزواج عنيفين.

الأيادي مُكبّلة

تقوم "هآرتس" ومنذ بضع سنوات بجمعِ بيانات تتعلق بجرائم قتل نساء في إسرائيل. يشير فحص لقاعدة البيانات- التي ترتكز على أنباء لوسائل الإعلام، مصادر من الجهاز القضائي، خدمات الرفاه الاجتماعي والشرطة- أنّ 90 امرأة قد قتلت في آخر خمس سنوات في إسرائيل. كان بينهن 44 امرأة عربية، أي ضعفي نسبة تمثيلهن السكاني. فَكت الشرطة لغز %50 منها، لكنها وبالمقابل نجحت بفكِ لغز %95 من قضايا القتل في المجتمع اليهودي. لا يزال قَتَلة 22 امرأة أحرارًا طلقاء، بل وبلا تُهم أيضًا. يعرف كبار ضباط الشرطة الذين تحدّثوا سابقًا إلى "هآرتس" جيدا، هُوية القتله، من أصدر أوامر القتل، من قاد السيارات ومن ضغط على الزناد. ولكن لا تتحول هذه المعلومات لأدلة دامغة تقود لاعتقالات، اتهامات وإدانات.

وعليه وفي واقع لا يمكن فيه إدانة للقتلة، فلا نهاية للاخفاقات! حيث صرح أحد العاملين في كوادر وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي المتخصص في العنف الأسري لـ"هآرتس" قائلا: "يمكننا بعد القتل، تقديم العلاج والدعم، ولكننا لا نستطيع تغيير القوانين". وعليه، لا تزال وفي ظل الوضع الحالي أيدي جهات الرفاه الاجتماعي مُكبلة. فلا وجود لأي مادة قانونية تمنع الشخص الذي يُشتبه بقتلهِ أم أطفاله، طلبَ الحصول على حضانة أطفاله.

עברו לתצוגת גלריה مسرح جريمة قتل رباب أبو صيام צילום: תומר אפלבאום

هذا ما حصل أيضًا في واقعة قتل شقيقة ميسّر (اسم مستعار). حيث حصل والدهم على حضانتهم الكاملة. "إنّهم يعرفون أنّه قتلها"، قالت ميسّر قاصدة بذلك أطفال شقيقتها . لم تُدِن المحكمة أحدا، ولم يرَ أحد الزوج في مسرح الجريمة. ولكن، الأطفال رأوا قاتل أمهم. كان القاتل وبحسب شهاداتهم رجلًا وضع قناع تزلج، لكنهم وفي حينه ظنّوه لصا.

كان أهل الأطفال مُطلقينِ عند وقوع الجريمة، بل وكانت تسوية الحضانة قيد التنفيذ. رافقت الأم وفي ذلك اليوم أطفالها إلى منزل أبيهم، لتقتبلَ رميًا بالرصاص أمام أعينهم.

كانت تلك النهاية على الأقل من جهة العائلة مُتوقعة، ولكن كان موعدها لغزًا. سكنت الأم وعلى مدار سنوات عديدة بعد الطلاق في بيت أبويها، فقد كانت حياتها بخطر بسبب تهديدات أفراد عائلة طليقها الذين لم تعتقلهم الشرطة على الرغم من تهديداتهم لها. رفضت أختُ ميسر الذهاب إلى ملجأ، أدركت عائلتها بعد تَصفيتها أن الحصول على الحضانة كان الهدف الأساسي.

"ما زارتنا من سنتين. وعاشت المراهقة لَحالها"، قالت ميسّر عن الابنة الصغرى. وتابعت: "مرات بشوفها هي وأخوها. لما تكون معي بتضل حاضنتي وبتقلي فيكي ريحة إمي. رَح يزوروني اليوم بس بعد عِلمهُ. بيعرفوا إنو ممنوع يقولوا اسمه في بيتنا" قالت خالتهم.

" يعرف الآباء أنّ أطفالهم مُحطّمون"

تشعر الأمهات وأبناؤهن بالعجز التام من جميع النواحي. قبل القتل وبعده. حيث صرحت جهة رفيعة المستوى في وزارة الرفاه قائلة: "ليس باستطاعة خدمات الرفاه الاجتماعي حماية هذه العائلات بشكل ناجع". وتابعت قائلة: "كما لا يمكننا منعُ إطلاق النار على بيوت هذه العائلات". ولكن تتمتّع خدمات الرفاه وفيما يتعلق بموضوع حضانة الأطفال بصلاحية لا يُستهان بها بعد ارتكاب جرائم القتل.

