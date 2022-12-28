"المرة الأولى لازم توجع؟"

بالفعل خرافة لها أبعادها، أولا لأنها خاطئة. ثانيا لأنها توحي أن ألم الايلاج قَدر لا بد منه، بل وتجبر النساء على الاعتقاد أنهن مصدر المشكلة. خَلص "هيك الإشيا بتصير".

تصلني كمرشدة جنسية العديد من الأسئلة التي تتعلق غالبيتها بالآمِ الايلاج التي يستاءل حولها الكثير من المراهقين وغيرهم.

لكننا نواجه كأهل وكَمربيين صعوبة بالغة بالتطرق لهذا الموضوع لأنه مركب. فهو يمس بشكل مباشر فِعلا شخصيا وحميميا من الدرجة الأولى، وعليه يتفادى أبناؤنا نقاشه معنا. لذا يتحتم علينا كبالغين في المعادلة، المبادرة للحديث معهم عن هذه المواضيع لا انتظار مبادرتهم.

كيف نفعل ذلك؟ الجواب سهل اذا اعتدتم تناول كل الأمور بانفتاح وصراحة، فبامكانكم سؤال أبنائكم وبناتكم بصراحة اذا ما سمعوا عن خرافة " أول مرة لازم يوجِع" ومن ثمة تَفنيدها. لكن، إذا شعرتم أن التوجه المباشر أقل ملائمة، فحاولوا ايجاد "فُرص" بديلة تقودكم للحديث عن الموضوع. بإمكانكم اقتناص فرصة الحديث عن الجنس بشكل عام لتناول الموضوع، أو حتى إيجاد ذريعة ما على هيئة مشهد تلفزيوني يحتوي على مشهد جنسي معين لنقاش الموضوع.

لكن تذكروا وقبيل هذه المحادثة أن التربية الجنسية الإيجابية فَصلت الجِنسانية عن الجنس. فالحديث عن الجنسانية عام لأنه يتطرق لتأثير المجتمع على جِنسانيتنا، على تذويت سلوكيات جنسية معينة وعلى التعامل مع احتياجاتنا الجنسية. بالمقابل فإن الحديث عن الجنس هو حديث معين ومحدد نوجههُ لشخص بعينه لأننا نتناول من خلاله سلوكياته الجنسية. وعليه يتحتم علينا وخلال هذه المحادثة تفادي الحديث عن حياتنا الجنسية وحياة أبنائنا الجنسية.

استنادا لذلك يتعين علينا تفادي سؤالهم بشكل مباشر عن الآم الايلاج، والتطرق للموضوع من خلال الحديث عن الخرافة أو الإشاعات المتداولة حولها حتى لا يشعر المراهقون أننا نخترق حَيزهم الخاص ويستمروا بالحديث. لكن يجب احترام رغبتهم في حال أرادوا التوقف عن الحديث.

بإمكانكم إنهاء المحادثة بالجملة التالية: " كُله تمام، ما رًح نحكي عن الموضوع إذا ما بَدك. بس بحب أحكيلك إنو أنا مستعدة أحكي عن الموضوع إذا بَدك. بقدر كمان وجهك لمختص تاني معقول يكون مريح إلك تسأليه". يجب افساح المجال أمام المراهقين والمراهقات للتوجه لمختص آخر للاستشارة.

طيب ما هي الرسائل التي يتحتم علينا ايصالها للمراهقين والمراهقات الذين يبغون نصيحتنا؟

1.مش لازم يوجع؟

ترسخت هذه الخرافة بسبب القناعة السائدة أن ممارسة الجنس التي يتخللها ايلاج ستكون مؤلمة في حال تجاهلنا رغبات أجسادنا ولم نصغِ لها. بل وازدادت ترسخا، بسبب حرمان النساء جنسانيا من حقهن بالمتعة واللذة.

لكن ورغم ان ألم الايلاج الأول خرافة، يتحتم علينا أيضا اطلاع المراهقين والمراهقات أيضا على حقيقة أن بعض النساء والمراهقات يتألمن في كل مرة يمارسن فيها الجنس. بل ويعاني بعضهن من آلام مهبلية خلال ممارسة الجنس. لكن، الأهم من كل ذلك يتحتم علينا إخبار بناتنا أنهن هذا الألم ليس قدرا محتوما وأنهن غير ملزمات بقبوله.

