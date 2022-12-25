"المتاحف تخاف الحديث عن النكبة"

الزمان31 تشرين الأول، قبل موعد انتخابات الكنيست الـ 25 بيوم واحد فقط. يعترف كريم أبو شقرة أنه لن يمارس حقه بالاقتراع، بل ويعترف أنه لم يفعل ذلك من قبل بتاتا. علقَ كريم على جدار غرفة العرض الجميلة والواسعة رسوما زيتيّة كبيرة، بعضها صُوَر شخصيّة مُعبِّرة جدًّا لكريم نفسه، بعضها الآخر رسوم لورود ونباتات، معظمها صبّار بشتّى الألوان والأشكال. كما وعُلقت بجانب الباب صورة بالأسود والأبيض لعمّه، الفنّان عاصم أبو شقرة، الذي توفي عام 1990 بعد إصابته بالسرطان، قبل أن يُتمّ عامه الـ 29.

يعتبر كريم المعرض الذي يحمل عنوان "روح الإنسان، روح المكان" في دار الفنون في كيبوتس عين حارود ويضم جميع فنّاني عائلة أبو شقرة، بمثابة - حُلم تحقق. "إنو أعرض للمرة الأولى في القاعة مقابل عاصم هاد أشي كبير بالنسبة إلي. أنا حلمت بهاد الشي لما كان عمري ستاشر سنة. واليوم تحقق على أرض الواقع"، قال كريم. لم يعتقد أحد حينها أن المعرض الذي حمل تاريخ يوم مولد عاصم، سيفتتحُ بعد مرور أسبوع على انتخابات كنيست مصيريّة. حيث يعرض خمسة فنّانين فلسطينيين، أبناء أسرة واحدة أعمالهم الفنية في أحد كيبوتسات مرج بن عامر. لم يُبنَ هذا الكيبوتس على أراضٍ فلسطينية، لكن الأراضي المحيطة به هي مَدافِن لقرى دُمّرت عام 1948، خلال النكبة.

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يملك كلٌ من الخمسة - وليد، سعيد، عاصم، فريد، وكريم، من الأكبر إلى الأصغر - مكانة هامّة وبارزة في المشهد الفنيّ الإسرائيليّ فهم يطرحون من خلال أعمالهم مسائلا مختلفة تتناول الهويّة، التاريخ، والوجود الفلسطيني - الإسرائيلي المعاصر.

لو كانت الأوضاع السياسية مثاليّة - وفق غاليا بار أور قيّمة دار الفنون عين حارود السابقة - لأفتتح المعرض الحاليّ في صالة أمّ الفحم. لكنّ، لم تنجح صالة العرض هناك بعد بإقناع مؤسَّسات الدولة بالاعتراف بها كمتحف ومنحها الدعم الماليّ المطلوب. وعليه ولتعذر عقدِ العرض في أمّ الفحم، تحول متحف عين حارود لخيار طبيعي، بسبب علاقات الثقة والشراكة التي تربط المؤسَّستَين، بار أور وسعيد أبو شقرة الواحد بالآخر. تضيف بار أور: "نحن أشبه بعائلة، نتحدث عن الفنّ كفنّ. مستوى فنّاني عائلة أبو شقرة دولي لا محلي، وعليه قرّرنا - حُسني وأنا - أن نقدّم الجميع من خلال معارض فرديّة. حان الوقت لاحترام تميّز كلّ واحد منهم".

يخصص وللمرة الأولى منذ إقامة الدولة متحف إسرائيلي - أحد أوائل المتاحف التي أنشئت في البِلاد عام 1937 - كلّ مساحاته لعرض فنّ فلسطيني. بحسب الخطيب شحادة، إنها نقطة مضيئة، بالذات عقبَ نتائج الانتخابات الأخيرة. حيث صرح الخطيب قائلا :"هذا المعرض ليس صدقة من أحد، لا تبحث هذه مجموعة عن تمثيل أو عن منصة. ببساطة لأنها مجموعة فنّانين يملكون مقولة واضحة. لا يحتاج العرب فقط إلى ميزانيات، بل أيضًا إلى تمثيل ثقافيّ فنيّ لائق. نحن كعرب أبناء المكان لا تابعين".