حيث تؤثر توصية خدمات الرفاه الاجتماعي التي تحدد "مصلحة الطفل"، إلى حد كبير على قرار اختيار القاضي للوصي القانوني. لكن وبالرغم من ذلك، تفيد خدمات الرفاه الاجتماعي بأنّ صلاحيتها محدودة في هذا المجال أيضًا. حيث صرحت جهة رفيعة المستوى في وزارة الرفاه بهذا الشأن قائلة : "إن لم تحدد الشرطة والمحكمة خلاف ذلك، يحق للأب طلب التواصل مع الأطفال والحصول على الموافقة على ذلك". ثم تابعت هذه الجهة قائلة: "لا يمكننا التعاون مع حوار الخير والشر أو تخمين هُوية القاتل أو القتيل. ما يهمنا هو مصلحة الطفل. ربما تكون طريقة تحديد مصلحة الطفل خاطئة، ولكن المحكمة تقبلها".

ولكن، يتحدث بعض العاملين الاجتماعيين أحيانا، بقدر أكبر من الصراحة. حيث صرحت العاملة الاجتماعية سماح سلايمة، وهي ناشطة متمرسة ومؤسّسة جمعية نعم (نساء عربيات في المركز) قائلة: "يمهدُ مقتل الأم الطريق للأب للحصول على حضانة الأطفال، بشكل قانوني، وإن أشارت كلُّ التقديرات أنّه أمرَ بقتلها". وتابعت قائلة: "يكبر الأطفال رغمًا عنهم في ظل جريمة القتل بل وفي بيت قاتل أمهم. إنّهم يرغمون الأطفال على الحفاظ على علاقة مع رجال عنيفين وخطرين أخفق الجهاز القضائي بإدانتهم".

עברו לתצוגת גלריה "يمهدُ مقتل الأم الطريق للأب للحصول على حضانة الأطفال" צילום: אילן אסייג

تحمل هذه الممارسات وبحسب بروفسور آشر بِن آرييه من مدرسة الخدمة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية في الجامعة العبرية في القدس، في طياتها تبعات وخيمة على الأطفال. أشار آشر أنّ هناك إجماعًا واسعًا على أنّ: "الضرر الذي يلحق بالأطفال الذين ينكشفون للعنف الأسري مماثل (أشد خطورة أحيانًا) للضرر الذي يلحق بالطفل الذي يتعرض للتنكيل". وأضاف برفسور بِن آشر، مدير عام معهد حاروف للأطفال ضحايا التنكيل والإهمال، أنّ غضب الأب على الأم التي قُتلت قد يُسقَط على الأطفال. حيث قال :"يذكّر الأطفال القاتل بالأم القتيلة، في بعض الأحيان بسبب صفاتهم الشخصية وفي أحيان أخرى بسبب التشابه الجسدي".

يفضلُ، وعلى الرغم من الضائقة والصدمة، العديد من الأطفال السكن مع الأب بالذات الأطفال الأصغر سنًا. بحسب الأخصائية النفسية السريرية ميسون فتح الله، يظل هؤلاء مُتعلقين بآبائهم عاطفيًا ليقوم الآباء باستغلال ذلك. وتابعت قائلة، في إحدى الحالات وافق طفل على الانتقال للسكن مع أبيه، رغم تنكيلهِ بأمه. وأضافت قائلة: "قال ذلك الولد حينها إنّه وكسائر الأطفال يريد أبا. بالمقابل يدرك ومع الأسف هؤلاء الآباء، أنّ أطفال محطّمون وأنّهم سيوافقون على السكن معهم تحت كل ظرف" .

