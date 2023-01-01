أبارتهايد من اليوم الأول

"نوميروس كلاوزوس" – هذا هو اسم نهج المُحاصَصة العنصرية التي حدد سابقا عدد الطلاب اليهود الذين يتم قبولهم في الجامعات الأوروبية والأمريكية. حدث ذلك في روسيا، بولندا، رومانيا وهنغاريا، حيث قامت هذه الدول بتحديد حِصص رسمية لقبول اليهود في الجامعات. بالمقابل اتبعت أعرق جامعات الولايات المتحدة كييل وهارفارد بشكل غير رسمي، طريقة الحِصص المذكورة.

لمن لا يعرف اختفى نهج "نوميروس كلاوزوس" من كل الدول الديمقراطية المتقدمة، باستثناء إسرائيل التي أعلنت الأسبوع الماضي بشكل رسمي عن اتباع هذا النهج خلال عملية التصنيف والقبول لمؤسسات الدولة الأكاديمية. لكن، هذا النهج مُوجه بشكل مباشر ضد الطلاب العرب، لا ضد اليهود. "ستعمل الحكومة على تطبيق التفضيل المُصحح للمسرحين من الخدمة العسكرية في كليات الطب، الحقوق، علوم الحاسوب، تدقيق الحسابات والهندسة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي"، كان هذا ما جاء في نص الاتفاقيات الائتلافية بين عوتسما يهوديت والصهوينية الدينية مع حزب الليكود.

د عونا الآن نتوقف عند هذه الجملة قليلا. ظاهريا، يبدو للناظر أن التفضيل التصحيحي للمُسرحين من الجيش، عبارة عن امتياز آخر يحصل عليه هؤلاء الجنود المسرحون على حساب الحريديم والعرب على حد سواء ولأسباب قد يقبلها العقل. لكن، فعليا تميز هذه الصياغة الذكية، فقط ضد العرب. حيث لا يستوفي الحريديم أصلا شروط القبول الأولية التي قد تؤهلهم للاتحاق بغالبية هذه الكليات، وعليه فهذا التمييز لا يمتُ إليهم بأي صلة. لكن بالمقابل تعتبر هذه الكليات المنفذ الوحيد الذي قد يمنح الطبقة الوسطى العربية فرصة لكسر السقف الزجاجي والتحرر من الفقر والإقصاء الاجتماعي. لكن، ومع تطبيق هذا النهج ستتقلص فرص الُمرشحين العرب لدخول كليات الطب، لأن المُرشحين اليهود سيحظونَ بالأولوية التصحيحة. بالعربي، بنحكي عن تحديد عدد الطلاب العرب يلي رَح يدخلوا كليات الطب.

لكن، هذا النهج ليس إلا فذلكة مكشوفة، هدفها تطبيق نهج "نوميروس كلاوزوس" ضد العرب مواطني إسرائيل. أردتم دولة لا تلاحق مواطنيها بسبب انتماءاتهم الدينية؟ تفضلوا، حصلتم على دولة يهودية تلاحق مواطنيها بسبب انتماءاتهم الدينية، بالذات إذا كانوا مسلمين.

عودة إلى الوراء

ما اسم الاتفاقية الائتلافية التي أبرِمَت بين "يَهودوت هتورا"، "عوتسما يهوديت" وبين الليكود؟ الجواب بسيط، اتفاقية كراهية ضد العرب. فقد جاء في البند رقم 138 من هذه الاتفاقية مع عوتسما يهوديت، بصريح العبارة التالي: "ستأمر الحكومة مفوض خدمات الدولة بتعديل شروط قبول الجنود المُسرّحين من قوات الأمن والطلاب الحريدييين لتشبه شروط قبول الطلاب العرب، لهيئات القطاع العام وأيضا لمجلس التعليم العالي عند التقدم لكليات الطب والصيدلة". لكن، كل ما جاء في البند أعلاه محض افتراء وكذب، فلا يملك الطلاب العرب أي امتياز لا تفضيلي ولا تصحيحي يسهل قبولهم لكليات الطب والصيدلة، كما لا توجد أي "كوتا- حصة نسبية" عربية في هذه الكليات. ينجح الطلاب العرب بالالتحاق بهذه الكليات، بناءً على علامتهم فقط.

