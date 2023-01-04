"رَح تتعلقي يوم القيامة مَقلوبة، إذا ما لبستي الحجاب"

ألقت الباحثة د. راوية أبو ربيعة قبل أسبوعَين، مُحاضَرة في كلية الحقوق التابعة لأكاديمية سبير، حول المقال الذي كتبتهُ عن تعدُّد الزوجات. وقد ذكرت في مقالها هذا أنّ المرّات القليلة التي اختارت فيها دولةُ إسرائيل تجريم تعدُّد الزوجات في المجتمع البدوي كانت عقب الزواج بنساء فلسطينيات من الأراضي المحتلّة، أي بهدف تقليص ما يُعتبَر تهديدًا ديموغرافيًّا. ثم تابعت قائلة بشكل عرَضيّ تقريبًا المفهوم ضمنا - أنّ اصطلاح "التهديد الديموغرافيّ" يعكس نظرة عنصريّة. لتسألها إحدى طالباتها - لمَ تعتبرينَ "التهديد الديموغرافي" أمرا عنصريّ؟ يهمُّ اليهود الحفاظ على أغلبية يهودية في دولة إسرائيل.

لم تتأثر أبو ربيعة من هذه الأقوال، فهي مُعتادة عليها. بل وتحبّ تنوع مشارب تلامذتها القادمين من خلفيات سياسية مختلفة للدراسة لدى مُحاضِرة بدويّة، رغم تجسيدها بنظر البعض على الأقل "التهديد الديموغرافي" بعينه. دَرّست أبو ربيعة سابقا في الجامعة العبرية وفي جامعة تل أبيب، لكنّ طلّاب كلّية سبير يضعونها أمام تحدّيات جديدة. حيث صرحت قائلة لهآرتس: "إنهم طلّاب متعطّشون جدًّا للمعرفة، ينتمي غالبيتهم للجيل الأول الذي يدرس دراسات عُليا كما ويحمل غالبيتهم آراء يمينيّة، لذا أحرص على التحدّث مع الجميع بأسلوب منفتح ومباشر جدًّا" . ثم أضافت: "أُدرّس مساقًا إلزاميًّا في قانون الأُسرة، لكني أعلِمُ معظم المواضيع من خلال ما يحدث في المحاكم الدينيّة اليهوديّة. يجد ومن جهة بعض الطلّاب من مُعتمري "الكيباه" صعوبة بالغة بقبول هويتي كامرأة مسلمة نسويّة تحاضر لهم، بالذات عندما يتبيّن لهم أيضًا أنّ الشرع الإسلاميّ أكثر تقدّمًا من اليهودي. لكن ومن جهة أخرى، يجد بعض الطلّاب البدو صعوبة بالغة بالحديثُ عن حقوق "مجتمع الميم". أحسُ أني أربي الجميع مجددا، يؤلمني كلّ جسمي عقب هذه المحاضرات".

ألا تتعاملين مع الأمور بطريقة شخصيّة حين تعتبرك طالبةٌ تهديدًا ديموغرافيًّا؟

"رأيتُ الكثير، ولم أعُد آخذ الأمور بشكل شخصيّ. لقد أصبحتُ أمًّا!" ضحكت أبو ربيعة وتابعت قائلة: "يهمّني أن يشعر تلامذتي بأنّ الحيز الأكاديمي آمن كي يعبروا عما يجول في أذهانهم بصراحة، سواء كانوا يمينّين أم يساريّين. فهذا يتيح لي المجال لتصحيح آرائهم الخاطئة. أخبرني أحد الطلاب المتدينين اليمينيين أنه كان خائفا من الالتحاق بالمساق الذي أدرسهُ. لكنه شعر بالفرح لاحقا لأنه درس هذا المساق. أتناول الأمور السياسيّة بوضوح أيضًا، فهناك رقابة داخل المؤسّسات الأكاديمية أيضًا. حيث يخاف المحاضِرون الحديث؛ لكنني أومن أنّ الشخصي هو السياسي أيضا. أعتقد أن دورنا حاسم الآن بالذات، يتحتم علينا رفع أصواتنا عاليا والنضال بشجاعة. كما ويتحتم علينا إتاحة المعرفة، خُصوصًا تلك المتعلقة ببند "التغلُّب"، التي لا يعي الناسُ خطورتَها. لا يعي ومع الأسف كثيرون الآن، أن نظام الحكم سيتغير. فالأمر أبعد وأكبر من مجرد المسّاس بالعرب، أو بمجموعات (الآخَر)".

بمَ أجبتِ التلميذة التي سألتكِ عن التهديد الديموغرافي؟

"شرحتُ لها بشكل مفصل لِمَ أعتبر الهيمنة اليهودية نهجا عنصريا. لكني لستُ واثقة أنّها اقتنعتْ، فبنظرها هذه دولة يهودية ويجب أن تبقى كذلك. يُرسِّخ قانونُ القومية الفوقيّةَ اليهوديّة، الامتيازات العِرقيّة على خلفية عرقية هذا ودون أن نأتي على ذكر الاحتلال. حيث يندرج كلّ هذا العُنف، الرمزيّ والفعليّ على حد سواء، تحت الكولونياليّة الاستيطانيّة، التي تخلق بدورها عُنفا مستمرا. فحين تعتبر الدولة الطّفلَ تهديدًا ديموغرافيّا وأمنيّا، فلن تتعامل معه كمواطن يملك حقوقا متساوية".