تعتقد سلايمة، التي ترافق بعض العائلات خلال عملية تسوية حضانة الأطفال بعد ارتكاب جرائم القتل، بوجوب تغيير القانون الحالي. برأيها يجب البتُّ بقرار حضانة الأطفال وانعدام قدرة الأب على خلق أجواء آمنة لأطفاله الأيتام، خلال مرحلة التحقيقات في جريمة القتل، التهديدات أو العنف الأسري. وشدّدت قائلة:" يتحتم على التحقيق والشبهة بحد ذاتهما- وإن لم يثبتا قطعيا- أن يشكّلا مِعيارًا لتداول هذه القضايا في المحكمة". ثم تابعت قائلة: "ستخلق هذه الظروف وأعني هنا العيش في كنفِ شخص يعرف أبناؤه أنّه مُتهم بقتل أمهم، صعوبات نمو وتحديات نفسية لدى هؤلاء الأطفال بل وقد تقودهم للانزلاق للضائقة".

أشارت سلايمة قائلة أيضا: "يتحتم على القانون حماية وحفظ حقوق عائلات الضحايا عند اتخاذه قرارات بشأن ترتيبات لقاء الأطفال يشمل ذلك الجد والجدة. لا يمكن التعامل مع هذه الحالات على أنها حالات وفاة عادية للأمهات جراء مرض أو حوادث معينة".

توافق المحامية روزين بيت-أور أيضًا رئيسة سلطة مكانة المرأة مع سلايمة، وترى أنّه من الواجب تغيير القانون. شاركت روزين بيت-أور من خلال منصبها السابق، كمستشارة قانونية لاتحاد مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية، في جلسات النقاش تناولت صياغة نص القانون. وعليه ترى أنّ الصيغة الحالية غير مُرضية بتاتا. حيث صرحت قائلة لهآرتس: "يجب التشكيك بقدرات المشتبه بهم بارتكاب مخالفات خطيرة من هذا النوع، على اتخاذ قرارات تتعلق بالأطفال. لذا يجب تعديل القانون وتوسيعه".

الخوف عامل حاسم

خرجت وفاء عباهرة في أحد أيام شهر تشرين الثاني عام 2020، من المحكمة الشرعية في عرابة لتدخل سيارتها. لتصطدم بها وبعد وقت وجيز سيارة أخرى، خرج منها رجل يحمل سكينا لذبح الأغنام وطعنها حتى الموت. طعنها القاتل حينها أمام أعين المارة، 13 طعنة في جزء جسدها العلوي. كان ذلك الرجل ربيع كناعنة، زوجها السابق وأب أبنائها الخمسة. يقبع كناعنة اليوم بالسجن بتهمةِ القتل وارتكاب مخالفات أخرى، من بينها الاعتداء على ابنتهما القاصر.

كانت الأحداث التي سبقت ذلك، والتي تَلت جلسة قضائية تناولت قضية الحضانة، بمثابة جرس إنذار. فقد قضى كناعنة في السابق عقوبة بالسجن لمدة نصف سنة بسبب التهديدات والعنف ضد عباهرة. لكنه استمر حتى بعد إطلاق سراحه بتهديدها في أعقاب طلباتها المتكررة الحصول على حضانة الأطفال كاملة. كان العائلة معروفة لدى خدمات الرفاه الاجتماعي والشرطة. انتقلت عباهرة وفي مرحلة معينة، إلى ملجأ طوارئ، لكنها لم تبقَ هناك لفترة طويلة. أشارت المواد التوثيقية التي كُشفت بعد مقتلها، أنها قالت حينها لأحد أفراد الشرطة أنّها تشعر بأنّ حياتها بخطر. ليرد عليها الشرطي قائلا: "ما تعلميني شغلي". النهاية؟ تعرفونها.

עברו לתצוגת גלריה ثُلث حوادث قتل النساء العربيات ذات طابع أسري צילום: עופר וקנין

كانت هذه الواقعة غير نَمطية، فقد كان منفذ الجريمة الزوج بنفسه. حيث أشارت بيانات مركز البحث والمعلومات التابع للكنيست والتي نشرت في الأسبوع الماضي، أن ثلث حوادث قتل النساء العربيات منذ مطلع 2020، ذات طابع أسري (مقابل %93 في المجتمع اليهودي). من جهتها صرحت الشرطة قائلة أنّ هذا ليس محض صدفة، حيث لا يقوم الأقرباء بعمليات القتل بأنفسهم. وأشارت :"يدفع هؤلاء المال لقاتل مأجور، بينما يتواجدون في مكان آخر. عادة ما يكون القتلة أشخاصا آخرين ينتمون للعائلة الموسعة".