עברו לתצוגת גלריה جاليا بار أور צילום: גיל אליהו

كان الأوّل والرياديّ، وليد أبو شقرة. وُلد الأخير في قرية اللجون عام 1946 كبكرٍ لأمّه مريم، التي كانت في الرابعة عشرة من عُمرها حينها. نزحت العائلة خلال حرب 1948 من قرية اللجون التي دُمّرت، واستقرّت في أمّ الفحم. لتلد مريم ستّة أولاد آخرين.

عشقَ وليد الرسم منذ نعومة أظفاره، لكن حين بلغ الـ 16 من عمره أخرجه والده من المدرسة مطالبا إياه مساعدته على إعالة العائلة. نجح وليد ورغم خضوع قرية أمّ الفحم للحُكم العسكريّ حينها، بالوصول إلى تل أبيب ليعمل هناك كعامل مطبخ. ليجد بعدها عملًا في مكتب ضريبة الدخل في الخضيرة، ويستأجر غرفة لدى زوجَين يسكنان في المدينة. عرَض وليد على صاحبَي البيت رسوماته، فشجّعاه على الالتحاق بدورة رسم في بيت الكرمة في حيفا. التحق وليد عام 196 بمدرسة أفني للفنون في تل أبيب. لكن والده ظل معارضا لفكرة دراسته للفنون بدل العمل. لذا اضطُرّ وليد لمتابعة العمل وإرسال ثلث راتبه لعائلته.

تفوّق وبحسب بار أور، وليد منذ سنته الدراسيّة الثانية. أنهى وليد دراسته عام 1972، ليبدأ العرض في صالات العرض. ثم ليلتقى خلال الفترة نفسها بفتاة إنجليزيّة تدعى جين بينيلوبي، ليحبّها ويتزوّجها. سافر وليد مع جين إلى لندن، ودرس هناك في مدرسة الفنون مُركِّزًا على النُّقوش. بدأ وليد عمله الفني هناك من خلال تقنيّة الحفر المائيّ، التي أتاحت له إنتاج صُوَر مُجرَّدة. اعتاد وليد على زيارة أمّ الفحم وتصوّير مناظرها المتغيّرة. أنتجَ ووفق الصُّوَر التي التقطها نقوشًا في لندن وصفت كلها طبيعة مسقط رأسه."أخذ مَشاهِد من الشرق وعالَجها في الغرب"، قال فريد، الذي أعدّ معرضًا عن أخيه وكتب عن أعماله.

ذُهل وليد خلال زيارته إلى أمّ الفحم عام 1985، حين اكتشف أنّ مناظر طفولته اختفت تمامًا تحت بنايات ضخمة في أحياءٍ جديدة. ليخلق وكرّد فعل على ذلك، في لندن نقوشًا لأشجار مقطوعة. ليقوده لقاء بالشيخ الصوفيّ محمّد ناظم الحقاني، الذي كان ناشطًا جدًّا في تلك الفترة بلندن، إلى تحويل اهتمامه عن الفنون وتكريس حياته لنمط دينيّ يتّسم بالغموض. توقّف وليد بعد تكريسه نفسه للصوفيّة، عن الإبداع الفنيّ. بل واتخذ له زوجة ثانية، لتنتقل للسكن معه في لندن وتنجب له طفلين. طالبته أمه عام 2009 على فراش الموت العودة للفن. استجاب وليد لطلبها وأنتجَ سلسلة نقوش جديدة شملت مناظر أمّ الفحم، لكنها كانت آخر إبداعاته.

עברו לתצוגת גלריה "يتحتم على الدولة تغيير حوارها مع الفلسطينيين" צילום: גיל אליהו

أُصيب وليد عام 2019، بالسرطان. وعندما تبيّن أنّه لن يعيش سوى بضعة أشهُر، سافر سعيد لزيارته في لندن مُصطحبا معه 80 لوحة من أعماله كانت قابعة في أرشيف صالة العرض في أمّ الفحم بلا توقيع. قال سعيد لهآرتس: "حين وصلتُ سألَني: ما هذا؟ قلتُ له: تخيّل يا وليد أنّ لديك 80 عملا فنيا بلا توقيع. ليرد عليَّ: ما المشكلة؟ سأزور البلاد الصيف القادم لأوقّع عليها. كان يعيش حالة من الإنكار. لكنه ناداني قبل موعد سفري بليلة واحدة وقال -هاتِ جميع الأعمال لأوقعها".