نقطة وأول السطر

تناولت أبو ربيعة (42 عامًا) ظاهرة تعدُّد الزوجات في المجتمع البدوي، الموضوع الذي نشرتْ لتوّها كتابًا جديدًا عنه، من خلال اطلاعها العميق على الواقع ومن خلال مفهومها النسويّ الواضح واللاذع. بدأت أبو ربيعة مشوارها المهني، كعاملة اجتماعية في مدينة رَهط، لكنها توجهت لاحقا لدراسة القانون لتتخصص في موضوع حقوق الإنسان. عالجتْ من خلال أطروحتها للماجستير في القانون - التي كتبتها ضمن برنامج حقوقيّون لحقوق الإنسان في العاصمة الأمريكية واشنطن - موضوعَ تعدُّد الزوجات في المجتمع البدوي في إسرائيل وغياب تطبيق القانون.

"لم أتمكن من إيجاد جواب شافٍ لاعتبار تعدد الزوجات أمرًا شرعيًّا في كل طبقات المُجتمَع - لدى المثقفين وغير المثقفين؛ في القرى مسلوبة الاعتراف بل وفي البلدات المعترَف بها. صدمني كعاملة اجتماعية وكذلك كامرأة في المجتمع البدوي، ضعفُ النساء. تعدُّد الزوجات هو بمثابة سيف مُسلَط على الدوام على رقاب النساء. فباستطاعة الرجال الزواج بامرأة ثانية متى شاؤوا. تساءلتُ حينها، كيف يؤثّر هذا على سلوكيات الزوجة الأولى؟ ومن ثمة تساءلتُ كيف يعتبر القانون تعدُّد الزوجات مخالفة جنائيّة، ولكن من جهة أخرى لا يطبقه".

منع القانونُ في عهد الانتداب البريطاني، وفقًا لأبو ربيعة، الزواجَ باثنتَين، لكنه استثنى المُسلمين. حيث صرحت قائلة لهآرتس: "كان استثناء المُسلمين ناجمًا عن اعتبارات سياسيّة للانتداب البريطاني، بدافع الحُكم الحاسم والناجع تجاه الأقليّات. لكن تم عام 1951 وعقب إقامة دولة إسرائيل سُنَّ قانون حُقوق المرأة، الذي ألغى هذا الاستثناء الجنائي. لكن، بقيت وبحسب بند القانون الخامس كلّ شؤون زواج وطلاق اليهود والمسلمين والمسيحيين في إسرائيل، خاضعةً لسلطة المحاكم الدينيّة. الأمر الذي خلق تناقضًا واضحا، فمن جهة كان التعدد ووفق قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية مُباحا. لكنه ومن جهة أخرى ووفق القانون الجنائيّ، كان محظورا. لكن لم تطبق السلطات هذا التجريم الجنائيّ، سوى في حالات قليلة جدّا خلال العقود الماضية".

وعليه تبلغ اليوم نسبة تعدد الزوجات في الأُسَر البدويّة، بالذات عقب هذا الإهمال المتواصل، نحو 18.5% . لتصبح إسرائيل وفيما يتعلق بتعدُّد الزوجات الأعلى نسبة، في الشرق الأوسط. صرحت أبو ربيعة لهآرتس قائلة، أن بعض المُصلِحين المتدينيّن الحداثييّن عارضوا تعدُّد الزوجات بل وتطرقوا لتبعاته الهدّامة على الأسرة وذكَروا أنّ القرآن دعم الزواج الأحاديّ، حتى في بداية القرن العشرين. وأضافت أن تركيا وتونس قد منعتا تعدُّد الزوجات قانونيا. كما وألغت تونس ووفق قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1957، سلطة المحاكم الشرعية . بل وبادرت الأردن، المغرب، وإيران لاصلاحات كان هدفها الحدّ من تعدُّد الزوجات بل والتخلُّص منه.

עברו לתצוגת גלריה التقاعس عن تجريم ظاهرة تعدد الزوجات سياسةٌ مُتعمَّدة צילום: הדס פרוש / פלאש 90

شعرت أبو ربيعة حتى بعد كتابتها لأطروحة الماجستير، أنها لم تصل بعد للبِّ هذه الظاهرة. لكنها أدركت بعد عودتها إلى إسرائيل وعملها كحقوقيّة لمدّة خمس سنوات في جمعية حقوق المواطن بالذات بالنضال القانوني من أجل الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، عجزَ المنظومة القانونيّة أمام الاعتبارات السياسيّة. وعليه اختارت - قانون الأسرة، نظرةٍ سياسيّة كولونياليّة - موضوعا لرسالة الدكتوراه الخاصّة بها.

