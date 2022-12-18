لم أعُد أخجل بهويّتي أو بلُغتي، أشعرتني قطر بأني جزء من العالم

فشل العالم الغربيّ "بهضمِ" أوّل مونديال في الشرق الأوسط. قد نجد لهؤلاء بعض المُبررات، لكن يبدو أنّ جزءًا كبيرًا من هذا العالم يخشى العروبة والإسلام فهما جزء لا يتجزأ من القصّة. من حُسن حظنا أنّ بطولة قطر ذكّرتنا أكثر من أيّ وقت مضى أنّها كأس العالَم، لا كأس الغَرب. فكرةُ القدم رياضة الجميع: الأفارقة، الكوريّين، الآسيويّين، الأستراليّين، والأمريكيّين. بل وتنتمي أيضًا للعالَم العربي، وكذلك للعالَم الإسلاميّ. وعليه فهي ليست حِكرا على أحد.

مكثتُ في قطر لمدّة أسبوعَين ونصف ضمن وفد قناة "كان 11" الذي غطى المونديال. تملّكني في البداية شعور غريب، فقد كنتُ امرأة عربيّة تتواجد في دولة عربيّة شقيقة ثرية. فقد كان الفارق بين الفقر المدقع في العالم العربي وبين الثراء والإسراف اللامتناهيَين، مُربِكًا . لكن سُرعان ما أعادني المشجّعون العرب إلى أرض الواقع. كان التونسيّون أكثر الجماهير حماسة وصخبًا تلاهم المغاربة، السعوديّون ثمّ الإيرانيّون. اتّحدت هذه الجماهير كأنها فريق واحد - إمبراطورية عربيّة التفَت حول كرة القدم. وعليه وفي كل مرة خسر فيها منتخب عربيّ مباراة ما، شجّع هؤلاء الأشقّاء العرب الآخرين في مشهد تضامنيّ عابر للحدود.

كان المشجّعون العرب في كلّ مكان، رفعوا أعلام الدول العربية كلّها على حد سواء، حتى تلك التي لم تشارك في كأس العالَم؛ كالأردن، فلسطين، الجزائر، ومصر. رَدَّدَبعضهم أسماء أساطير كرة قدم عرب كمحمد صلاح، كريم بنزيمة، أشرف حكيمي، حكيم زيّاش - كأنّهم مُرغمونَ على إقناع الآخرين بأنّ العرب يجيدونَ لعبَ كرة القدم، بل وأنّهم قادرون على اللعب دون التخلي عن "عُروبتهم" أو عن دينهم.

قدمت قطر للغرب العالَمَ العربيّ بصورته الحقيقيّة: بلا رتوش، بلا كحول بل وبلا لحم خنزير. وأرغمت لسان الغربيّين على لفظِ كلمات عربية كـ"الثُّمامة"، "الجنوب"، و"حَمد بن خليفة". أضحكني العالم الغربي الذي بذل مجهودا لا يستهان به، من أجل التعرّف هذه المرة إلى بعض أجزاء العالم العربي الذي تجاهله سابقا. فقد اضطُر هذا العالم فجأةً إلى لفظ حرف الحاء بل والبحث عن كباب حلال في شوارع قطر. بَدا ومع الوقت أنهم اعتادوا على ذلك، فقد استمتّع سواد الجمهور الغربي الأعظم بارتداء كوفيّة مُزخرَفة، وسرعان ما استبدَلوا البيرة بالكولا. كانت الجملة الأكثر شيوعا- بعد مرور بضعة أيّام على تواجدي في قطر :"منيح إلى ما في كحول هون، ولا كان العنف وصل السَما".

עברו לתצוגת גלריה التونسيونَ الأكثر حماسة צילום: Petr David Josek/אי־פי

علينا الاعتراف يا سادة، يُحسن العالَم الغربيّ تقبّل اللاعبين العرب حين يصومون في رمضان، يمتنعون عن شرب الكحول، ويلتزمونَ بتعاليم دينهم فقط إذا حلوا ضيوفا عليه. لكنه يجد صعوبة بالغة بدخول عالَمهم، فهو يخشى اختلال ميزان القوى وتهشمَ الليبراليّة المزعومة. وعليه كان مونديال قطر فرصة للحوار، لكنه امتحنَ آراء ومعتقدات سكّانُ العالَم. فقد أجبر المنديال القطري كل زواره على التساؤل: "أبوسعِهم تقبل وجود دولة كقطر يعيش سكانها بحسب معتقدات ومفاهيم مغايرة؟"

إذا كان جواب هذا السؤال إيجابيّا، فيسكون هذا المونديال الأفضل على الإطلاق. أتاحت لنا قطر عيشَ تجربة كرة قدم استثنائيّة. فقد قدمَت هذه الجماهير الغفيرة إلى دولة صغيرة جدّا لا تتجاوز مساحتُها الـ11 ألف كيلومتر مربّع، ليَضطروا للقاء بعضهم في المترو، في الشوارع وفي المُدرّجات رغم ما يحدث في أوطانهم من كوارث وحروب.

עברו לתצוגת גלריה قدمت قَطر للغرب العالَمَ العربيّ بصورته الحقيقيّة: بلا رتوش، بلا كحول بل وبلا لحم خنزير צילום: Christophe Ena/אי־פי

لن أنسى ما حَييت أني وخلال يوم واحد فقط أني تنقّلتُ بين أربع مباريات، تعرّفتُ خلالها على مشجّعين من صربيا، الكاميرون، كوريا الجنوبيّة، غانا، البرازيل، سويسرا، الأوروغواي والبرتغال. ثم احتفلتُ وبعد مرور ساعة على هذه اللقاءات مع هولنديين و أستراليين في حانة في الدوحة، ثم وبعدها بساعتَين أكلتُ البيتزا قربَ الفندق مع سعوديّين. ستعود قطر وبعد كأس العالَم إلى ما كانت عليه، لكنها منحتني كمسلمة وعربيّة الشعور بأنني أنتمي للعالَم.

لم أعد أخجل لا بهويّتي ولا بلُغتي، بل وكان هناك مَن حسدني على قدرتي على لفظِ للحاء والعين! اضطر "العالم الغربي" هذه المرّة لبذل كل ما بوسعه من أجل الاندماج. برهن هذا المونديال دون تبرير أن هناك من اختار العيش بطريقة مختلفة فخورا بهويّته غير راغب بالتنازل عن قيمهِ. هؤلاء يا سادة أيضا مشجعي المغرب - ديما مغرب!

למאמר בעברית: לפתע לא היתה בושה בזהות או בשפה שלי. קטאר אפשרה לי להרגיש חלק מהעולם