بدأ سعيد الذي وُلد عام 1956 وبإلهامٍ من أخيه الأكبر وليد، بالعمل على توثيق شامل ومكثّف لمدينة لأمّ الفحم ولمنطقة وادي عارة كلّها عقبَ تغيّر مشهدُها المادي والبشري. ارتبط وخلال العقود الأخيرة اسم سعيد بشكل أساسي بصالة العرض التي أقامها عام 1996 في أمّ الفحم، والتي تحولت لاحقا لمؤسسة ثقافية هامّة. لكن، سيقدم معرض عين حارود أعمالا جديدة، أنتجها خلال السنتَين المنصرمتَين. تتراوح أعمال سعيد بين التوثيق وبين التعبير الفنيّ الأكثر تجريدًا عن ذكرياته، ذكريات أمّه. بالاضافة إلى ذكريات، أحلام ومشاعر تدفّقت منها إليه منذ طفولته وحتى وفاتها.

تجرّأ سعيد إثر نجاح وليد، على دراسة الفنون عام 1977، رغم حاجة العائلة لعونه. حيث درس في بيت بيرل، في معهد أفني، في دار المعلّمين للفنون في رمات هشارون، بل وانضم لجهاز الشرطة وأصبح ضابطًا.

صرح سعيد لهآرتس قائلا، إنه شعر قبل نحو 15 عامًا أنّ الاكتفاء المهنيّ والروحانيّ الذي يحصل عليه من عمله في صالة العرض يفوق إبداعه الفرديّ. وعليه توقّف عن الإبداع الفني الفرديّ. وأضاف قائلا: "لم أرسم لمدّة 15 عامًا شيئًا، لكني شحنتُ نفسي طيلة هذا الوقت بطاقات انطلقت إلى الخارج. بل وبدأت خلال فترة الكورونا أيضًا بكتابة سيرتي الذاتيّة واستعدتُ طفولتي ومسيرتي الفنية التي قادتني لانتاج لوحات بوحي من القصص التي سمعتها".

كان سعيد وراء المبادرة لهذا المعرض المشترَك في دار الفنون في عين حارود. تعاون سعيد مع غاليا بار أور ومع قيم الدار، الرئيسي ينيف شبيرا، اللذان قدما كل العون.

أفكّرتَ بالتبعات السياسية التي يترتب عليها هذا العرض في كيبوتس عين حارود؟

"بالتأكيد. دعوتُ أحد معارفي من أمّ الفحم لافتتاح المعرض في عين حارود، ليُصححني قائلا: سآتي، لكنّ هذه ليست عين حارود، بل عين جالود. كان مُحقا فهذا اسم المكان الفلسطينيّ. رددتُ: صحيح، عين جالود، لكن تعال. نعيش اليوم في مكانٍ تحول من فلسطين إلى إسرائيل. ما العمل؟ أنجلس ونبكي؟ كلا، فهذا هو الواقع".

أفكرتَ بتفادي بعض المقولات خلال المعرض ككلمة "نكبة" مثلا؟

"شعرتُ وفي هذا السياق بتخوف معين، لكن لم يواجهني أحد بهذا الشأن. تناول نصّ حُسني الاحتلال والنكبة، كانت هناك جُملة واحدة سببت بعض التوتر. لكن تكمن المشكلة اليوم بنظري برقابة الفنانين الذاتية لأنفسهم، بالذات بعد ربطِ ميري ريغيف التمويل الفني بالولاء. إنها تستهدف الفنانين".

حين سألت الخطيب شحادة عن التحدّيات التي واجهها خلال العمل مع طاقم عين حارود، قال: "تُسبّب الرواية الفلسطينية عادة ضيقًا وانزعاجًا بالذات للقارئ الإسرائيلي غير المُطلّع عليها. فهو يجد صعوبة بالغة بالانكشاف على ألم الآخرين، لكني أنوه لم يحاول الطاقم ممارسة أي رقابة".

