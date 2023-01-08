الذهبية، راحت للرَحْم الحَريدي؟

يستعمل حزب "عوتسماه يهوديت" و"الصهيونيّة الدينيّة" اضطهاد وملاحقة اليهود تاريخيا، كآلية من أجل تحقيق أهدافهما التي تتلخص بتصحيح الجورِ الواقع على اليهود. إذ لا يُعقَل أن يحصل العرب على موارد، لا يحصل عليه اليهود أيضًا. وعليه تتطرق أربعة بنود من الاتفاقيات الائتلافية التي وقعها الحزبان مع الليكود، لهذه المسألة بالذات.

فقد جاء ودون خجل أو وَجل في البند 151 في الاتفاقية التي وقعها حزب"الصهيونيّة الدينيّة" التالي: "يتحتم على الحكومةُ مساواة تمويلها لليهود القاطنين في النقب والجليل ليتساوى مع تمويل المواطنين العرب القاطنين بنفس المناطق، من أجل وقف التمييز الواقع على المواطنين اليهود".

يسير حزب "عوتسماه يهوديت" أيضًا على نفس الخُطى، بل يتمادى أكثر مُطالبًا منح نفس التسهيلات التي حصلت عليها البلدات العربيّة الفقيرة في الجليل -ضمن خطّة المجتمع العربي الخَمسيّة- لكل البلدات اليهودية الواقعة في المنطقة دون استثناء. لتشمل تلك كل البلدات اليهوديّة بغضّ النظر عن تصنيفها الاجتماعي - الاقتصادي. وعليه فسيحظى كفار فراديم، عَتسمون، والبلدات الغنية الأخرى من الآن فصاعدًا، بنفس الامتيازات التي تحظى بها مناطق "أفضلية أ" الفقيرة. ليتحولَ منحُ العرب القاطنين في الجليل لهذه الامتيازات لسبب كافٍ لمنحِ نفس الامتيازات لكل البلدات اليهودية، دون أيّ استثناء.

עברו לתצוגת גלריה هَوسُ بن جفير، تهويد النقب والجليل צילום: רמי שלוש

لكن، وبالمقابل لا يثير الظلم الواقع على العرب وعلى البلدات العربية أيّة تساؤلات. بل على العكس من ذلك بتاتا، حيث يتناول ما لا يقلّ عن الـ20 بندًا كابوس إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش – ألا وهو السيطرة البدويّة والعربيّة على النقب والجليل.

تهويد كَسيف

وعليه يفتتحُ بند151 من الاتفاق؛ بالتالي:"بهدف مواجهة التحدي الديموغرافيّ في الجليل والنقب" إلخ– ثم يتبعهُ بتفصيل وافٍ لحقّ الحصول على أراضٍ دون مُناقَصات "للقادمين الجُدد" والجنود، بهدف إنشاء بلدات في النقب والجليل. بالمقابل يفتتحُ بند 144 من الاتّفاق، بالتالي: "بهدف تعزيز النقب والاستيطان اليهوديّ في وادي عراد، ولتنويع الخارطة الديموغرافية" إلخ، ثم يتبعهُ بتفصيل وافٍ لأسباب مطالبة الحزب بتغيير القرار المتعلّق بإنشاء مدينة كسيف في النقب. لتتحول المدينة التي كان من المخطط أن تكون مدينةً بدويّة، لمدينة يهوديّة بروح قانون القومية.

עברו לתצוגת גלריה

يتطرق تعزيز الاستيطان أيضا للأراضي المفتوحة، لانتقال 2,000 عائلة إلى الجليل، وإلى قانون أساس: الزراعة الذي يهدف إلى "حماية الأراضي". لا يتطرق هذا الاتفاق لهوية "المعتدينَ" على الأراضي القوميّة، لكنّ بوسعكم التخمين! تتيحُ الاتفاقيات وإلى جانب الصراع على حماية الأراضي المفتوحة، لمُربّي الأبقار إنشاء مساكن على مَراعيهم. بالمقابل، تشددُ "عوتسماه يهوديت" على ضرورة حماية أراضي الدولة ومنع المسّ بالأراضي الخاصّة. وعليه تتيحٌ ولسخرية الأقدار بناء مزارع فرديّة من أجل الحفاظ عليها. بل وتصور "عوتسماه يهوديت"، آلاف البدو كمعتدينَ على الأراضي المفتوحة. بالتزامن مع حصول الرعاة اليهود على تراخيص لبناء بيوت فارهة على مساحات شاسعة من الأراضي المفتوحة بهدف حمايتها!