لكن، لم يخترع بن جفير هذه الكذبة، صدفة، فهاتان كُليتان راقيتان. لمن لا يعرف، فإن نسبة المرشحين العرب للدراسة في هاتين الكُليتينِ عالية، وعليه فنسبة الملتحقين العرب بها عالية أيضا، وهذا أمر لا يغتفر بنظر حزب عوتسما يهوديت. حيث يفسد العرب بنظرهم، نقاء مجال الطب والصيدلة العرقي، لذا كان لابد أن تشمل الاتفاقيات الائتلافية بندا خاصا يُصحح هذا الوضع. إليكم نهج "نوميروس كلاوزوس" بأبهى حُللهِ.

بالمناسبة، يحتوي القطاع العام على مَلكات مُخصصة للعرب، لكنها لا تشمل أي تهاون في شروط القبول. كان هدف تخصيص الملكات هذا، تطبيق ما يُسمى بالتفضيل التصحيحي بسبب انخفاض نسبة العرب العاملين في القطاع العام. لكن، ومع الأسف لم تتجاوز حتى يومنا هذا، نسبة العرب العاملين في القطاع الحكومي العام الـ 13.2% يشمل ذلك جهاز الصحة بالإضافة إلى 7% فقط من العاملين العرب في المكاتب الحكومية وهي نسبة لا تتلائم مع تمثيلهم السكاني الذي يصل اليوم إلى نحو 20%. وعليه فهذه الاتفاقية تدعو إلى إلغاء القلة القليلة "التصحيحية" التي يستفيد منها العرب، لنعود إلى الأيام التي حَرمت العرب من الالتحاق بمؤسسات القطاع العام.

عصفوران باتفاقية واحدة

لقد نجح حزب عوتسما يهوديت بتحويل فتاتِ التمييز التصحيحي العربي، إلى آلية تمييز ضدهم على أساس عنصري. نعم يا سادة، إنه تمييز عنصري رسمي وصريح، حيث وبالإضافة إلى ما جاء أعلاه يحاول بن جفير حاليا تغيير بند 94 وقرار 550- الخطة الخمسية للمجتمع العربي – رغم أن لا علاقة بين وزارته أي وزارة الأمن القومي، وبين الخطة. لكنه يُصر على التدخل في الخطة، بسبب الثورة التي يحاول القيام بها من خلال وزارة تطوير النقب والجليل، حيث يطالب بزيادة ميزانيتها بملياري شاقل.

فقد نص قرار الحكومة الذي حمل الرقم 550، على تحويل 30% من ميزانيات الوزارة للسلطات المحلية العربية. قررت الوزارة تحويل 650 مليون شاقلا للسلطات المحلية العربية، لأن العرب يُشكلون جزءًا كبيرًا من سكان النقب والجليل. لكن هذا أمر لا يغتفر بنظر بن جفير، وعليه ألغى تخصيص 30% من الميزانية للسلطات المحلية العربية.

عملياً، أعلن بن جفير عن وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل كوزارة تعمل لصالح اليهود- فهو غير مُلزم بل ولا ينوي أصلًا تحويل أي ميزانيات للبلدات العربية. تخيلوا ماذا كان سيحصل لو أعلنت وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة عن تخصيص ميزانيات لليهود فقط؟ كنا سنعلن عن قيام دولة أبارتهايد! لكن، هذا بالضبط ما تفعله وزارة بن جفير، إنها تُمارس سياسة أبارتهايد خاصة أي تمنح ميزانيات لليهود فقط.

يا سادة هذا أمر غير مسبوق، فهو يحمل في طياته مبدأ "النومروس كلازوس" والأبارتهايد معا.

למאמר בעברית: בן גביר מאמץ מדיניות אנטישמית אירופית - ומפעיל אותה נגד סטודנטים ערבים