ادعت أبو ربيعة ومن خلال كتابها الذي استند إلى رسالة الدكتوراه وحمل عنوان "داخل القانون، خارج العدالة - تعدُّد الزوجات، المُواطَنة المُجندَرة، والكولونياليّة في القانون الإسرائيلي" وصدر ضمن سلسلة الجندر لدار نشر "هكيبوتس همئوحاد"، أنّ التقاعس عن تطبيق القانون في هذا الشأن ما هو إلا سياسةٌ مُتعمَّدة. حيث قالت في هذا الشأن: "تمارس الدولة سيطرة سلطة غير مباشرة. أي لا تتحكم بالسكّان الأصليّين بشكل مباشر كما فعلت الكولونياليّة الفرنسيّة، بل تحكمهم بشكل غير مباشر عبر وسطاء، كما فعلت الكولونياليّة الإنجليزية سابقا. وعليه تقوم وفي حالة المجتمع البدوي، بالتحكم بالمجتمع البدوي من خلال الوسطاء أي المشايخ وممثّلي القبيلة. لتعزز مكانتهم وتُقوّيهم بشكل غير مباشر".

اقتصر وبحسب أبو ربيعة، تجريمُ تعدد الزوجات، على الحالات التي اتضح أنّها كانت وسيلة لدخول بعض النساء الفلسطينيات إلى دولة إسرائيل. حيث لاحظت السلطات وفي بداية الثمانينات، ارتفاعا بعدد تسجيل أطفال فلسطينيين وُلدوا في إسرائيل لأمهات من غزّة وسيناء. كان ذلك وبحسب أبو ربيعة :"بمثابة ضوء أحمر، كان هذا السيناريو مخيفا". وعليه بادرت وزارةُ العدل عام 1981 إلى إنشاء لجنة خاصة - برئاسة المحامية بلياه ألباك مديرة القِسم المدنيّ في مكتب المدّعي العامّ حينها - للتحقيق في ظاهرة تعدُّد الزوجات.

بحسب أبو ربيعة: "لم تَضع اللجنة حينها نُصب أعينها مصلحة النساء والأطفال، بل وضعت نُصب أعينها اعتبارات ديموغرافيّة أمنيّة تناولت زواج الرجال البدو بالنساء الفلسطينيات. وتابعت قائلة: "قرَّروا تطبيق القانون، لأنهم أرادوا منع حقّ العودة بشكل غير مباشر. لكنّ كان هذا جانبا واحدا فقط لموضوع تعدُّد الزوجات. فقد اعتبرت اللجنة ومن خلال الاستنتاجات التي كتبتها ألباك حينها، تعدُّد الزوجات تهديدا أمنيّا بل وديموغرافيا بحتا. نعم، لقد اعتبرت اللجنة الموضوع، قوميا".

أي أنّ سبب القلق لم يكن الوعي النسويّ.

"تمامًا. فقد تعاملت اللجنة مع هذه المجموعة من النساء كتهديد وكرَحِم فلسطيني، أو بدويّ يجب التخلص منه، لا كنساء مهمات في هذه المعادلة. سارت اللجنة الثانية، التي أُنشأت عام 2017؛ خلال ولاية أييلت شاكيد كوزيرة للعدل على نفس الخطى، حيث كانت مدفوعةً باعتباراتٍ أمنيّة وديموغرافيّة. حدث ذلك في ظل محاولات تطبيق استنتاجات لجنة برافر حيال القرى مسلوبة الاعتراف، أي خلال محاولات اقتلاعها وسنّ قانون يجرّد البدو من ملكيّتهم للأرض. لتتناول اللجنة مسألة تعدُّد الزوجات في هذا السياق. رئِست تلك اللجنةَ إيمي بلمور، التي شغلت حينها منصب مديرة وزارة العدل العامّة - بذلت بلفور قصارى جهدها، لكنّ كانت بعض توصيات هذه اللجنة إشكاليّة".

هاتِ مثالا؟

"توسيع نطاق صلاحيّات المحكمة الشرعية ومنحها الحق بالمُصادَقة على حالات تعدُّد زوجات بموجب العُرف، كالزواج مرة أخرى بزوجة الأخ المتوفى المتزوّج من أخرى. يحدث هذا النوع من تعدُّد زوجات خارج المحكمة الشرعية، لكنه يصل إليها للمُصادَقة لا غير. وهكذا تمنح الدولة وأذرعها المنظومة القبليّة شرعية بالاستمرار باساءة معاملة النساء، رغم أنّ ذلك ممنوع وفق القانون الجنائيّ".

تشعر أبو ربيعة مؤخرًا أنّ هناك يقظة حقيقيّة في وزارة العدل، وأنّ هناك رغبة حقيقية بمحاربة هذه الظاهرة. لكنها لا تعتقد أن دافع الدولة هو صالح النساء، بل وتخشى أن تختار الدولة تجريمَ الرجال، الأمر الذي لن يصب في نهاية المطاف بصالحهن. حيث قالت وفي هذا السياق: "لا يمكن اعتماد العقوبة الجنائيّة، فهي ليست ناجعة. نسجن الرجال، ثم ماذا؟ إنهم متزوجون فعليا! العقوبات الإداريّة برأيي أكثر نجاعة. يمكن ردعُ هؤلاء الرجال من خلال إلغاء ترشحهم لنقابة المحامين أو لنقابة المُحاسِبين، منعهم من الحصول على تراخيص لمزاولة مهنة الطبّ، الترشّح لإدارة المدارس أو التنافس في مُناقَصات. أرغب بتعزيز مكانة النساء القانونيّة، ومنحهنّ آليات تتيح لهن الخروج من المنظومة المُضطهِدة، من خلال رفع دعاوٍ وطلب أضرار من الأزواج . لا تملك النساء ولا الأولاد العالقين بين المنظومة القضائيّة الجنائيّة، القضائيّة الدينيّة والقضائيّة الإداريّة، أي حقوق. أود مساعدتهم، لا إلحاق ضررٍ إضافيّ بهم".