صرح سعيد لهآرتس قائلا، يمكن من خلال هذا المعرض رؤية العلاقات الأسلوبيّة والموضوعيّة بين فنّاني العائلة. حيث أضاف: "لقد تأثرنا الواحد بالآخر. حيث رسم وليد مشهد طفولته وذاكرته، بالمقابل يرسم كريم النباتات. أما عاصم فرسم الصبّار، لكنه لم يهتم بالمشهدُ العامّ، بل بمشهده الشخصيّ. فالصبّار حي وحده". كان سعيد مُحقا فقد تحول صبّار عاصم أبو شقرة لأيقونةً في الفنّ الإسرائيلي. بل وتحول عاصم الذي اجترحهُ لفنّان شامل، كاريزماتيّ، ومركَّب لكنه رحل عنا في سنّ مبكر كنجم روك.

עברו לתצוגת גלריה وليد أبو شقره- ايحاءات صوفية צילום: יגאל פרדו

وُلد عاصم، ابن عمّ وليد، سعيد، وفريد عام 1961، كان الابن الخامس من بين عشرة أولاد. غادَر عاصم أمّ الفحم عام عام 1981، لدراسة الفنون في مدرسة كليشر في تل أبيب. لكن لم تظهر موهبتُه الفذّة فورًا، بل تطوّرت ببطء خلال عامَي 1984 - 1985. حين التحقت أهوفا أشمن بكليشر نهاية عام 1985، كان عاصم نجم المدرسة بلا مُنازع. حيث صرحت لصحيفة هآرتس قائلة: " كان الكل يردد عاصم، عاصم. كان شخصية مُهيمِنة جدًّا، محبوبًا جدًّا، اجتماعيّا، فضوليّا، ووسيما. دعاني لرؤية رسوماته في الاستوديو الخاصّ به في المدرسة. دخلتُ ورأيتُ رسمةً لطائرة على خلفيّة خضراء، فأدركتُ بحدسي أنني بحضرة فنّان كبير وانتابني شعور بالضعف فلن يكون بوسعي الوصول لهذا المستوى". تُعرَض وبفضل حرص أشمن على جمع لوحات عاصم، في عين حارود أعمال تلقي ضوءًا على جانب أقلّ شهرة في إبداعه.

عمل عاصم خلال دراسته، في استوديو كليشر بل وسكن فيه معظم الوقت. لكنه أصيب عام 1986 بالسرطان، الذي وبحسب أفراد عائلته تفاقم إثر تعرّضه المتواصل لأبخرة الطلاء والتربنتين في الاستوديو.

بدأ عاصم بتلقّي العلاج الكيميائي، وسرعان ما تعافى. ليحيطهُ إيتان هيلل، الذي كان آنذاك شابًّا مفعمًا بالحيويّة يمتلك صالة عرض معروفة، برعايته. أفسح هيلل أمام عاصم المجال للعمل في استوديو واسع في صالة العرض التي افتتحها في البيت الأحمر في شارع نحماني، ليسطع نجمه. كانت تلك الفترة التي بدأ فيها برسم الصبّار، الذي يتم اعتباره عادةً صُوَرا ذاتيّة. سكن في تل أبيب مع زوجته، درس في كليشر ورسم في الاستوديو. سطع نجمه وبدأ القيمونَ بالاهتمام بأعماله. لكنّ السرطان اللعين هاجمه مُجددا عام 1988، ليفارق الحياة فيه في نيسان 1990.

لم تتواصل أشر معه خلال فترة مرضه، لكنها صرحت قائلة أنّ أيّامه الأخيرة لم تتّسم بمعاناة جسديّة فحسب، بل تخللتها مشاعر ذنْب. حيث قالت: "كان يميل للاعتقاد أن ما ألمَ به كان عقابا. حيث عَبرَ خلال أحاديثنا دائما عن تمزقهِ بين تل أبيب وأمّ الفحم. كانت هويته مَشطورة بشكل متطرّف جدًّا، بل ومُركَّبة جدًّا، فقد كان مرتبطًا جدًّا بمكان ولادته عائلة، لغتة ودينه، الأمر الذي تجلى بوضوح من خلال رسوماته. لكن كانت الإسرائيليّة والتل أبيبيّة أيضا، جزءا من هويتهِ".