2. ما سبب الألم؟

ينبع ألم الايلاج الأول في بعض الأحيان من الإثارة، التوقعات والمخاوف التي ترافق ممارسة الجنس لأول مرة، فهي عادة ما تتسبب بتشنجات جسدية يزيد من حدتها تشنج المهبل. لمن لا يعرف، آلام الايلاج الأول جسدية وعاطفية. وعليه جسديا هناك حاجة في بعض الأحيان إلى مداعبات طويلة لمنح الجسم وقتا ليصبح رطبا بما يكفي لتسهيل الايلاج بلا الآم. كما وينبع الألم في بعض الأحيان من حجم القضيب (ليس في كلها)، حيث يكون حجمه أكبر من فتحة المهبل وهذا أمر شائع، وعليه تكون الجنسانية التي لا تهدف بالأساس للايلاج حَلا جيدا. كما وينبع الألم في بعض الأحيان من ايلاج عميق، قوي أو مستمر للمهبل بالذات بعد جفافه.

يعبر الجسد وفي بعض الأحيان عما تمتنع المراهقات عن التعبير عنه، لذا قد يكون مصدر الآم الايلاج عاطفيا. فإذا انتابت المراهقة بعض المخاوف والتساؤلات بشأن علاقتها بأي مراهق آخر، فَسيعبر عنها الجسد من خلال انقباضات للجسد وللمهبل الأمر الذي قد يسبب ألما. قد يكون سبب الألم في بعض الأحيان اقدام المراهقة على ممارسة الجنس استنادا للاسباب الخاطئة. بالاضافة لما جاء أعلاه قد ينبع الألم من شعور المراهقات بالرفض أو بالقرف من فروجهن، فقد يخلق هذا الشعور حاجزا عاطفيا وثقافيا.

أنوه هنا، ستشعر الكثير من النساء والمراهقات على حد سواء بالألم حتى بعد النصائح التي أوردتها هنا، وعليه يستحسن التوجه لاستشارة طبيبة فقد يكون سبب الألم تشنجا مهبليا او التهابات مزمنة تحتاج لعناية طبية. لكن وقبل توجيه المراهقات لفحوصات طبية "اختراقية"، يجب التعامل مع الألم بالطرق التالية.

3. بوجع؟ وقفي!

هذه أهم الرسائل التي يجب ايصالها للمراهقين والمراهقات اليوم. علينا أخبارهم أن جِنسانيتهم هدية بل وان الاستمتاع بها هدية أيضا. لذا فالجنسانية التي تحرمهم من هذه المتعة التي يستحقونها، مرفوضة. وعليه فمن المحبذ ممارسة الجنس على الأقل في المرات الأولى مع شريك يشعرهم بالأمان والاطمئنان، لأنه قد يُشرعن الحديث عن الألم.

4. كيف تمنعون الالم؟

أولا العادة السرية هي أفضل الطرق لتتعرف المراهقات على أجسادهن، فروجهن وبالذات على فتحة المهبل. وعليه يشكل التلذذ من خلال إدخال الأصابع للمهبل مرحلة ايجابية أولية تسبق عملية الايلاج. لكن يجب منح الجسد عند ممارسة الجنس مع شريك آخر، وقتا للاسترخاء والاستسلام. لذا فإن كل الملامسات الجسدية -كالقُبلات والمداعبات- التي تسبق الايلاج مهمة جدا لأنها تخلق قُربا، حَميمية وإحساسا بالأمان.

5. تطبيع، تطبيع تطبيع

قد يسبب الايلاج في بعض الأحيان بعض الألم، وهذا بحد ذاته طبيعي. أنتِ لست الوحيدة التي تعاني منه، لكن هذا لا يعني أن عليك قبوله ككقدرٍ محتوم. رسخوا في عقول أبنائكم وبناتكم أن الجنسانية ليست ايلاجا فقط، بل أن هناك طرقا أخرى للاستمتاع والتلذذ. بل وأخبروهم أن الكثيرين من المراهقين والأزواج ينجحون بممارسة الجنس كاملا مع بالايلاج بعد عدة محاولات وأن مسؤولية الشريك بالذات إذا كان رجلا منحُِ شريكتهِ الشعور بالأمان.

وماذا إذا رفض المراهقون الحديث معكم؟ أو إذا اعتبرتم المحادثة مربكة رغم رغبتكم بتناول الموضوع؟ ولا شي،كله تمام، مش لازم تحكوا بالموضوع. فالتربية الجنسية لا تعني بالضرورة أقوالنا بل أفعالنا، وعليه فباستطاعتكم إرسال هذه المقالة لهم.