كيف تفسرينَ موافقة النساء على تعدد الزوجات، أيختَرنَ ذلك بشكل واعٍ؟

"يحتاج هذا السؤال إلى دراسةٍ عمّيقة. بادئ ذي بدء، ثمة شرعيّة اجتماعيّة للأمر. وعليه لا يخجل الناس بذلك، كما وأن والعازبات لسنَ مقبولات في المجتمع البدوي. لا تستطيع النساء اللاتي وصلن لجيل يعتبره المجتمع جيل "عُنوسة"، إنجاب أطفال من خلال التوجه لبنك المنيّ مثلًا فهذا ليس إطارا شرعيّا بالنسبة لهن. بالمقابل تختار بعض النساء المثقّفات الزواج برجل متزوج من أخريات. لا أريد وصف ذلك بأنه تذويت للقمع، فلستُ مخولة بالادعاء أنهن مقموعات. بامكاننا القول إنّ هذه منظومة معكوسة. فكما نجد لدى العلمانيّين أُبوّة وأمومة مشترَكة. قد يكون تعدد الزوجات في المجتمع البدوي نوعًا من الأبوّة والأمومة المشترَكة".

"تكمن المشكلة بمعادلة القوى. يعتقد الناس أنّ العائلة المتعدُّدة الزوجات هي عائلة كبيرة وسعيدة. لكن أتملكُ المرأة والرجل مكانة متساوية في هذه العائلة؟ أبستطاعة المرأة الإفلات من هذا الزواج؟ أيمكنها أيضًا التزوُّج بأكثر من رجل في الوقت نفسه أو التنقُّل بحُريّة بين العلاقات؟ قطعًا لا. هناك مبنى هرمي- ذكوري قامع ومُهيمن. وعليه فلم يكن اعتبار تعدُّد الزوجات مُمارَسة تمييزية، حتى بنظر قانون حقوق الإنسان الدولي، صدفة أبدا. فقد أظهرت العديد من الدراسات أنّ نِسَب الاكتئاب والقلق مرتفعة جدًّا في صفوف النساء والأطفال المنتمينَ للعائلات متعدّدة الزوجات. ناهيك عن دوره بتفكيكِ العائلات. لمن لا يعرف اشترط الإسلام تعدُّد الزوجات، شرط عَدلِ الرجل بين كلّ زوجاته في كل مناحي الحياة - أي العدل الجنسيّ، الاقتصاديّ، العاطفي بالإضافة للعدل بتوزيع الوقت. لكن تُذكَر الآية الرجال باستحالة قدرتهم على العَدل، وعليه فَليكتفوا بزوجة واحدة فقط. يدعي بعض المُفسِّرين أنّ القرآن لم يسمح في الواقع بتعدُّد الزوجات، لاستحالة العدالة الحقيقية".

تعتقد أبو ربيعة ورغم تعدُّد الزوجات، أن عددًا لا بأس به من التغييرات قد حصلت على أرض الواقع، الأمر الذي يمنحها بعض التفاؤل. حيث صرحت لهآرتس قائلة: "يبعث الجيل الشابّ في المجتمع البدوي فيَّ الأمل. فقد بدأ الشبان البدو بالمطالبة بخصوصيّتهم وبتجاوز التقسيمات القبليّة وبالتصدي للمنظومة القبليّة أكثر فأكثر. بل وها هم يقولون بصريح العبارة إنها لا تمثّلهم. لا أملك معطيات دقيقة، لكنّ الظاهرة آخذة في التوسُّع - يتزوج هؤلاء الشبان بنساء من قبائل أخرى وهو أمر كان حدوثه مستحيلا بالسابق، بل ويتزوجون من خارج المجتمع البدوي. لا يتزوجون يهوديات حاليا، لكنّ هذه التابوهات تتغير هناك أمل. سنتعافى حين يتزوّج الكل بالكل".

עברו לתצוגת גלריה "لا أريد أن تلتحق ابنتي بمدرسةٍ تفصل بين الأولاد والبنات" צילום: אליהו הרשקוביץ