لم يُخلف عاصم ورائهُ أي وصية. وعليه خاضت عائلة عاصم بعد موته، حربا قانونيّة مع صاحب صالة العرض إيتان هيلل حول مِلكيّة الرسوم التي بقيت في الاستوديو الواقع في شارع نحماني. حصل وفي نهاية الإجراءات القانونيّة، هيلل على بعض الرسومات، ليبقي مُعظمها بحوزة العائلة. لكن باعت العائلة وخلال السنوات التي تلت موته، كلّ رسوماته لجامعين انقضّوا على الميراث. عُقد عام 1994، معرض كبير لإبداعات عاصم في جناح هيلينا روبنشتاين في تل أبيب. لكن، بات جمعُ أعماله الهامّة، بعد تشتّتها بين جامعين منفردين مستحيلا.

لكن وبالرغم من ذلك، نجحت بار أور باحضار بعض أعمال عاصم الهامّة لمعرض عين حارود. كالطائرة التي رسمها عاصم ضمن مشروعه النهائيّ في كليشر تحت اشراف دافيد ريف. بالإضافةً إلى عدد من الصور الذاتية التي لم تُعرَض سابقا. بحسب بار أور: "كانت الطائرة عملا هاما، لكنها بيعت واختفت. لكننا وجدناها باعجوبة لدى سيّدة اشترتها قبل سنوات طويلة".

أنشأت العائلة لاحقا ما يشبه غرفة ذكريات في البيت الذي نشأ فيه عاصم. حيث تشمل تلك رسائلا، صُوَرا، مُقتطفات صحافية، وصُوَر لبعض أعماله. كان وما زال ضياع بعض رسوم عاصم، جرحا لم يندمل. صرح سعيد وفي هذا السياق قائلا:" ترك عاصم ورائه القليل من الأعمال، وأُغريت العائلة ببيعها بسرعة. ما زالت العائلة تتعذب بسبب ما حدث، فقد كان عاصم كمن خرج من الميثولوجيا اليونانيّة، لكنه مات بلا ذِكر. يبكيه الجميع لكنه أعماله غائبة". صرح كريم وبهذا الصدد قائلا، تملك العائلة اليوم ثلاثة أو أربعة أعمال أقلّ أهميّة، وتابع قائلا: "كان أعمامي ساذجين حينها".

كان فقدان أعمال عاصم ، وفق أقوال سعيد- ما دفعه لانشاء صالة العرض. وأضاف: "كلّ اليهود اشتروهُ، عرضوهُ، كتبوا عنهُ. ولكن لم يكتب عنه أيّ عربيّ! وعليه، فهمتُ أنّ علينا فعل ذلك بأنفسنا".

עברו לתצוגת גלריה وليد أبو شقرة، "شجرة زيتون" צילום: יגאל פרדו

كان رجل الأعمال يوناتان كولبر جامعًا مَعروفا اشترى الكثير من أعمال عاصم. لكنه ووفق أقوال سعيد، رفض إعارتها للمعرض الحاليّ. ليسمح لاحقا فقط بتصويرها وووضعها في الكتالوج. ذكر سعيد وفي هذا السياق قائلا: "يملك كولبر "أكثر من عشرين عملًا. رفض إعارتها لمعرض أمّ الفحم، وهو محقّ بذلك فالظروف غير ملائمة هنا. لكنه يرفض إعارتها لدار الفنون في عين حارود!! لقد اشترى أجمل الأعمال مجّانًا تقريبًا - حيث تصل قيمتها اليوم اليوم 400 ألف دولار".

يرفض فريد أبو شقرة اعتبار المعرض العائليّ كـ "مسيرة فخر"؛ فالأمر طبيعيّ وضروريّ حسب رأيه. حيث صرح قائلا: "لسنا في بداية مسيرتنا الفنية، فأعمالنا الفنيّة موجودة في أفضل مجموعات البلاد والعالَم. وعليه فهذا المعرض حق، لا صدقة".

بدأ فريد (مواليد 1963)، الأخ الأصغر لوليد وسعيد، بالدراسة في كليشر عقب التحاق ابن عمّه عاصم بالمعهد بسنة واحدة. حيث صرح قائلا لهآرتس:"كانت كليشر دفيئة جيّدة جدّا. فقد منحني المعهد فرصة للرسم في الوقت الذي أختاره. كُنّا عاصم وأنا نرسم معا حتى الخامسة صباحًا، ثم نذهب لسوق "العتق" في يافا لنشتري سمكًا مُملَّحًا، زيتونًا وبندورة، ثم نجلس لنتناول وجبة فطور على عُشب المدرسة الأخضر. ثم نخلد للنوم حتى الخامسة مساءً، لنستيقظ للرسم مجدّدًا. هيك كانت أيّامُنا".

