أيُعدُ بن جفير قانون إعدام للأسرى الفلسطينيين؟

أطلقت مصلحة السجون الإسرائيلية صباح اليوم (الخميس) سراح كريم يونس، أقدم أسير بعد أن قضى نحو 40 عاما في سجن "هَدريم". لكنها فعلت ذلك في المحطة المركزية في مدينة "رعنانا" بأمر من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير الذي صرح أن هذه هدف هذه الخطوة كان تفادي الاحتفالات التي قد تتزامن مع إطلاق سراح يونس.

اضطر يونس وبعد إطلاق سراحه للاستعانة بالمارين من أجل التواصل مع عائلته، ليأتي أحد أشقائهِ لاصطحابهِ لقريته "عارة". صرح بن جفير هذا الصباح قائلا :"سأبذلُ كل ما في وسعي -حتى موعد موعد سَن قانون إعدام المخَربين- ليغادر هؤلاء السجن مُكللينَ بالعار". كما وأمر بن جفير بحظر كل مظاهر الاحتفال التي قد تتزامن مع إطلاق سراح يونس، مدعيا ستحثُ على الإرهاب وعليه فهي مخالفة جنائية.

لمن لا يعرف أدينَ يونس عام 1980 بخطف وقتل الجندي أفي برومبرغ، ليتم سجنهُ بعد ثلاثة أعوام.

حكمت عليه المحكمة الإسرائيلية بالبداية بالإعدام، لتغيرهُ لاحقا لمؤبد بل وليقوم رئيس الدولة السابق شمعون بيرتس بتقليص محكوميته لـ40 عاما . توجه أريه درعي وزير الأمن هذا الأسبوع لمستشارة الحكومة القضائية مُطالبا إياها بإلغاء مواطنة يونس وشريكه بالجُرمِ ماهو يونس الذي من المتوقع أن تفرج عنه السلطات قريبا.

עברו לתצוגת גלריה أمر بن جفير بحظرِ كل مظاهر الاحتفال باطلاق سراح يونس צילום: פאדי אמון

عَبّر يونس وقبيل إطلاق سراحهِ هذا الأسبوع عن حزنهِ لمغادرته السجن وحده بلا أصدقائهِ الأسرى الآخرين ممن قضوا معه أكثر من 30 عاما في السجن. بل، وصرح لاحقا أن توقيت إطلاق سراحه حساس جدا لأنه "يتزامن مع أمواج عاتية تضرب السفينة الفلسطينية" التي تحاول الوصول لبرِ الأمان رغم الأزمات. صرح يونس سابقا أن آراءه قد تغيرت، بل وأنه لا يدعم بأي شكل من الأشكال العنف. حيث كتب عام 2012 للجنة التي تتناول ملفات إطلاق سراح الأسرى التالي: "أنا رجل سلام، أدعم السلام، الحوار والمفاوضات".

لكن طالب وفي أيلول بيني جانتس وزير الأمن السابق، المستشار القضائي بالتحقيق جنائيا مع يونس مُدعيا أنه تلقى وأقرانهُ آلاف الشواقل من السلطة الوطنية كنوع من المحفزات على ارتكابهم عمليات إرهاب تتراوح عقوبتها بحسب قانون الإرهاب من 7-10 سنوات.