هناك مُؤشِّر آخر على هذا التغيير، ألا وهو ارتفاع نسبة التعليم ونسبة الطلاق في المجتمع البدوي، خصوصًا في صفوف الفتيات الصغيرات. "لقد ارتفعت نسبة تعليم الفتيات جدّا مقارنة بالشبّان، حتّى في الجامعات. نَعي كلنا أنه كلّما ارتفعت نسبة تعلم النساء وانخراطهن في سوق العمل ازدادت استقلاليّتهن الاقتصادية، لينجحنَّ لاحقا بالزواج من خارج المجتمع البدوي، أو حتى البقاء عازبات. عقدتُ في رَهط ورشات عمل لتمكين النساء، وسألتُ نساءً مُسنات عن طموحاتهنّ المتعلقة ببناتهنّ. فأجَبنني قائلات: أن يتعلّمنَ، كي يصبحن مستقلات عن الرجال. التحقت في المساقات التي أدرسها هذا العام، ما لا يقلّ عن ثماني طالبات حقوق بدويّات من النقب. تقود هذه الفتيات تغييرا هاما، لأنهنّ لا يتعلمن المواضيع النسوية بل يخترقن مجالات أخرى كالطبّ، عِلم الحاسوب والحقوق. أنا وشقيقتي الكبرى تزوّجنا ببدويَّين ليسا من قبيلتنا. أمّا شقيقتاي الأُخرَيتان فتزوّجتا برجلَين من الناصرة، تطلقت إحداهما أما أخي فتزوّج بفتاةٍ مسيحيّة. أنا فخورة بهم، لأنّ علينا كسر هذه الحدود، القبليّة ثمّ القوميّة. ألم يقل الشاعر: "لا تنهَ عن خُلُقٍ وتأتيَ مثله". فلا يمكننا الاكتفاء بتأليف الكتب والتدريس، يتحتم علينا، كمُثقَّفين ممارَسة ما نؤمن به".

تقول أبو ربيعة أن التعليم، جعل النساء يدركن أنّهنَّ يملكن خيارات أخرى وأنهنّ لسنَ مضطرّات لتحمُّل القمع القَبَليّ. وتابعت أبو ربيعة قائلة: "تختار الكثير من الفتيات اليوم العزوبية، أو حتى الطلاق بجيل مبكر. يثير هذا التغيير اهتمامي فالطلاق نقيض تعدُّد الزوجات. وعليه فإن دَل فإنه يدل على انخفاض بتعدُّد الزوجات فالنساء أكثر وعيا لحُقوقهن. فبعد ما يقارب الثلاثين عاما من النشاط النسويّ في النقب، هناك ما يكفي من الأمثلة الحية الناجحة. يجب كسر حاجز الخوف، تحصيل الحقوق يشمل ذلك حقوق الإنسان أيضًا".

أيرفعُ هذا الوعي الوطنيّ أيضًا؟

"بكلّ تأكيد. فحين تَرينَ نوعا معيّنا من القمع، تَرينَ أنواع القمع الأخرى. حيث تدرك الطالبة البدويّة التي ترتاد الجامعة أنها أقلية لأنها تواجه للمرة الأولى جهازًا تربويّا كلّ شيء فيه بالعبريّة. وعليه تهتم بهُويّتها. وينطبق الأمر ذاتهُ أيضًا على الطلّاب الجامعيين اليهود الشرقيّين، الذين يَكتشفون الرابط بين هويتهم الشرقيّة والعربيّة. أخبرني أحد الطلاب أنه لم يلتقِ وقبل التحاقه بالكليّة عربا، بل وأن آراءه عنهم كانت سلبية. بل وأنه حين التقى بهم شعر أنهم يشبهونهُ أكثر من أصدقاءه الأشكنازيين. باستطاعة الاحتكاك اليوميّ، سواء من خلال السكن أو الدراسة المشترَكة كَسر هذه الحواجز. يخاف الجميع من الجميع ومن المجهول. وعليه فتقسيم فئات المجتمع على أساس التفوّق الإثنيّ، اليهوديّ، الذكوريّ والخائف من المثليّين، هو أمر خطير جدًّا. بل ويعرض الإنجازات القليلة التي تحقّقت، للخطر".

وُلدت أبو ربيعة في أُسرةٍ كان التعليم العالي فيها قيمة عُليا. كان والدها، د. يونس أبو ربيعة الذي يعمل كطبيب عامّ مختصّ في داء السكَّري، أوّل بدويّ يُنهي دراسة الطبّ في الجامعة العبرية. أما والدتها التي تنحدر من أُسرةٍ فلسطينية هُجّرت من قرية لوبية إلى الناصرة، فتعمل كمُدرِّسة ومفتّشة في وزارة التربية. سكنت عائلتها مدينة بئر السبع، لذا درست راوية وكل أشقائها في مدارس يهودية. قد تشعركم قائمة ألقاب العائلة الجامعيّة بالدُّوار: فقد كانت شقيقتها الكبرى سراب التي تُدرِّس في قسم التربية وفي قِسم عِلم الاجتماع وعِلم الإنسان (الأنثروبولوجيا) في جامعة بن غوريون والناشطة النسويّة الاجتماعيّة، أوّل بدوية تنال لقب بروفيسورة في إسرائيل. أما شقيقتها الثانية، صفاء، فتحمل شهادة دكتوراه في عِلم الإنسان وتدير قسم المجتمع العربي في "يد هناديف" بل وهي ناشطة بالنضال من أجل الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف. أما راوي فتحمل ماجستير في القانون الدوليّ، دكتوراه في الحقوق من الجامعة العبرية ودراسات ما بعد الدكتوراه. تعترف أبو ربيعة: "أن عائلتها زرعت فيها حب العلم". وعليه فها هي تربّي ابنتَيها، سلمى (9 سنوات) وليلى (3 سنوات)، وفق النهج نفسه. حيث صرحت لهآرتس قائلة: "تأتي سلمى من المدرسة، تأكل، تُنجز فروضها المدرسيّة أوّلًا؛ ثم تذهب إلى الدورات أو تزور بعض الأصدقاء. فهي تَعي جيدا أن إقناعي بتغيير هذا الترتيب مستحيل".