استخدم وما زال فريد، تقنيات فنيّة مختلفة ومتنوّعة. فهو يرسم، ينسج، يصنع تنصيبات وينتج أعمالًا أدائيّة. بل وأنشأ مع مع أخيه سعيد عام 1996، صالة عرض في أمّ الفحم. ليعود للعمل لفني الخاص به عام 2000.

ما مدى حضور الواقع المعاصر في أعمالك؟

سعيد: "أنا فنّان أتفاعل مع الواقع. فقد تناولتُ في أعمالي أحداث سوريا والعراق، موت الأولاد واللاجئين. كما وانتجت عام 2007 سلسلة فنية استندت إلى ألعاب من الأسلحة دفنتُها في الأرض. لستُ فنّانًا سرديًّا، بل فنّان متفاعل. كما وأنني لستُ فنّانًا سياسيّا، ولا نسويّا لأنني أنسج! أنا ببساطة أملك كل هذه الأدوات، ويمكنني نسجُ الطائر بالإبرة والخيط لا بالرسم فقط. أنا أعيش الواقعين الإسرائيلي والفلسطيني. وعليه أعيش ثقافتَين، لا أتنازل عن هذه ولا عن تلك".

ألهذا بقيتَ في أمّ الفحم؟

"أنا أحبّ السفَر. عشتُ في تل-أبيب منذ 2004 حتى 2001، كما وسافرتُ كثيرًا إلى خارج البلاد. تطلّقتُ، ثم تزوّجتُ ثانيةً وبنيتُ بيتًا يشمل استوديو في أمّ الفحم. قدست أرضي التي احتُلّت وأعلنتها أرضي وبيتي. لكني بتُ ومع مرور الوقت أشعر بأنّ بيتي الحقيقيّ هو جسدي، فهو الذي يرافقني إلى كلّ مكان بل وسيرافقني إلى القبر. أشعُر بالانتماء في نيويورك، في فرنسا، في تل أبيب. لكن هذا الانتماء لا يعني قبولي للاحتلال".

لم يغادر كريم (مواليد 1982) أمّ الفحم مُطلقًا، بل ولم يجلس طويلا على مقاعد مدرسةٍ الفُنون. لكن وبخلاف من سبقوهُ من أبناء العائلة الذين اضطُرّوا إلى خوض صراع ضدّ التوقّعات العائلية، توقعت العائلة من كريم أن يصبح فنّانًا بل وأن يكمل مسيرة عاصم.

إنه ابن محمد، أخ عاصم الأكبر، الذي نشأ في ظلّ الحرب القانونيّة على إرث عمّه. قال كريم وفي هذا السياق، إنّ فنّ عاصم وشخصيّته يجريان في دمهِ. وتابع قائلا لهآرتس: "كنتُ طفلًا حين أمسكتُ بالريشة ونسختُ رسوم عاصم، بلا حدود وبلا وعي. لتدخل روح عاصم إلى جسدي. سألني أعمامي حينها لمَ أنسخُ عاصمًا؟ لم أُجِب، فلم أملك حينها الكلمات للتعبير عما شعرتُ به".

עברו לתצוגת גלריה سعيد أبو شقرة "ضبع" 2020 צילום: יגאל פרדו

أرسله والده بعد إنهائه دراسته الثانوية، لدراسة الفنون. قال كريم لصحيفة هآرتس: "كان أبي أوّل من آمن بي، وكان دائمًا يعتقد أنّ لديّ مكانةً عليَّ أخذها بين صفوة الفنّانين البارزين. وعليه دعَمني بقوّة، أنا مَدين لوالدي بكل إنجازاتي".

ألا يُعدّ ذلك تغييرًا ملحوظًا بالمقارنة مع ما مرّ به أعمامك؟

"أوّلًا، كانت فكرة أن تصبح فنّانًا معروفا في المجتمع العربي، غريبة بل وشبه مستحيلة آنذاك. لكن، أدركت العائلة بعد وفاة عاصم وشراء أعماله بمبالغ ضخمة، أنّ الفن عظيم. وعليه بدأوا باحترامه والايمان به".