يتجلّى تفضيل اليهود على بدو النقب وعلى العرب القاطنين في الشمال، من خلال البند المبدئيّ الذي صاغهُ حزب عوتسماه يهوديت: "ستصبح الصهيونية قيمةً عليا لا يُعلى عليها عند صياغة سياسات الإدارة العامّة، الداخلية والخارجيّة، والتشريع... بل وستتحول لمرجعية حاسمة أيضًا في مجالات التخطيط والبناء، المناقَصات، الإعفاءات والمُخصَّصات، خصوصًا في النقب والجليل". يشكلُ هذا البند تطبيقا فِعليّا لقانون القومية: فهو يمنح اليهود أولوية قانونية تؤهلهم الفوز بالمناقصات، الحصول على المزيد من الأراضي وإنشاء بلدات يهودية جديدة. وعليه يا سادة تحول "التفضيل التصحيحي" الذي ناله المواطنون العرب أو الدروز لمرفوض، بالمقابل تحول تفضيل اليهود على العرب دون أيّ تحفُّظ لعادي. يحاول الحزبان تحويل الصهيونية لآليّة منهجيّة تمييز شرعية لصالح اليهود.

עברו לתצוגת גלריה اغتلنا وباسم محاربة التهديدٍ ديموغرافيّ الوهمية، ديموقراطيّتنا צילום: אליהו הרשקוביץ

تخطيط وفق قِيَم قانون القومية

عليَّ الاعتراف أن هذا توجه أحمق، فلا وجود لأي تهديد ديموغرافي. فقد انخفض معدل ولادة المُسلمين خلال الستّينات من 8 أولاد إلى 3 أولاد فقط خلال عام 2020. يشمل هذا المُعطى نِسَب الولادة المرتفعة نسبيًّا في المجتمع البدوي. حيث انخفض معدل إنجاب النساء البدويات من 10 أولاد للمرأة الواحدة في أواسط التسعينات،إلى 5.5 أولاد للمرأة الواحدة قبل نحو عَقد، ليصل اليوم لـ 4 - 4.5 أولاد فقط. بالمقابل ارتفعت نسبة إنجاب النساء الحريديّات خلال الستّينات من 6 إلى 6.6 أولاد للمرأة، فيما حافظت باقي العائلات اليهوديّة على استقرارٍ نسبيّ.

باختصار، هويّة الرابح في المعركة الديموغرافيّة معروفة، اليهود. لكن ورغم غياب أي تهديد ديموغرافي، يكرّس الحزبان كلّ جهودهما من أجل تعزيز هذا الخطر الوهمي. بل وها هما يقودان وباسم هذا الخطر، انقلابًا عنصريّا وتمييزيًّا في السياسة الإسرائيلية. فها هي إسرائيل تتجرد من ديمقراطيّتها، عدالتها وأخلاقها بسبب حربٍ وهميّة.

انتصار باهظ الثمن

لكننا اغتلنا وباسم محاربة التهديدٍ ديموغرافيّ الوهمية، ديموقراطيّتنا بل وزودنا أعداء إسرائيل بسلاح لمحاربتنا. حيث تشمل الاتّفاقيات الائتلافيّة اعترافا واضحا بضمّ الأراضي المحتلّة، لنزود بذلك محكمة العدل الدوليّة في لاهاي بذريعة شرعية لمقاضاة إسرائيل. بل ولنعلن صراحة عن ولادة أبارتهايد فِعليّ داخل حدود دولة إسرائيل.

لكن ها هي إسرائيل وبعد مرور ما يقارب الـ 50 عاما على تمزيق حاييم هرتسوغ لقرار الجمعية العامّة المتحدة الذي اعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، تعيد للأذهان نفس الاعتقاد. فهذا ما يفعلهُ الحزبان من خلال الاتّفاقيات الائتلافيّة، التي تروج"للاستيطان" و" التنوع الديمرغرافي" بلا خوف أو وَجل. ليلحق هذان الحزبان القوميّان أي "عوتسماه يهوديت" و"الصهيونيّة الدينيّة" بقيادة رئيسُ الحكومة بنيامين نتنياهو، ضررا غير مسبوق بالقوميّة اليهوديّة في إسرائيل.

למאמר בעברית: הציונות הדתית ועוצמה יהודית מבהירות שהאו"ם צדק: ציונות היא אכן גזענות