كانت الشقيقة الكبرى سراب أبو ربيعة - قويدر، أوّل بدوية تنال رتبة بروفيسورة في إسرائيل. فالاندفاع للتميُّز الأكاديمي، يميّز المهاجرين بشكلٍ عامّ، كما يُقال.

"صحيح. لستُ مُهاجِرة، لكنني أُدرك أنني ناجحة لأنني متعلّمة. سألتِني من قبل كيف تمكّنتُ من الجمعِ بين مشوارينِ مهنيّتَين في سنّ مبكرة جدّا؟ هذا بالضبط الـOVER. قلتُ لرئيس مدرسة الحقوق إنّ عليّ أن أصبحَ محاضِرة كبيرة وبروفيسورة بسرعة، فقد يَحرموني من الميراث إن لم أفعل! طبعا مزحتُ بهذا، لكن هذا أمر يتعلّق بصراع بقائي. كان التعليم وما زال الأداة التي تمكّنني من التحرُّك في هذا العالَم. تقول أمّي دائمًا إنّ الدراسة أشبه بسلاحٍ للدفاع عن النفس".

أردتِ حياة غير أكاديمية؟ كأن تصبحي ممثّلة مثلًا؟

"لم يكن الأمر واردا!

تعيش أبو ربيعة مع زوجها عامر الذي يعمل كمراقب داخلي لبلدية رهط وابنتَيهما، في بلدة ميتار. لكن هذا ليس جديدا، عليها فهي معتادة على السكن في بلدات يهوديّة منذ طفولتها. "درست وحتى الصفّ الرابع في مدرسة بدويّة في تلّ السبع، لكنّ المستوى الدراسيّ في المدارس البدويّة كان مُتدنيا، لذا قرّر والداي السكن في بئر السبع وإلحاقنا بمدارس يهوديّة. لم يتغير حال البلدات البدويّة حتى يومنا هذا. فقد قامت عائلة أبي بالحاقهِ بالصفّ الخامس بمدرسة داخليّة مسيحية في الناصرة، فلم يكن حينها أي إبّان الحُكم العسكريّ في النقب مدارس فوق الصفّ الخامس. يتعامل أبي مع تلك الفترة كـ"منفى"، بل ويؤلمه الأمر بشدة. فها نحن نعيش نحن اليوم بما يشبه المنفى المحليّ، الذي بلور هويّتي كامرأة علمانيّة فلسطينيّة".

أشارت أبو ربيعة أيضا أن البلدات العربية لم تحتوِ على بدائل دينية لها ولإخوتها. حيث صرحت قائلة لهآرتس: "قال لي مدرّس الدين عندما كنت في الصفّ الرابع، إنني سأُعلَّق من رِجْلي مقلوبة يوم القيامة إن لم أرتدِ حجابًا. خلق ذلك فيّ عداءً للدّين، وعليه أعرّف نفسي اليوم كمُلحِدة. حدث ذلك قبل اشتداد قوة الحركة الإسلامية. لم ترتدِ كلّ المُدرّسات حينها الحجاب، بل وحين أحضروا ساحرًا للمدرسة ارتدت مساعِدته ثيابا ضيقة. لكن لا يمكن تخيل حدوث أمر كهذا اليوم في بلدة بدويّة".

تقلص ومع انتقالها لبئر السبع الضغط الدينيّ والجندريّ، لكنّ توتّرات أخرى نشأت. "سألني الجميع وأثناء تفجيرات سنوات التسعينات- أنتِ معنا ولا مِش معنا؟ التحق الجميع ما عَدايَ بالجَدناع (كتائب الشبيبة) وبالجيش، أما أنا فذهبت للجامعة. أردتُ أن أكون كالجميع، لكني لم أستطع وعليه اخترتُ مسارا آخرا. لم يكن الأمر سهلًا، لكنّه بلوَر هويّتي بوضوح. تَحلت عائلتي ولحُسن حظي أيضا بوعي سياسيّ. أعتقدتُ أنّ ابنتيّ ستحصلان على إمكانيات وخيارات أوسع، بل وأني سأتمكن من الحاقهما بمدارس عربيّة. لكني، كنت سأضطرّ لدفع ثمن لستُ مستعدّة لدفعه إن فعلتُ ذلك، لأنهما ستتعرضان للاقصاء بسبب كونهن إناثا. وعليه فأنا أدفع ثمنا ثمنًا آخرا، أي ثمنا وطنيا. لكننا نحاول كأهل إكمال الناقص بأنفسنا، لذا أحضرنا مُدرِّسة لتدرّسهما العربيّة مرّة في الأسبوع".