وعليه، تعتقل الشرطة أولا أشخاصًا تشتبه بارتكابهم القتل بسبب دوافع قوية. تشمل هذه الاعتقالات أشخاصا تواجدوا خارج البلاد عند وقوع جريمة القتل، مكثوا عن قصد في أماكن عامة وقت حدوث الجريمة.

لكن يتحتم علينا أيضا التساؤل حول الدور الذي تلعبه المحاكم الشرعية بعمليه البتِّ في قضايا الحضانة. "تؤدي المحاكم دورًا تحكيميًا"، قال مدير المحاكم الشرعية، القاضي إياد زحالقة. وتابع قائلا: "تبتُّ المحاكم الشرعية في النزاعات المطروحة أمامها، ولكنها ليست مسؤولة عن حالة الفوضى التي تسود المجتمع العربي". يعي زحالقة أنّ إجراءات قضائية عديدة تكون مصحوبة بتهديدات خطرة. حيث صرح قائلا لهآرتس:"نسعى وعندما نشك باحتمال ارتكاب أعمال عنف، لتسوية الخلافات بين الأطراف بأنفسنا". وأضاف قائلًا: "يُعين القاضي وسطاء من المجتمع المحلي للمصالحة، حيث يتدخل هؤلاء من أجل منعِ العنف". صرح زحالقة قائلا، إنّه تعرّض شخصيًا للعنف في إطار قضايا نظر وبتّ فيها، بل أطلق مجهولون النار على منزله في حالتين منها".

ولكن، وبحسب إيمان (اسم مستعار) فإن قرارات المحكمة ليست القول الفصل دائما. حيث منحت المحكمة بعد مقتل شقيقتها- على يد عائلة زوجها السابق وفقًا للشبهات- حضانة الأطفال لعائلة الأم القتيلة. حيث قالت إيمان: "أطلقوا النار على منزلنا بعد صدور الحكم. لم نتلقَ رسالة مباشرة بأنّ الزوج السابق قامت بذلك. لكننا مُسالمون ولا خلافات بيننا وبين الآخرين، عدا هذه العائلة. قدمنا شكوى للشرطة التي ما زالت تحقق في ملابسات الحادثة".

ترفض إيمان وعائلتها التنازل عن الأطفال، بالرغم من الخوف. ولكن يخضع كثيرون لهذا الخوف بالذات في حال أحسوا بأن الطريق أمامهم مسدود. قُتلت شقيقة حنين (اسم مستعار) قبل نحو عشرة أعوام. كان طليقها وشقيقه المشتبهينِ الرئيسيينِ بالقتل، ولكن الشبهات لم تكن كافية لتقديم لائحة اتهام ضدهما. قالت حنين لهآرتس، إنّ مقتل شقيقتها كان بداية معركة حضانة الأطفال. حيث صرحت قائلة لهآرتس :"أتيتُ ذات يوم إلى مكتبي، لأجده مقلوبًا رأسًا على عقب. كما وأنني لاحظتُ لاحقا دراجات نارية تتبعني حتى المنزل". وتابعت قائلة: "اتصل بي أحدهم مِن رقم سري، وقال لي إنّه يتعقبني ويعرف وجهتي. بل وقال لي سنقتلكِ كما قتلنا شقيقتكَ. هربت في تلك الليلة، إلى مكان آخر".

قررت عائلة حنين وبسبب الخوف، المماطلة بدعوى الحضانة التي قدمتها أمام المحكمة الشرعية لينتقل الأطفال إلى حضانة عائلة الطليق. قالت حنين لهآرتس: "قالولهم إنو تنازلنا عنهم، والأولاد راحوا لعائلة عديمة القيمة. أنا بتواصل معهم بس بالسر. بنت أختي كبيرة، بس العلاقة معنا بعدها سرية. بتحس دايما إنو إذا غِلطت مصيرها رَح يكون زي مصير إمها".

جاء في رد شرطة إسرائيل التالي: "تبذل الشرطة جهودًا حثيثة من أجل فكِ ألغاز كلِّ حوادث القتل. ولكن لا يمكن - بالذات في القضايا التي تتطلب التحقيق في اتجاهات عدة- اتخاذ إجراءات إدارية تنطوي على إخراج الطفل من حضانته القانونية. ننوه، أيضًا أنّ اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية ليس من صلاحيات الشرطة".

לכתבה בעברית: אמם נרצחה. הם ממשיכים לשלם את המחיר