درس كريم في كليّة الفنون في بيت بيرل سنةً واحدة لا غير، ثمّ غادرها بلا رجعة. حيث صرح وفي هذا السياق قائلا : "شعرتُ أنّهم يدرّسوننا من أجل الحصول شهادة تدريس، لا لمنحِنا كفنانين يدًا وفِكرًا وشَجاعة. وعليه بنيتُ استوديو يخصني في أمّ الفحم، اشتريتُ كُتبًا، زرتُ معارضا لا تعد ولا تحصى وعلمتُ نفسي بنفسي. لم يقتصر الأمر على التعلّم، بل شمل أيضًا البحث والتقصّي، كنتُ التلميذ والأستاذ، أنا القيم وأنا مُدير صالة العرض في نفس الوقت. كانت تلك عمليةً خطرة وصعبة".

استغرقت عملية التعلّم وبحسب أقواله، عشرين عاما. "بدأتُ بالصبّار. كان هذا مفتاح الباب. شعرتُ بأنني أستمرّ من المكان الذي توقّف فيه عاصم، كان هذا مصدر القوّة والخوف معا. فقد جرؤتُ على متابعة مسيرة أستاذ في الفنّ، وأنا بعدُ طفل؟ لكنّ، كانت تلك الشرارة التي أوصلتني إلى ما أنا عليه اليوم. فقد رسمتُ الصبار حتى سنّ 27 - 28 عامًا، لكنه علمني كلّ شيء - اللون، التكوين، الشَّجاعة، الصبر، الإصرار"، يروي كريم.

עברו לתצוגת גלריה سعيد أبو شقرة، "أمي مريم" 1998 צילום: יגאל פרדו

ومتى تغيَّر الأمر؟

"بدأتُ أشعر بالتغيير فقط خلال الخمس سنوات الأخيرة. فالصبّار الذي أرسمه مختلف كليا عن صبار عاصم. والصُّوَر الذاتيّة أيضًا جديدة".

كان اختيار البقاء في أمّ الفحم والعمل فيها اختيارًا واعيًا. ورغم أنّ الفنّ بنظر كريم ليس مجرّد غاية، بل مسيرة مهنيّة إلا أنه يطمح للوصول للقمة. حيث قال وفي هذا السياق لصحيفة هآرتس: "تكمن قوّةَ الفنان في بقائه في بيته أي في بيئته الطبيعيّة حيث كَبر وترعرع. قد لا أملك شَّجاعة الابتعاد عن ذكريات الطفولة، الأماكن التي كنتُ أقطف فيها أزهار النرجس وأصطاد العصافير. لكنني أعتقد أني حين أبدع فسيقبل الجمهور عليَّ أينما كنت".

تشمل أعماله صُوَرا ذاتيّة لأولاد مُشوَّهين، عَرضتها معارض فرديّة في متحف بيتح تكفا. كانت تلك الأعمال عبارة عن ردّه فعل لوباء العنف القاسي الذي يجتاح المجتمع العربي. قال كريم في هذا السياق: "أنا لا أرسم المُسدَّس، بل مشاعر أولادي. فأنا أشعر بخوفهم عند اضطرارهم مغادرة المنزل".

اختار الخطيب شحادة رسوم الأولاد المُشوَّهين ورُسوم الورود ليشملها في قسم أعمال كريم في المعرض، أمّا بار أور فاختارت بعض الصور الذاتيّة، التي لم تُعرَض من قبل. ربّما كانت أرض عين حارود - التي تُعتبَر أرضًا محايدة بالنسبة للعائلة - لا صالة عرض أمّ الفحم ما أتاح حدوث هذا العرض العائلي المتكامل.

لم تحوّل عائلة أبو شقرة الفنّ إلى أمر اعتياديّ فحسب، بل شجّعته أيضًا رغم كلّ الصعوبات. لكن، ما زال رجال العائلة مُهيمنين على المجال، حيث لم تخض النساءُ الحرفةَ العائليّة بعد. لكن وللمفاجأة أخبرنا سعيد أبو شقرة في نهاية مقابلتنا بالتالي: "أنوي تقديم عرض لفنّانة رائعة تُدعى صوفي أبو شقرة (26 عامًا)، خرّيجة ماجستير في مجال الهندسة المعمارية تُدرّس في التخنيون وفي بتسلئيل قريبا".