עברו לתצוגת גלריה لا يمكن اعتماد العقوبة الجنائيّة ضد الرجال، فهي ليست ناجعة צילום: אילן אסייג

تسكن أبو ربيعة ولهذا السبب تحديدا في بلدة يهودية، لا بلدة بدويّة. حيث صرحت قائلة لهآرتس: "لا أريد أن أعيش في مكانٍ محافظ. فأنا ليبراليّة وعلمانيّة، وعليه أريد أن أسكن في مكانٍ يتلائم مع معتقداتي. لا توجد في النقب بلدة عربية ليبرالية. لا أريد أن تلتحق ابنتي بمدرسةٍ تفصل بحُكم الأمر الواقع بين الذكور والإناث، أو تُضطَرّ فيها الفتيات في مرحلةٍ ما إلى ارتداء حجاب. لن أقبل بذلك وإن كان الثمن أن تتحدث معي بالعبريّة وأن أٌضطرّ دائمًا إلى تذكيرها بهويّتها العربيّة. لا شك أن الثمن باهظ، لكني وفي حال خُيرت بين الوطنيّ والنسويّ، فسأختار النسويّ حتمًا. بكلّ تأكيد. فأنا أوّلًا امرأة وإنسان"

" كما وأرفض اعتبار هذه المسألة داخليّة، لأن أمامنا تَحديات وقضايا أكبر. حيث يهمني إنهاء الاحتلال، وسبق أن مثّلتُ القرى المسلوبة الاعتراف، كما وكتبتُ عن الكولونياليّة. لكنّ، يتحتم على الجميع بالذات الأحزاب العربيّة تناول هذه القضايا باستمرار، بالذات القضايا النسوية، حقوق المثليّين في المجتمع الفلسطيني الإلحاد وغيرها. من أجل التحرر من القيود وتبني قيَم عالَميّة. أتمنى أن تسافر ابنتاي وتدرسا في الخارج وأن تتجاوزا النظرة الوطنيّة. لكنني لا أريد أن يقتصر الأمر على المستوى الشخصيّ الخصوصيّ، أو أن يكون مجرد ورقة تين. فلا يعجبني أن يُقال عن والدي (الطبيب البدويّ الأوّل)، لأنّ هذه نماذج فِكريّة كولونياليّة هدفها التباهي بنجاح بعض الأفراد. فقد دفع أبي أثمانًا شخصيّة باهظة كي يتمكن من اكتساب هذه الثقافة".

لديكِ معضلة مع ابنتَيك: كيف تحافظين على الهويّة البدويّة والانفتاح معا؟

"التحقت سلمى بالكشّافة، وهي حركة شبيبة صهيونيّة. أريدها أن تتذوق كل العَوالِم. فهي تعرف عن قرب عالم نساء عائلة والدها، اللاتي يسكن رهط ويرتدينَ الحجاب. لا أريدها أن تُطور ردّ فعل عدائيّ. أشعر بأنني لو اخترتُ العيش في إحدى البلدات البدويّة، لخلقَ ذلك عداءً لدينا، لأني لن أرى إلا القمع الذي تتعرّض له النساء. لكن يمنحني السكن في ميتار البُعد المناسب الذي يتيح لي الحفاظ على التفاؤُل والأمل بل وانتقاد ظاهرة تعدُّد الزوجات".

هل اختلفتِ مع بعض أفراد من المجتمع البدوي على هذه الخلفيّة؟

"نعم، لأنّ هذا المجتمع أبويّ. وعليه كانت الانتقادات تصل إلى أبي، لا إليّ. كانوا يقولون له: "إحكي مع بنتك". كان هدفهم إجبار السُّلطة الذكوريّة على هيئة والدي وقفي عند حدّي. لكنّ أبي كان يوقفهم عند حدهم بطريقته الدبلوماسيّة اللطيفة".

لنتحدّث عن الحَوكَمة

اصطدمت أبو ربيعة لأول مرة بمعتقدات المجتمع البدويّ مباشرة، عقب توقيعها على عريضة ضدّ استمرار عمل النائب السابق عن القائمة العربيّة الموحّدة، طَلب أبو عرار، المتزوّج باثنتَين. أما المرة الثانية فجاءت عقب ارسالها خطابا لاذعا لبلدية رهط - حيث يعمل زوجها - عقب مناسبة عُقدت في القصر الثقافيّ في رَهط، تم خلالها الفصل بين الرجال والنساء. كان هذا حفلًا موسيقيّا لأغاني أمّ كلثوم نظمته جمعية هاجر اليهودية - العربية، التي تُدير أيضا مشروع المدارس المُشترَكة. حيث اكتشف ضيوف الحفل أنّ هناك لافتاتٍ تأمر النساء بالجلوس في صفوف القاعة الخلفيّة. صرحت أبو ربيعة قائلة لهآرتس:"غضبتُ بشدّة. ثمّ قلتُ لنفسي: أنتِ حُقوقيّة، وثِّقي الأمور، وحوّلي هذا السُّخط لِفعل. وعليه أرسلتُ رسالةً قانونيّة لاذعة للبلديّة، موضحةً بأنّ الأمر غير قانونيّ الأمر الذي أثار ضجة إعلاميّة. لكني أعترف، أن ما أثار جنوني كان قبول جمعيّة هاجر الليبرالية الأمر كمسلم به" .

