كيف رَح تموتوا هاي السنة؟

سيعدلُ وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير الذي سيصبح قريبا وزيرًا للأمن القوميّ، وبحسب الاتّفاق الائتلافيّ بين حزب الليكود و"عوتسماه يهوديت"، تعليمات إطلاق النار التي تسري على الشرطة وحرس الحدود. حيث نصَ أحد البنود على التالي: "سيتمعنُ وزير الأمن القوميّ بتعليمات إطلاق النار في شرطة إسرائيل بل وسيدخلُ عليها بعض التغييرات التي يراها مناسبة".

تنضم هذه الخطوة لنيّة بن جفير منحَ أفراد القوى الأمنية يشمل ذلك عناصر الشرطة الميدانيين، حصانة من أي إجراءات جنائيّة. سيسنُ الائتلاف الحكومي قانونًا - قبيل المصادَقة على موازنة عام 2023- يعيد النظر بمسؤولية جنود الجيش الإسرائيلي وعناصر القوى الأمنية القانونية، خلال تأديتهم لمهامّهم الميدانيّة أو خلال منعهم الأعمال الإرهابيّة".

قد يؤدي هذا الاقتراح بشكل مباشر إلى تبرئةِ عناصر الشرطة الضالعين بعمليات إطلاق نار تخالف التعليمات. بل وقد يقود الأمر إلى منحِِِ أفراد الشرطة حصانة كاملة، وإن عملوا ميدانيا كمواطنين لا كأفراد شرطة حتى خلال تصديهم لعمليات إرهابية.

علاوةً على ذلك، ينوي بن جفير أيضًا وبموجب الاتّفاق مع الليكود خلال 90 يومًا توسيع نطاق قانون شاي درومي، ليشمل إطلاق النار على أشخاص اقتحموا بيوت مَدنيين آخرين، دون تحملهم مسؤولية جنائيّة عن ذلك. يطالب بن جفير أيضا بتطبيق القانون أيضًا على الأشخاص الذين قد تسولُ لهم أنفسهم اقتحام ثكنات الجيش، مناطق تدريبات، مناطق عسكريّة، أو مراكز شرطة. ورد أيضًا في الاتّفاق، أن الحكومة قد تتدارس تطبيق القانون المذكور أيضا في حالات سرقة السيّارات.

ينصّ الاتّفاق الائتلافيّ الذي وقع عليه الحزبان ونُشر الأسبوع الماضي قُبَيل تقديم القَسمِ الحكومي، على فصلِ جهاز حرس الحدود عن الشرطة وإخضاعهِ لسلطة بن جفير.

עברו לתצוגת גלריה جنود حرس الحدود في سوق "محنيه يهوداه" في القدس צילום: אוהד צויגנברג

تبيحُ تعليمات إطلاق النار التي يسري مفعولها على قسم العمليّات في بعض الحالات التالي: إطلاق النار خلال عمليات اعتقال قام مُنفذوها بارتكاب جرائم خطيرة، إيقاف سيّارات، استخدام السلاح بهدف الدفاع عن النفس، إطلاق النار أثناء عمليات اعتقال إرهابيّين انتحاريّين، وكذلك إطلاق النار على أشخاص يرشقون الحجارة، يُلقون زجاجات حارقة أو يُلقون مفرقعات عن عمد.

لمن لا يعرف، لم تكشف الشرطة الإسرائيلية عن كلِّ بنود الأنظمة. لكنها، وفيما يتعلق بإطلاق النار على راشقي الحجارة قررت التالي: "يحق للشرطيّ إطلاق النار على كل راشقي الحجارة، على كلِ مَن ينوي رشق الحجارة بالذات إذا شَكلت الحجارة خطرا فوريا على حياة، سلامة وجَسَد إنسان معين". وجاء لاحقًا التالي: "يحظرُ إطلاق النار على أشخاص يحاولونَ رشقَ الحجارة بطريقة قد تشكّل خطرًا على حياة إنسان معين، لكن تبيّن لاحقا أنه لا ينوونَ رشقَ حجارة إضافيّة - في حال ابتعادهم عن المكان أو هَربهم منه - إلّا ضمن تعليمات اعتقال المشتبه بهم".

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