لاحظت أبو ربيعة وإثر حفل رَهط أنّ الفصل بين الجنسَين في المجتمع البدوي بات ظاهرة واسعة النطاق. وعليه، بدأت وبمعية الحقوقيّة د. يوفي تيروش والبروفيسورة تامار ساجي التي تعمل في قِسم علم النفس في جامعة رايخمان، بدراسة موضوع الفصل بين الجنسَين في المجتمع العربي وفي المجتمع عُمومًا. حيث صرحت قائلة لهآرتس: "لا يتناول المجتمع العربي وبالمقارنة مع المجتمع اليهودي هذه الظاهرة بتاتا. تحدثتُ مع طالباتي عمّا حدث في رَهط، ليخبرنني أن المدارس تتوقع ضمنيا ألّا يجلس البنين بجانب البنات. بل وقالت لي إحداهنَ إنها بدأت بارتداء الحجاب في الثانوية بعد أن هدّدها المدير بالطرد من المدرسة. هذا جزء بسيط فقط من التراجع القِيمي الذي نشهده ومن انتشار المفاهيم الأصوليّة داخل المجتمع. باتت إسرائيل وبسبب اهمالها للقرى مسلوبة الاعتراف، شريكة بعملية تعزيز الأُصوليّة. لم ينجم ذلك عن حساسية ثقافيّة، بل كان جزء من آليّة سيطَرة".

يتحتم على النساء المتديّنات، من جميع الأديان خلق الأمل، لأن واقعهن غير محتمل.

"تقود لجنة العمل من أجل المساواة الجندريّة، نضالا شرسا في هذا المضمار. وقد نجحت بتعيين امرأة كقاضية في المحكمة الشرعية. لكنّ، ولمن لا يعرف تسير المسيانية، الأصوليّة والعنصريّة يدا بيد. فما حدث في رَهط حدث بسبب ضغطٍ مارسته الحركة الإسلاميّة، التي تهدف إلى تعزيز القيَم الأصوليّة وتوسيع نطاقها. أصادف في بئر السبع الكثير من النساء اللواتي يرتدين الأسود والنقاب، بحيث لا يظهر منهنّ سوى العينَين. لم تكن هذه الظاهرة دارجة أبدًا في الماضي. كما وألاحظ ازدياد الفصل بين الجنسَين في الحيّز الشخصيّ والحيّز العامّ. يجب حماية الحيّز العامّ بكل الطرق، فلا يمكن أن تدفع النساء ثمن هذه الحلول".

تُثير كلمة "الحَوكَمة" غضب أبو ربيعة، لأنها أضحت على كلّ لسان في هذه الأيّام. حيث صرحت قائلة لهآرتس:"يتحدّث الناس عن الحوكمة دون أن يفهموا ماهيّتها! أعَلينا تعيين مأمور في النقب؟ يتحتم علينا وعند الحديث عن الحوكمة، الحديث أيضًا عن السيادة وعن المُواطَنة. فإذا لم تعترف الدولة بحقوق هؤلاء الأشخاص الذين تبغي "حُكمهم"، وإن لم تصلهم بالماء ولا الكهرباء، فلن يعم الهدوء مُطلَقًا. يتحتم على الدولة التعامل مع البدو من خلال القانون والنظر إليهم كأشخاص متساوين في الحقوق".

تعاني أبو ربيعة كسائر سكّان النقب، من القيادة الجُنونيّة في الشوارع ومن العُنف. لكنها عندما تتحدث عن المنظومة التي تقمع البدو في النقب، كثيرًا ما تجد نفسها في مَرمى النيران. "يقول لي الكثيرونَ: "وأنا لا أشعُر بالأمان في النقب"، كأنّ ذلك مسؤوليتي لأنني بدويّة! هذا تصور خاطئ فأنا أعاني كالكل من هذا العنف. لذا فمن مصلحة اليهود أن يتم الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف، لكنهم وللصدق لا يريدون عربًا في النقب. بل ولا يعترفون بالخطّ الأخضر، ولا بالشعب الفلسطينيّ إلا إذا أرادوا التخلُّص منا. بالضبط كما يعترفون بتعدُّد الزوجات، عند محاربتهم التهديد الديموغرافي".

تؤكد أبو ربيعة أن وقف الجريمة، لن يتم من خلال استعمال المزيد من القوّة أو من خلال تطبيق القانون. حيث صرحت قائلة لهآرتس:"هناك ما يكفي من القوّات العسكريّة والشرطوية. ما نحتاج إليه هو الاعتراف والمُساواة. لمن لا يعرف طورت جمعية "بمكوم" خطّة للاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف. فليتبنوها، ليعترفوا بالقرى وفق المقاييس التخطيطيّة الموضوعيّة، وليَصلوها بالبنى التحتيّة وليستثمروا في التربية والعمل. ستتحسن الحَوكَمة في حال اعترفت الدولة بهذه القرى. صحبتُ طلابي السنة الماضية إلى قريةٍ غير مُعترَف بها، ليصابوا بصدمة شديدة. فقد ذوتوا شيطنة البدويّ، البدائيّ، متعدّد الزوجات والمجرم. أعترف، يتحتم علينا علاج الكثير من القضايا الداخلية، لكن يتحتم عليكم أيضا انتقاد أنفسم وإدراك تبعات أفعالكم. فقد جرّدتم البدو من كل حُقوقهم الإنسانية. فمن يقبل هذه الحياة؟"

למאמר בעברית: אתם בכוונה לא מונעים את הפוליגמיה אצלנו. יש לזה מטרה